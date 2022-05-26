Бои достигли максимальной интенсивности, впереди сложный и длительный этап борьбы, - Маляр

Из-за попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ боевые действия добились максимальной интенсивности.

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои сегодня достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это - война и потери с нашей стороны неизбежны", - подчеркнула она.

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