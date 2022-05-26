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Новости Война
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Рашисты массированно обстреливают Харьков: 7 гражданских погибли, 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок (обновлено)

харків,бобок

Российские оккупанты днем 26 мая обстреливают разные районы Харькова. В результате обстрелов четыре человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших", - указал он.

Жителей Харькова и района просят находиться в укрытиях.

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Об обстрелах Суспільному сообщали и харьковчане. По их данным, взрывы слышны в районе поселка Жуковского, ХАИ, Павлового Поля и Алексеевского водохранилища. Также снаряды падают в районе Лесопарка.

Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил об угрозе артобстрела. Всех жителей города призывают немедленно перейти в укрытие.

Позже Синегубов сообщил, что в результате обстрелов оккупантами погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля.

обстрел (26835) Харьков (7433)


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Топ комментарии
+44
Белгород і НАХ НЕ ПОТРІБЕН!
Потрібно стріляти по військовій інфраструктурі:
Склади, нафтобази, казарми, аеродроми, ЖД станції, ...
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26.05.2022 16:34
+23
ПО БЕЛГОРОДУ ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СКОЛЬКО МОЖНО!!!!
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26.05.2022 16:29
+16
Просим написать истинное положение дел с поставками дальнобойной артиллерии. Хоть кто-нибудь может набраться смелости и сказать правду? Или до самого конца будем смотреть видосики, как волонтёр Юсупова на пожертвования школьников и беженцев покупает китайские квадрокоптеры, которые сбрасывают на танки орков детские хлопушки?
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26.05.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
***** исправит только смерть
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26.05.2022 16:23 Ответить
ПО БЕЛГОРОДУ ***** !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СКОЛЬКО МОЖНО!!!!
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26.05.2022 16:29 Ответить
Белгород і НАХ НЕ ПОТРІБЕН!
Потрібно стріляти по військовій інфраструктурі:
Склади, нафтобази, казарми, аеродроми, ЖД станції, ...
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26.05.2022 16:34 Ответить
Особливо НПЗ їх треба нищити,це 65 % всієї промисловості на рф!
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26.05.2022 17:46 Ответить
К сожалению сил нет ни то, что по Белгороду ответить. Даже вражескую арту в ответ накрыть не чем. Или снарядов нет или пушек, а скорее всего ни того ни другого. Политика тотального пацифизма боком выходит. "Миру мир", "Армия нам не нужна, это дорого", "кто на нас нападет, мы никому не нужны".
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26.05.2022 17:23 Ответить
А якшо почати кошмарити, як чечени кошмарили?
Заходять дрг, захоплюють заручників: лікарні, дитсадки, школи. Попутно підриваючі мости, заправки, склади і елеватори
Тільки тотальна війна нас врятує
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26.05.2022 18:29 Ответить
да не вопрос,Макроны и Шольцы только этого и ждут,что бы послать Украину и опять начать долбиться в десны с ******.
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26.05.2022 20:35 Ответить
Удари по Расєє у тому числі з ДРГ не заборонені самою Європою, німецькі прокремлівські проститутки про це знають і цілувати кремль у дупу будуть незалежно від наших дій.
Робити це вони будуть під вивіскою "давайте сбережемо ліцо росії".
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26.05.2022 23:18 Ответить
Просим написать истинное положение дел с поставками дальнобойной артиллерии. Хоть кто-нибудь может набраться смелости и сказать правду? Или до самого конца будем смотреть видосики, как волонтёр Юсупова на пожертвования школьников и беженцев покупает китайские квадрокоптеры, которые сбрасывают на танки орков детские хлопушки?
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26.05.2022 16:30 Ответить
Вам всього-то потрібен звіт про поставки Україні західної артилерії? Накатайте листа до кацапської зовнішньої розвідки, може зволять поінформувати.
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26.05.2022 16:34 Ответить
Ти ж розумієш що спочатку треба первірити чи не з Лахти йде такий запрос.
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26.05.2022 23:19 Ответить
Наче ж не повинна артилерія діставати? Чи вже присунулися ближче?
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26.05.2022 16:39 Ответить
Дістає навіть з території РФ
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26.05.2022 16:42 Ответить
Поміряв. ~16 км. Цілком може.
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26.05.2022 16:45 Ответить
Смерчами можно и с территории раши доставать
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26.05.2022 17:28 Ответить
Даже Ураганами.
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26.05.2022 21:44 Ответить
Урагани бють по дальності як і Гради навіть менше. Смерчі у півтора рази далі.
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26.05.2022 23:24 Ответить
Якщо не відповідати на обстріли обстрілами то на що тоді сподіватися? На їхнє сумління або . коли у них запаси закінчаться? Давайте вже вогонь по кацапських містах. Крейсер "масква" потопили, давайте вже починайте знищувати кацапські райони!!
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26.05.2022 16:45 Ответить
Сколько можно терпеть беспредел
Только ответка десяти кратная будет давать результат
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26.05.2022 16:55 Ответить
Не буде. Бо не було команди з кремля
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26.05.2022 17:32 Ответить
А хто ******, що відкинули і арта більше не дістає? Ви вже ******* нас найобувати і видавати бажане за дійсне, суки владні!!!
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26.05.2022 17:24 Ответить
Арта может и не достаёт но вот рсзо типа смерч и с территории раши может доставать
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26.05.2022 17:29 Ответить
Все вона достає - до кордону від Лісопарку (це західна північ Харкова) 20 км.
Кацапи тупо бють по окраїнам Харкова з артилерії, МСТА цілком добвиає
до околиць Харкова.
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26.05.2022 17:41 Ответить
с Пиона и Гиацинта они могут спокойно обстреливать Харьков и со своей территории
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26.05.2022 18:06 Ответить
Абдрыстович,давай заводи шарманку про то,что война кончится через две недели.Мож Зелупа тебе за виртуальные победы генерал-майора присвоит.
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26.05.2022 17:35 Ответить
Вечером выйдет арестович и сыграет на пианино
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26.05.2022 17:30 Ответить
Х@ем.Как учил Верховный.
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26.05.2022 17:37 Ответить
Так чого ні?? Клавішів он скільки - аж 73 %%
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26.05.2022 18:44 Ответить
Узнал недавно что и по моему дому на Павловом Поле еще в марте попали - несколько балконов посыпалось и окна повылетали. Так что теперь я тоже в какой-то мере пострадавший
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26.05.2022 17:35 Ответить
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...
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26.05.2022 17:41 Ответить
зесрань предпочитает об этом не помнить
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26.05.2022 17:46 Ответить
Дороги нужны были особенно на севере и востоке Украины. Кто то об этом сильно беспокоился.
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26.05.2022 18:28 Ответить
Обстрілюють кацапи ?
За те метро працює і Тєрєхов вже хоче капітальне житло будувати для
тих хто його втратив Зе популізм це не виліковне як совковість
мислення.
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26.05.2022 17:44 Ответить
тебя спасёт только смерть!
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26.05.2022 17:55 Ответить
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26.05.2022 19:10 Ответить
Здається, після наступу наших арестовичі говорили, що артобстріли припиняться?!
Наші хлопці рапортували боневтіку, що вийшли на кордон харківський…
То куди вони вийшли?!
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26.05.2022 19:18 Ответить
Прямо зараз кацапи обстрілюють Харків околиці, чи то з Ураганів, чи з МСТА, хрін розбереш, вибухи солідні.
Зате Тєрєхов метро пустив і думає житло будувати, зе дебілізм він заразний
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26.05.2022 23:26 Ответить
 
 