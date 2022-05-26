Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного российского вторжения люди в военной форме через почтовую систему СДЭК отправили от украинской границы в города РФ 58 тонн посылок. Это подтверждает факт массового мародерства россиян.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционного издания "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, захватчики отправляли кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасу, консервы, гитару, палатку и многое другое. Люди в военной форме РФ заполонили отделение СДЭК и стали главной группой клиентов компании.

Отдельные русские города получили множество грузов. Так, с 21 февраля по 20 мая в Чебаркуль было отправлено 5,6 тонны грузов. В город Юрга – 5,8 тонны.

Также смотрите: Россияне загружают на суда в порту Мариуполя металл и зерно, - СМИ. ФОТОрепортаж

В Юрге Кемеровской области дислоцированы три большие воинские части, в том числе 74-я мотострелковая бригада, участвовавшая в оккупации Бучи, Ирпеня и Гостомеля. В Чебаркуле Челябинской области - два танковых полка - 6-й и 239-й.

Самая оригинальная посылка – беспилотник "Орлан-10", стоящий на вооружении армии РФ. Его 29 мая 2022 года отправил из Валуек Белгородской области мужчина в форме с погонами капитана. Куда именно пошла отправка – неизвестно.