Бои достигли максимальной интенсивности, впереди сложный и длительный этап борьбы, - Маляр
Из-за попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ боевые действия добились максимальной интенсивности.
Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.
"Бои сегодня достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это - война и потери с нашей стороны неизбежны", - подчеркнула она.
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Вот эта именно тётка какую военную академию заканчивала, чтобы трындеть про стратегические моменты военных опкраций ?
Вилучено усю оргтехніку, вивантажені усі склади, арештовано зпакований та підготований до відправлення на передову вантаж під ефемерним приводом - з метою перевірки повідомлення про МОЖЛИВУ торгівлю гуманітарною!!
Не піймали за руку, не встановили факт, а тільки з припущення осіб, дані яких не розголошують, роботу колективу з досвідом через усю війну - паралізували і, треба розуміти, на довгий час!
Оцінка таких дій - саботаж!
Люди, прошу розголосу цієї інформації!
Ось що витворяє влада!
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html