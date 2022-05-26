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Новости Война
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"Азов" хотят признать в РФ террористической организацией, чтобы судить пленных защитников Мариуполя

азовсталь

Верховный суд России рассматривает требование Генеральной прокуратуры РФ по признанию полка Национальной гвардии Украины "Азов" террористической организацией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Liga.net.

Это требование должны рассматриваться сегодня, но заседание перенесли на 29 июня.

Предполагается, что такое решение даст России формальные основания судить взятых в плен военнослужащих "Азова" как "террористов".

Ранее в России заявляли, что будут готовы обсуждать обмен бойцов "Азова" на российских военнопленных только после "трибунала". Перенос судебного заседания на месяц неизбежно отодвигает возможные сроки обмена.

Читайте: Командир "Азова" Прокопенко позвонил жене из плена, - The Guardian

Судебное преследование военнопленных строго регламентировано главой 3 Женевской конвенции 1949 года. В частности, по одному из ее положений "ни в коем случае военнопленного не будет судить любой суд, не предоставляющий основных общепризнанных гарантий независимости и беспристрастности и, в частности, судебная процедура которого не обеспечивает подсудимому права и средства защиты".

россия (95308) терроризм (18687) Азов (790)


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Топ комментарии
+41
В Україні вже визнали зс рф терористичною організацією?
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26.05.2022 14:30
+26
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26.05.2022 14:56
+22
немає в Україні ніякиї ЗС РФ,

війна Україні не оголошена, а отже кожний полонений рашкован - терорист із пожиттєвим строком
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26.05.2022 14:32
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В Україні вже визнали зс рф терористичною організацією?
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26.05.2022 14:30 Ответить
немає в Україні ніякиї ЗС РФ,

війна Україні не оголошена, а отже кожний полонений рашкован - терорист із пожиттєвим строком
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26.05.2022 14:32 Ответить
А й непотрібно оголошувати!
Перетин кордону суверенної держави збройними силами другої країни це і є початком війни!
А чи її назовуть в раші операцією,чи ще чимось - нам байдуже.
фашистська німеччина також не об'являла війн,а віроломно вдерлися на нашу територію!
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26.05.2022 20:03 Ответить
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26.05.2022 14:32 Ответить
У нас із кацапнею і досі безвіз , яке визнання терористами
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26.05.2022 14:53 Ответить
путин-Черт,даже школьницы в Уррусии знают!
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26.05.2022 14:31 Ответить
Всі громадяни Московії є воєнними злочинцями і терористи.
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26.05.2022 14:34 Ответить
Якщо їх відправлять до Сибіру, то нам просто потрібно буде трохи більше воювати.
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26.05.2022 14:34 Ответить
Странно, комбатантов парашники хотят судить, как не комбатантов. Тогда срусню в плен вообще брать не надо. Впрочем, от подполковника и выше можно. Для получения инфы, а потом при попытке к бегству.
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26.05.2022 14:34 Ответить
Расєя-країна терорист яка є спонсорм тероризму і світі та заселена мерзенними терористами...
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26.05.2022 14:35 Ответить
Ну ниче, нелох же на контроле всё держит, как обычно
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26.05.2022 14:36 Ответить
Давайте визнаємо терористичною організацією армію Росії
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26.05.2022 14:37 Ответить
Чому тільки армію? Вся кацапія - це найбільна секта сатаністів і найбільша терористична організація.
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26.05.2022 14:47 Ответить
Весь Мир 🌍 должен признать этот ФАКТ ‼️Россия 🇷🇺 - СТРАНА ТЕРРОРИСТ , РАШИСТ .НЕЛЮДЬ
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26.05.2022 15:42 Ответить
https://www.facebook.com/vladimir.osechkin?__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC*F Владимир Осечкин
Уважаемые журналисты The Guardian и жена Дениса Прокопенко, пожалуйста, примите к сведению следующее:

1. До сих пор нет никаких конкретных данных о точном количестве похищенных с территории Украины людей;
2. Власти РФ не сообщают об их точном местонахождении;
3. К ним не допущены адвокаты;
4. Все их звонки осуществляются под негласным контролем ФСБ и спецслужб, все разговоры записываются, в ряде случаев звонки осуществляются под непосредственным контролем агентов и сотрудников спецслужб.

Уважаемое издание The Guardian, редакторы и журналисты, когда Вы на основе разговора с женой одного Дениса Прокопенко и ещё 2-3 сообщений от кого-либо делаете вывод, что украинские солдаты находятся в «удовлетворительных условиях», и публикуете это с таким заголовком, то это мягко говоря необоснованно и помогает Российской машине пропаганды и российским силовикам.

Я рекомендую всем, кто пишет по теме, внимательно изучить методы работы российских спецслужб и их негласной агентуры-капо. Посмотрите кадры из одной «областной туберкулезной больницы» в Саратове (ОТБ-1 УФСИН), которая функционировала как пыточный конвейер. Через застенки этого концлагеря прошли тысячи, и тысячи при звонках родственникам и посещениях прокуроров сообщали, что «жалоб нет» и «всё нормально», и лишь потом, благодаря подвигу https://www.facebook.com/profile.php?id=100075074253622&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=-]K*F Сергей Троян , который с риском для жизни вывез элементы секретного архива ФСБ/ФСИН, мы все увидели что скрывалось за всеми этими «нормально» и «жалоб нет».

С 23:36 как раз очень наглядно показано, что делают с теми, кто не подчиняется тоталитарной системе и пытается сохранять достоинство, отказываясь выполнять незаконные приказы капо и силовиков. Их насилуют. Несколько дней подряд. Записи с служебных видеорегистраторов ФСИН по ссылке https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fwa1ACvNAz1s%3Ffbclid%3DIwAR3siDjxCZKZfuEK_lIDtZV4tAHPrAYlX-ndGkpvEHj4F0WS4TleSrMODS0&h=AT0eF-qCxdvVBO9cKCs0HTb1zV20z7bum52DCeAWvE1MoXBcUik4Ef3lpcMYalpSRYmjswmkSKQnphV6L_Cr4cqIlQB2AZ0iIOscaVvApy8ipuryYAAHRieBZN_l4hj-S0xqCKlRZjdJ064SvpuM1cbutw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg https://youtu.be/wa1ACvNAz1s

Вместе с тем я не ставлю под сомнение слова именно Дениса Прокопенко, но он не имеет представления о том, что спецслужбы РФ делают с тысячами других военнопленных и какая «док.база» сейчас выбивается из сотен украинцев, чтобы позже того же Дениса т.н. «трибунал» мог приговорить к ВМН.

Понимаю, что тема «горячая», понимаю и то, что хочется верить в лучшее. Но наши источники сообщают об обратном. Идёт «обработка» захваченных украинцев и в эти самые дни и часы со многими из них очень плотно и жёстко «работают» оперативники ФСБ и военные следователи, а в камерах полным ходом идут негласные ОРМ ВКР, НАЗ и НВД, реализуются уже сотни планов оперативных разработок, оформлены и согласованы более 40 планов-легенд и планов по дискредитации и сейчас, возможно впервые в жизни, сотни украинцев столкнулись с ГУЛАГом версии 20.22. И это вызывает у нас тревогу и обоснованные опасения.

Мы продолжаем сбор данных и информации и по мере получения новых фактов будем информировать через наши сайт, Telegram-канал и YouTube-канал https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2FGulagu.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0ah2LjrhuiFdbGIyQv4JfshTHWrJzgJ13jg8w3EJkZA7Uo8wDjdjqDzus&h=AT2GXNxjRnmNSK_Bg61m2uRzPppYf3w73KrGZ0h2Kmyu5KaizLz2nXmMVjxFdh7FncFPGldzTEY9eMZa-CI5xYEYEDad-5zQQ27B6NhqCC9gS6fjBH4hpLiUDEZZ3_iVNGoTR9zq0aq4tHRYYqyHoolnzg&__tn__=-UK*F&c[0]=AT1LTNp4iBqNj9Zcp00u7IFBOasPNHJEqWjcyihECNDBwm6xwVgrSMAP1JlP__jySC4uWbMxwkVkW4dKPdpOmBzVGGX9wuGOrZFQVprNHSrgg6sjvV5sLQmA7RDWsdc13__PEuWimDbJCRKSe5rfiexeR6CE5Zkr-rxTEadln4gkuaIzZg Gulagu.net

UPD Гордон: «Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, сообщила, что смогла услышать своего мужа во время короткого разговора по телефону. "Он сказал, что у него все хорошо, и спросил, как я", - сказала Екатерина. Связь оборвалась, прежде чем он успел рассказать о себе подробнее». Связь не оборвалась. Её оборвали
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26.05.2022 14:37 Ответить
А где ГУТТЕРЕШ и Эрдоган ?

ктото обещал Азов защищать ????
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26.05.2022 14:39 Ответить
Судити всіх полонених рассісі як терористів. А також агентів кремля.
Суд провести над всіма ординцями одночасно, показово.
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26.05.2022 14:40 Ответить
Військові, що давали присягу народу України, які на території СВОЄЇ країни зі зброєю захищали СВОЇХ співгромадян від озброєних військових ІНШОЇ держави-це терористи ?! Кожного разу в новинах очікуєш, що ************** пробили дно, так ні-це гівно падає ще нижче. Напевно, не можуть заспокоїтися, знаючи, скільки орків Азов відправив на добрива, і хочуть помститися будь-якою ціною, незважаючи на домовленості та усілякі військові конвенції.
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26.05.2022 14:45 Ответить
верховний головнокомандувач,сам видав наказ Азову здатися в полон!
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26.05.2022 19:55 Ответить
Україна має визнати армію рифи " терористичною організацією" з усіма витікаючими...
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26.05.2022 14:48 Ответить
Это будет показухой, т.к. закон обратной силы не имеет
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26.05.2022 14:53 Ответить
А в них буває щось інше крім "фарсу й показухи" ?!

Вживати термін "закон" по відношенню до середньовічного державного утворення цеб виглядаєло гомерично комедно , якщо б не війна з цим утворенням .

На тих теренах не відомо хто є ким й що під саном, мундиром , гримасою ховається : чито поп , чи то кловун , чито патріарх , чито генерал фсб , чи то суддя , чи то гопник , чито прокурорша , чи то прихильниця вбитого царька .
Подивиться фільм (радянський в тому числі) ... Вол. Басов вважав це фантасмагоріїю Джани Радарі "Чарівний голос Дженсоміно" . Там головна фабула , що банда піратів захопивши країну наголосила називати котів собаками , а собак котами й змушувала котів лаяти , а собак нявкати . Але виявилося , що вже син Басова на очі бачив цей "закон про фейки" й коли війну неможно називати війною під загрозою "закону про фейки"
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26.05.2022 16:05 Ответить
Я что-то не понял. Судить задним числом?

А так можно?

Пусть все напишут заявление на выход и едут домой
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26.05.2022 14:54 Ответить
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26.05.2022 14:56 Ответить
Печальная правда.
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26.05.2022 14:59 Ответить
На паРАШЕ ВСЕ 87% - покидьки‼️Чем их мамаши и все одобряющие лучше⁉️🐐💩🇷🇺
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26.05.2022 15:46 Ответить
Російська Федерація - це терористичне організоване злочинне угруповання.
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26.05.2022 14:58 Ответить
А что насчет спецоперации по обмену азовцев? Где гарантии от ООН , Красного креста или кто там что гарантировал?
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26.05.2022 15:00 Ответить
тож евакуація по зеленські закінчилась кацапським полоном ? даремно Азовці повірили боневтік ...
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26.05.2022 15:04 Ответить
Хмм..Сильно після цього виросла довіра ЗСУ до свого Верховного?
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26.05.2022 15:09 Ответить
Гарантии Красного креста и ООН=гарантии кацапстана.
Почему молчит верховное ЗЕ и его секретутка Ермачиха?
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26.05.2022 15:05 Ответить
Його вже обміняли ймовірніше за все...
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26.05.2022 15:38 Ответить
Його не обміняли, він увязнений, триває досудове слідство, вручена підозра
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26.05.2022 16:11 Ответить
окупанти, хочуть судити військових ЗСУ, як терористів, це вгалаі якийсь їбантизм, хоча як і все на підарсії
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26.05.2022 15:28 Ответить
А вони не визнають права на існування української держави,тому ми всі для них терористи без прав. А наша держава визнає право на існування лаптєрейху,тому вони у нас-полонені,захищені мвжнародним правом.
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26.05.2022 15:42 Ответить
Я вже писав,що кацапи готують шоу з публічною стратою на донецькій площі під оплески лугандонського бидла,як дєди робили у хроніці. Як і те,що хлопці дуже пошкодують,за свій вибір: що обрали полон,а не майже безнадійну спробу прориву дрібними групами... Та це їхній вибір. У них він був на відміну від більшості полеглих бійців,в тому числі і їхніх побратимів,що загинули в бою.
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26.05.2022 15:36 Ответить
також не розумію здатися оркам добровільно вийти якби їх під дуло вивели коли безвихідь оточили але домовились в полон здатися добровільно саме в полон всі світові медіа кажуть а не євакуацію яка ж така євакуація в лапи ворога і якщо вибирати смерть то в бою до останнього а не смерть в полоні при тортурах і приниженнях яке розтягуться як ми бачим на місяці
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26.05.2022 15:45 Ответить
Як людей,я їх розумію і не засуджую. Вони хапались за будь-яку можливість врятуватись. І зараз сподіваються вижити. За будь яку ціну...Але як воїни-вони не лише перекреслили на останок героїчну оборону,але і негативно вплинули на бойовий дух армії,зганьбивши не лише себе та Україну,але й своїх побратимів,що загинули у вуличних боях та під бомбами,але не скористались можливістю «зберегти життя». Іх ще неодноразово використають кацапи у дискредитації України в подпльшому. Тому яі не треба їх канонізувати,як героїв ДАП. Всі добре розуміють,що я правий,та бояться собі зізнатись у цьому...
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26.05.2022 16:03 Ответить
реальность скорее всего была приблизительно такая-не все пленные обладают душами львов (как расписала кацапская пропаганда) ну это понятно,сам к таким отношусь--это раз,во вторых -расстреляли все противотанковое вооружение ,осталась стрелковка с которой не повоюешь,в третьих -мы не знаем что там за эти месяцы обещало командование ,в четвертых -скорее всего был какой то устный договор об эвакуации ,но кацапам верить,себя не уважать ,в пятых -переоценили укрепления завода,рассчитанные на ЯО,но не на прицельное бомбеметание бетонобойных бомб большого калибра.
В принципе я думаю угроза судебного преследования есть только для азовцев ,остальных рано или поздно обменяют.
Реально угроза возникнет с момента признания РФ- ЛДНР в границах областей официально,а не так как до войны ,и не дай бог признания их в составе РФ.
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26.05.2022 18:38 Ответить
В таком случае вооруженные силы рашки тем более являются террористической фашистской организацией и все пленные рашисты должны быть осуждены международным военным трибуналом
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26.05.2022 15:43 Ответить
А может пора все таки начать воевать с РФ на всех фронтах???Пора сжечь все нефтепереРабатывающие комплексы в самой РФ?Все склады с гсм,***********,воинские части,аэродромы и.т.д.Пора пускать эшелоны с боквой техникой на самой териитори россии .Пора начинать воевать с врагом на всех фронтах.
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26.05.2022 15:44 Ответить
зесцикун скаже,не дратуйте путіна....
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26.05.2022 19:54 Ответить
А если честно, то кому то придётся отвечать перед Украинцами за решение о сдаче в плен азовцев… вместо борьбы избран путь слабаков..
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26.05.2022 15:46 Ответить
в ответ нужно признать гундяйскую секту террористической организацией и начинать переговоры о обмене.
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26.05.2022 15:48 Ответить
вот об этом так радостно хрипел преЗЕдент??? что все под контролем и все будет зашибись???
зашибись !!! но все как-то фуууу...
а где делись те, кто визжал что это самый лучший для наших Героев выход????
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26.05.2022 15:53 Ответить
А летчики, которые доставляли в Мариуполь для военных все необходимое разве не хотели жить? А ведь они знали, что это практически самоубийство туда лететь. Но они летали. И лишь немногие из них вернулись назад. А все кто там погиб защищая Мариуполь почему не сдались? Разве они не хотели жить? А сейчас какое пекло в Луганской и Донецкой области. Разве там защитники не хотят жить? Гражданские и тяжело раненые это понятно. Но 2-3 тысячи боеспособных воинов. Добровольно без боя сдаться в плен оркам и террористам, которые плюют на любые международные законы, это обесчестить себя. И кто сказал что плен у орков гарантирует жизнь? Может ***** дал лично слово? Возможно многие из них еще позавидуют погибшим в бою побратимам.
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26.05.2022 17:25 Ответить
они сдались только когда расстреляли противотанковые средства.
Другой вопрос -зачем было сидеть там столько ?
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26.05.2022 18:40 Ответить
А потім Азовське море переназвати в Терористичне...
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26.05.2022 17:59 Ответить
бубочка перехитрив всіх,евакуював всіх в полон!
гомнокомандувач хрєнов!
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26.05.2022 19:50 Ответить
А хіба досі на Мордорі вони не визнані офіційно терористичною організацією?
Чи хочуть вдруге це зробити для посилення пропагандонського ефекту.
******* кацапи !
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26.05.2022 21:00 Ответить
Степінь наглості русні вже зашкалює. Напали на нас, і щей від недовольства, за те що получили в пику, напали ще раз!, офіційно. Світ проти нас налаштовують. В цих імбіцилів 3о хромосомних, наслідок йде перед причиною, фу огида.🤢
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27.05.2022 00:02 Ответить
*********=Росисянская *********! Кацапы, бобряты-буряты, даги-черножопы, чичи-кадыркиным и другие гондоны РФ лезущие повоевать в Украину готовьтесь к обрезание своих причендалов!
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27.05.2022 00:04 Ответить
 
 