В Украине запустят единую базу вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени

В Украине будет создана единая база вакансий. Там будут как вакансии от государственного центра занятости, так и с самых крупных сайтов по поиску работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики Украины.

"Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы вакансий", - сказано в сообщении.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса будет происходить в режиме реального времени.

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"Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях работы. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям – работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности", – отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев обо всех вариантах трудоустройства.

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