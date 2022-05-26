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Новости Война
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Более 100 ракетных и авиационных ударов по Украине совершили оккупанты за неделю, - Генштаб

рф,обстріл

Оккупанты в период с 19 по 26 мая совершили 63 ракетных удара и 41 авиационный по территории Украины, большинство из них было направлено на объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 6 утра сегодняшнего дня в период с 19 мая вооруженными силами российской федерации всего было совершено 63 ракетных удара и 41 авиационный удар. Основными целями противника были объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения", – рассказал Громов.

По словам Громова, в течение вчерашних суток ракетным ударам были подвергнуты населенные пункты Соледар, Бахмут, Краматорск, Бахмутское, Устимовка, Покровское, Лиман, Славянск, Запорожье, Кривой Рог и другие. Авиационным ударам были подвергнуты Лиман, Северодонецк, Авдеевка, добавил он.

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Генштаб ВС (6172) обстрел (26835)


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І де славнозвісний ленд-ліз?
Всі підписали, 40 лярдів виділили і тиша...
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26.05.2022 16:36 Ответить
Скоро буде постійна обновлювана статистика від генштабу,де замість танків,літаків артсистем буде кількість ракетних,авіа та артударів... Так спільноту підводять до думки про дагаваріцца пасєрєдінє.
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26.05.2022 16:40 Ответить
держатися -- ленд - ліз от - от
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26.05.2022 16:42 Ответить
Щоб пізно не було.
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26.05.2022 16:54 Ответить
Судячи по ситуації з обстрілами у Сумській і Харківській областях починається дубляж 2014-го ну і подальших років до 2022-го - у відповідь не стріляти, а то путя нападе ... ***, так він же вже напав? Чи ні? До когось ще не дійшло??? Яколго хера не душите артой у відповідь???
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26.05.2022 21:02 Ответить
 
 