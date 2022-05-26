Рашисты массированно обстреливают Харьков: 7 гражданских погибли, 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок (обновлено)

Российские оккупанты днем 26 мая обстреливают разные районы Харькова. В результате обстрелов четыре человека погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в результате обстрелов 7 человек пострадали. К сожалению, 4 погибших", - указал он.

Жителей Харькова и района просят находиться в укрытиях.

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Об обстрелах Суспільному сообщали и харьковчане. По их данным, взрывы слышны в районе поселка Жуковского, ХАИ, Павлового Поля и Алексеевского водохранилища. Также снаряды падают в районе Лесопарка.

Департамент гражданской защиты Харьковской областной военной администрации объявил об угрозе артобстрела. Всех жителей города призывают немедленно перейти в укрытие.

Позже Синегубов сообщил, что в результате обстрелов оккупантами погибли 7 мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова Поля.