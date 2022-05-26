"Оскар" для "русского мира": одиозный Михалков предлагает создать кинонаграду для РФ и сателлитов
Российский режиссер Никита Михалков предложил создать аналог "Оскара" для фильмов, снятых на "евразийском" пространстве, отвечающих российским "идеалам".
Такую идею Михалков озвучил на Евразийском экономическом форуме, в котором принимают участие Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Узбекистан. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагаю создать евразийскую киноакадемию и премию - евразийский "Оскар". Участие в ней будут принимать картины, соответствующие идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность", - сказал Михалков.
Он хочет, чтобы премию вручали одному фильму, снятому не в "евразийском пространстве". При этом фильм должен соответствовать "российским принципам", добавил режиссер. Что именно он имеет в виду – не уточнил.
"Убежден, это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это должно быть решено на самом высоком уровне. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства", - заявил Михалков.
Он также утверждает, что эта идея вроде бы была воспринята с "энтузиазмом" в Индии и Китае.
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Кон чен Ий
Нацисти теж багато говорили про "загниваюче декадентське кіно", "декадентську літературу" і казали ,що вони створюють "своє","правильне" мистецтво Так що "все повертається на круги своя" - Міхалков нічого нового не придумав !
Уууу? Індійському кіно нагороди роздаватиме? Номінацію за кращий танець придумає? Чи за кращу пісню?
Нене - "Золота купа гівна"!
1. "150 поцілунків Ким Чін Іра" Пів.Корея
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Мені це нагадує культ "карго", який виник на островах Меланезії за часів Другої світової війни!
Вони мабуть гадають, що суперджет, робот федор, процесор єльбрус, та кацапооскар, перетворять їх концтабір на наддержаву!
Була й інша версія.. але такої статуетки достойні "видатні" особини.. а лайно достойне лишень лайна