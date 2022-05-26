Более 100 ракетных и авиационных ударов по Украине совершили оккупанты за неделю, - Генштаб

Оккупанты в период с 19 по 26 мая совершили 63 ракетных удара и 41 авиационный по территории Украины, большинство из них было направлено на объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 6 утра сегодняшнего дня в период с 19 мая вооруженными силами российской федерации всего было совершено 63 ракетных удара и 41 авиационный удар. Основными целями противника были объекты транспортной инфраструктуры железнодорожного сообщения", – рассказал Громов.

По словам Громова, в течение вчерашних суток ракетным ударам были подвергнуты населенные пункты Соледар, Бахмут, Краматорск, Бахмутское, Устимовка, Покровское, Лиман, Славянск, Запорожье, Кривой Рог и другие. Авиационным ударам были подвергнуты Лиман, Северодонецк, Авдеевка, добавил он.

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