Представители МАГАТЭ смогут посетить Запорожскую АЭС только после деоккупации территории, - ГИЯРУ

Визит в Запорожскую АЭС Международного агентства по атомной энергии предлагается отложить до того времени, когда эта территория будет освобождена от российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"На сегодняшний день оккупированными остаются промышленная площадка АЭС и город Энергодар. На площадке станции находятся российские военные, оружие, боеприпасы, военная техника. Ситуация в городе крайне опасна, есть случаи вооруженных нападений российских военных на персонал АЭС и представителей пожарного подразделения города. Рядом с объектом ведутся боевые действия, свидетельствуют о пролетах российских ракет непосредственно над площадкой АЭС.

Поэтому предложение Агентства по проведению миссии МАГАТЭ является неприемлемым для Украины до момента деоккупации промышленной площадки Запорожской АЭС и города энергетиков Энергодар. Она абсолютно опасна при этих условиях", - говорится в сообщении.

В Государственной инспекции ядерного регулирования надеются, что освобождение Запорожской области от российских оккупантов состоится в ближайшее время и вопрос планирования инспекции МАГАТЭ на этом объекте снова будет открыт.

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"В настоящее время МАГАТЭ также получает отчеты по изменению инвентарного количества и материально-балансовые отчеты по ядерному материалу, информацию по планированию инспекций, невмешательству и обеспечению работы, средствам хранения/наблюдения МАГАТЭ, включая систему удаленного мониторинга. То есть непрерывность знаний Агентства о ядерном материале на АЭС обеспечена, поэтому Госатомрегулирование не видит насущной необходимости визита инспекторов с гарантий на оккупированную Запорожскую АЭС", - добавляют в ГИЯР.

Однако вместе с тем нельзя исключать факт, что возможность использования ядерного материала представителями РФ не по назначению может стать угрозой всему мировому сообществу.