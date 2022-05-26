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Новости Война
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Бои достигли максимальной интенсивности, впереди сложный и длительный этап борьбы, - Маляр

навчання,оос

Из-за попыток российских оккупантов штурмовать позиции ВСУ боевые действия добились максимальной интенсивности.

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои сегодня достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции наших войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это - война и потери с нашей стороны неизбежны", - подчеркнула она.

Также читайте: На востоке ситуация крайне сложная, но войскам РФ не удается оцепить подразделения ВСУ, - Минобороны

Автор: 

Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+6
А не пробували завдати відволікаючого удару туди,звідки кацапи перекинули сили на Донбас,залишивши прикриття з лугандонів? Чи подібна «підлість» не передбачена стамбульськими договорняками?
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26.05.2022 16:45
+3
Я не експерт, але припущу: можливо, ЗСУ теж багато сил на Донбас перекинуло, тому й контрнаступ на Харківщині та Херсонщині призупинився.
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26.05.2022 16:54
+3
Фёдоров по специальности интернет-жулик
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26.05.2022 17:05
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А не пробували завдати відволікаючого удару туди,звідки кацапи перекинули сили на Донбас,залишивши прикриття з лугандонів? Чи подібна «підлість» не передбачена стамбульськими договорняками?
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26.05.2022 16:45 Ответить
Я не експерт, але припущу: можливо, ЗСУ теж багато сил на Донбас перекинуло, тому й контрнаступ на Харківщині та Херсонщині призупинився.
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26.05.2022 16:54 Ответить
на харьковщине контрнаступление кончилось только тогда,когда вместо моббиков из луггандонии,командование РФ ввело свежие российские части,подкрепленное десятком артидивизионов РСЗО,Пионов И Гиацинтов.Это при том что идут бесконечно обстрелы с территории самой рашки ,на которые по всей видимости есть запрет отвечать
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26.05.2022 17:28 Ответить
Война не объявлена. Парадокс, но без объявления войны мы, формально, не можем обстреливать территорию врага. А они по нам - могут, потому что они - сволочи.
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26.05.2022 18:58 Ответить
бред собачий - мы не обстреливаем только потому что зеленокомандувач трус ..
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26.05.2022 20:31 Ответить
Хотелось бы комментарий юриста.
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26.05.2022 23:03 Ответить
Ну,так((Недавно стала експертом(
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26.05.2022 16:50 Ответить
В этом Шапито-95 кроме Кулебы и Фёдорова есть хоть один чувак или чувиха, работающая по специальности ?

Вот эта именно тётка какую военную академию заканчивала, чтобы трындеть про стратегические моменты военных опкраций ?
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26.05.2022 16:59 Ответить
Фёдоров по специальности интернет-жулик
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26.05.2022 17:05 Ответить
І у такий складний час в Ужгороді повністю зупиняють роботу волонтерського "Рух підтримки військових" - найпрозорішого, авторитетного, з бездоганною репутацією колективу волонтерів, який працює з травня 14-го!
Вилучено усю оргтехніку, вивантажені усі склади, арештовано зпакований та підготований до відправлення на передову вантаж під ефемерним приводом - з метою перевірки повідомлення про МОЖЛИВУ торгівлю гуманітарною!!
Не піймали за руку, не встановили факт, а тільки з припущення осіб, дані яких не розголошують, роботу колективу з досвідом через усю війну - паралізували і, треба розуміти, на довгий час!
Оцінка таких дій - саботаж!
Люди, прошу розголосу цієї інформації!
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26.05.2022 17:39 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html

Ось що витворяє влада!
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26.05.2022 17:41 Ответить
Закарпатських волонтерів вночі пресує влада у кращих сталінських традиціях:
https://www.ukr.net/news/details/uzhgorod/91517704.html
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26.05.2022 17:43 Ответить
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26.05.2022 18:50 Ответить
Нужен один, но очень болезненный удар по рашистам и ситуация на фронтепереломится в пользу ВСУ.
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26.05.2022 21:23 Ответить
 
 