Рашисты массированно обстреливают Харьков: 7 гражданских погибли, 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок (обновлено)
Российские оккупанты днем 26 мая обстреливают разные районы Харькова. В результате обстрелов четыре человека погибли, семеро получили ранения.
Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших", - указал он.
Жителей Харькова и района просят находиться в укрытиях.
Об обстрелах Суспільному сообщали и харьковчане. По их данным, взрывы слышны в районе поселка Жуковского, ХАИ, Павлового Поля и Алексеевского водохранилища. Также снаряды падают в районе Лесопарка.
Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил об угрозе артобстрела. Всех жителей города призывают немедленно перейти в укрытие.
Позже Синегубов сообщил, что в результате обстрелов оккупантами погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.
Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потрібно стріляти по військовій інфраструктурі:
Склади, нафтобази, казарми, аеродроми, ЖД станції, ...
Заходять дрг, захоплюють заручників: лікарні, дитсадки, школи. Попутно підриваючі мости, заправки, склади і елеватори
Тільки тотальна війна нас врятує
Робити це вони будуть під вивіскою "давайте сбережемо ліцо росії".
Только ответка десяти кратная будет давать результат
Кацапи тупо бють по окраїнам Харкова з артилерії, МСТА цілком добвиає
до околиць Харкова.
За те метро працює і Тєрєхов вже хоче капітальне житло будувати для
тих хто його втратив Зе популізм це не виліковне як совковість
мислення.
Наші хлопці рапортували боневтіку, що вийшли на кордон харківський…
То куди вони вийшли?!
Зате Тєрєхов метро пустив і думає житло будувати, зе дебілізм він заразний