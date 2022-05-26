РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости
36 264 41

Украине в разобранном виде передали советские штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17, - СМИ

су-25

Украина получила от западных союзников советские самолеты Су-25. Перед этим штурмовики разобрали для облегченной транспортировки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Отмечается, что в Европе был создан "большой центр" для поставки военной помощи в Украину. Там находятся 110 военных из 30 стран мира, управляющих логистикой.

В частности, в центре помогли разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17. Технику уже отправили в Украину. Количество переданной авиации не раскрывают.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Польша отдала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплект для истребителей МиГ-29. При этом в США заявили, что Украина может получать от партнеров советские самолеты, а Вашингтон не помешает поставкам.

Читайте: Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 продолжаются, - Дещица

авиация (2817) Польша (8390) самолет (3587) США (26313)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Дякуємо за "запчастини"!
показать весь комментарий
26.05.2022 14:28
+35
готуємось до крупновузлової зборки Ф-16
показать весь комментарий
26.05.2022 14:34
+26
Большой респект тем, кто присылал к нам такие полезные вещи.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за "запчастини"!
показать весь комментарий
26.05.2022 14:28 Ответить
Большой респект тем, кто присылал к нам такие полезные вещи.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:30 Ответить
готуємось до крупновузлової зборки Ф-16
показать весь комментарий
26.05.2022 14:34 Ответить
Лучше F-18. Эти больше подходит для аеродромов Украины, риск сломать шасси менше. Про это уже писали.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:59 Ответить
Еще лучше ВВС ВСУ заиметь английский истребитель-бомбардировщик AV-8A Harrie(Харриер).Он вертикально взлетает или мало разбегается,хорошо вооружен.Отлично зарекомендовал себя в войне за Фолкленды.Правда, они уже сняты с вооружения ВБ и законсервированы..Попросить бы Ее Величество и Джонсона,нам их продать,или одолжить..,в разобранном виде...
показать весь комментарий
26.05.2022 17:33 Ответить
редкое Г.этот хариер-гляньте на войну в заливе -самые большие потери
показать весь комментарий
26.05.2022 18:51 Ответить
Вместе Харриер-ов лучше шведских JAS 39 или Saab 37 Viggen. Они относительно лёгкие и может взлететь и сесть даже с автомобильной дороги.
показать весь комментарий
26.05.2022 19:55 Ответить
Тільки навіщо про це на весь світ волати?! Зібрати і використовувати за призначенням. Тихо та ефективно.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:53 Ответить
щоб одичалих підкручивало й перевертало
показать весь комментарий
26.05.2022 16:43 Ответить
«допомогли розібрати» і «сша не будуть перешкоджати» не дуже оптимістично якось звучить
показать весь комментарий
26.05.2022 14:31 Ответить
У дитинстві дуже любив збирати моделі літаків та гелікоптерів Plasticart (була навіть модель першого космічного корабля Восток-1). Але зібрати реальний винищувач... Будемо сподіватись, що у нас є спеціалісти.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:32 Ответить
зачем их разбирать?... им 15 минут лета.с Польши
показать весь комментарий
26.05.2022 14:36 Ответить
"если было бы все так просто, армянское радио этим бы не занималось" tu comprends?
показать весь комментарий
26.05.2022 14:47 Ответить
непогана ідея, чекаємо туристів-відпускників з запчастинами до F-16
показать весь комментарий
26.05.2022 14:33 Ответить
Болгари небагато триндять, але дають реальну допомогу.
показать весь комментарий
26.05.2022 14:35 Ответить
"Грачи прилетели".
показать весь комментарий
26.05.2022 14:37 Ответить
скоро бородавочники подтянутся)
показать весь комментарий
26.05.2022 15:17 Ответить
Дякуємо, а можно ще нам запчастини до f-16
показать весь комментарий
26.05.2022 14:38 Ответить
Де б тут зраду знайти?
показать весь комментарий
26.05.2022 14:41 Ответить
А она есть
показать весь комментарий
26.05.2022 14:42 Ответить
харощий шютка
показать весь комментарий
26.05.2022 14:47 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2022 14:56 Ответить
Зачётный градусник
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Надеюсь только колеса и ракеты были в разобранном виде
показать весь комментарий
26.05.2022 15:02 Ответить
а на х&я об этом писать?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:07 Ответить
HektorWAR news UA

@Hektor6666

·
https://twitter.com/Hektor6666/status/1529778038002663424 1 ч

На Донбасі збили полковника авіації Білорусі Миколу Маркова! Білорус пілотував винищувач Су-25 повітряного флоту Росії. Його підбили над Попасною, а 18 травня стало відомо, що пройшов похорон льотчика в місті Ліда, що в Білорусі!
показать весь комментарий
26.05.2022 15:12 Ответить
это ЧВК. Там уже деды воюют, выпускники 70-х гг =)
показать весь комментарий
26.05.2022 15:18 Ответить
А як їх можна розібрати? Я не розбираюся в тому. Крила відрізали чи що?
показать весь комментарий
26.05.2022 15:12 Ответить
Миг-29,Су-27 не разбираются,там крылья заодно с корпусом,у штурмовика Су-25 крылья можно отделить от центроплана и перевозить отдельно,затем состыковать.
показать весь комментарий
26.05.2022 17:41 Ответить
..та ти шо!?))))))))) Міг-29 і Су-27 не розбираються?))))))))))))))) Їх на 3D принтері друкують..так зразу..)))) То якщо у праве півкрило влупить щось... то вже й літак треба списати!? Чи то латку метр на метр ставити потрібно? Владику!! Дитинко!! Літак розбирається до ткакого стану... що ти і гадки не маєш..)))
показать весь комментарий
26.05.2022 17:52 Ответить
не помню какая марка,но по моему СУ -весь центроплан клепается сразу весь в специальной клепальной машине -читал когда то про уникальное оборудование ,но может и брехня по типу анала-говнет
показать весь комментарий
26.05.2022 18:55 Ответить
Я думав, що для розмитнення тільки легкові авто розбирають, а літаки також. Клоунада... якщо роблять так, то навіщо писати.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:18 Ответить
Вони б ще написали в якій кількості, та дали б точні координати місця складання. Просто пзд, мало нам прилітало за останній час.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:30 Ответить
Про кількість то і так відомо. І не тільки від Foreign Policy, яким рота не заткнеш. А координати місця складання дивися на марафоні.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:03 Ответить
Ну то вже і F-16 розберіть, раз вам це так подобається.
показать весь комментарий
26.05.2022 15:43 Ответить
Я вам кажу, що запчастини до радянського авіапрому можна купити на будь-якій авіарозбірці центральної Європи з безкоштовною доставкою по Україні
показать весь комментарий
26.05.2022 15:49 Ответить
ты стерха ботоксного забыл дорисовать
показать весь комментарий
26.05.2022 16:01 Ответить
Щось у цього літачка таке обличчя, наче він бомби народжує.
показать весь комментарий
26.05.2022 16:22 Ответить
Дякуємо хоч за шматки сраних грачів...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:12 Ответить
"Збери літак - отримай повітряний захист". В нас тут війна, тільки західних "ребусів" нам не вистачало...
показать весь комментарий
26.05.2022 16:20 Ответить
 
 