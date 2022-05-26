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Новости Война
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Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ. ИНФОГРАФИКА

мародерство,акція

С начала полномасштабного российского вторжения люди в военной форме через почтовую систему СДЭК отправили от украинской границы в города РФ 58 тонн посылок. Это подтверждает факт массового мародерства россиян.

Об этом говорится в расследовании российского оппозиционного издания "Медиазона", сообщает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, захватчики отправляли кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасу, консервы, гитару, палатку и многое другое. Люди в военной форме РФ заполонили отделение СДЭК и стали главной группой клиентов компании.

Отдельные русские города получили множество грузов. Так, с 21 февраля по 20 мая в Чебаркуль было отправлено 5,6 тонны грузов. В город Юрга – 5,8 тонны.

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В Юрге Кемеровской области дислоцированы три большие воинские части, в том числе 74-я мотострелковая бригада, участвовавшая в оккупации Бучи, Ирпеня и Гостомеля. В Чебаркуле Челябинской области - два танковых полка - 6-й и 239-й.

Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ 01Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ 02

Самая оригинальная посылка – беспилотник "Орлан-10", стоящий на вооружении армии РФ. Его 29 мая 2022 года отправил из Валуек Белгородской области мужчина в форме с погонами капитана. Куда именно пошла отправка – неизвестно.

Военные РФ с начала войны отправили из пограничных городов в глубинку России почти 60 тонн посылок, - СМИ 03

Автор: 

мародерство (460) россия (95308)


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+5
Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото



В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

«Я знайшла фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», - зазначає Валерія.
Господарі виїхали з міста на період окупації.
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26.05.2022 16:29
+2
Ну то й добре! Якщо його не "сфотографували" навічно наші солдати десь на Донбасі за допомогою АК-47 чи НЛАВ то можна подавать заяву в поліцію!
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26.05.2022 16:34
+2
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26.05.2022 16:38
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Росіянин, грабуючи квартиру в Ірпені, сфотографував себе і забув фото



В Ірпені Київської області при пограбуванні квартири окупант сфотографував себе на Polaroid і забув забрати фото. Про це розповіла власниця житла Валерія
Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.
Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

«Я знайшла фото 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти). А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися», - зазначає Валерія.
Господарі виїхали з міста на період окупації.
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26.05.2022 16:29 Ответить
Ну то й добре! Якщо його не "сфотографували" навічно наші солдати десь на Донбасі за допомогою АК-47 чи НЛАВ то можна подавать заяву в поліцію!
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26.05.2022 16:34 Ответить
Фото з Полароіда проявляється через 3~5 хвилин. Ці ф/апарати(США) вперше продемонстровані максимум в 1975(!) році.
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26.05.2022 16:38 Ответить
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26.05.2022 16:38 Ответить
Мартышки в погонах.
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26.05.2022 16:33 Ответить
Скільки важить унітаз?
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26.05.2022 16:34 Ответить
Там деды воровали, лозунг воевали можно убирать
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26.05.2022 16:44 Ответить
А скільки вкрали трусів і собачих будок і не порахувати
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26.05.2022 16:51 Ответить
Про Орлан улыбнуло. Наверное надеется стащить и гаубицу с боеприпасами. И при своем отсувствии стрелять воров на огороде.
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26.05.2022 16:55 Ответить
Пусть им всем кто отправил,кто пользуется этими вещами будет плохо
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26.05.2022 17:06 Ответить
рашка - страна нищебродов
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26.05.2022 17:06 Ответить
Рашисти крадії і ніщедроди.....фу *** мерзенне насєлєніє конченої території.
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26.05.2022 17:27 Ответить
Унітази...То найважливе для кацапів

Шо б ви ***** срали в штани....орки ї**бані
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26.05.2022 18:18 Ответить
 
 