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"Оскар" для "русского мира": одиозный Михалков предлагает создать кинонаграду для РФ и сателлитов

михалков

Российский режиссер Никита Михалков предложил создать аналог "Оскара" для фильмов, снятых на "евразийском" пространстве, отвечающих российским "идеалам".

Такую идею Михалков озвучил на Евразийском экономическом форуме, в котором принимают участие Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Узбекистан. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю создать евразийскую киноакадемию и премию - евразийский "Оскар". Участие в ней будут принимать картины, соответствующие идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность", - сказал Михалков.

Он хочет, чтобы премию вручали одному фильму, снятому не в "евразийском пространстве". При этом фильм должен соответствовать "российским принципам", добавил режиссер. Что именно он имеет в виду – не уточнил.

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"Убежден, это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это должно быть решено на самом высоком уровне. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства", - заявил Михалков.

Он также утверждает, что эта идея вроде бы была воспринята с "энтузиазмом" в Индии и Китае.

Автор: 

кино (1535) Михалков (131) россия (95308)


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Топ комментарии
+23
Старый ватный дебил . Не стоит внимания его бред .
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26.05.2022 16:53
+18
Приз "Золотой лапоть". Это старое ничтожество за последние 30 лет ничего путного не сняло.Зато все Михалковы если по жизни колебались то только вместе с генеральной линией партии.
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26.05.2022 16:59
+13
********* хороша назва для вашого євразійства!
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26.05.2022 16:56
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Старый ватный дебил . Не стоит внимания его бред .
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26.05.2022 16:53 Ответить
Так есть же уже
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26.05.2022 17:13 Ответить
.......это ТЫ с кобзоном будешь обсуждать...
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26.05.2022 16:55 Ответить
Та коронуйте вже цього дебіла і в псіхушку.
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26.05.2022 16:55 Ответить
Кореєць істинний
Кон чен Ий
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26.05.2022 16:56 Ответить
********* хороша назва для вашого євразійства!
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26.05.2022 16:56 Ответить
Тоєсть для сєбя любімава...
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26.05.2022 16:57 Ответить
Приз "Золотой лапоть". Это старое ничтожество за последние 30 лет ничего путного не сняло.Зато все Михалковы если по жизни колебались то только вместе с генеральной линией партии.
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26.05.2022 16:59 Ответить
Когда михалкову нехрен делать, он яйца лижет.
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26.05.2022 16:59 Ответить
Можно, только ценность этой награды будет не больше деревянной медали
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26.05.2022 16:59 Ответить
А нахєр цей смердючий кацап тут взагалі здався?
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26.05.2022 17:01 Ответить
Дивно що Міхалков тільки зараз до цього "додумався". Ми маємо тільки вітати такі прояви патентованого дебілізму які будуть яскраво демонструвати "досягнення руzкого міра".
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26.05.2022 17:03 Ответить
Все він правильно пропонує! Росія скоро буде на землі "паралельною цивілізацією", бо її викидають з усіх міжнародних організацій Скоро будуть "Рассийские Алимпийские игры", "Рассийское ПаСЕ", "Рассийская ООН", "Рассийскае ИКАО" То чому-б не буть "Рассийскаму Аскару"? "Пропоную створити євразійську кіноакадемію та премію - євразійський "Оскар". Участь у ній братимуть картини, що відповідають ідеалам, які ми сформулюємо, а не картини, які руйнують людську сутність", - сказав Михалков."
Нацисти теж багато говорили про "загниваюче декадентське кіно", "декадентську літературу" і казали ,що вони створюють "своє","правильне" мистецтво Так що "все повертається на круги своя" - Міхалков нічого нового не придумав !
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26.05.2022 17:04 Ответить
Тобіш для " арійців " руськіх ? ? ? Обосраньцям не положено .
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26.05.2022 17:05 Ответить
Никогда не уважал этого мерзавца. Его проводник из "Вокзала для двоих" - это он и есть, его глубинная сущность.
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26.05.2022 17:06 Ответить
Вы думаете они читали Гюго и знают кто это такой? Сомневаюсь
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26.05.2022 17:09 Ответить
Він також стверджує, що ця ідея начебто була сприйнята з "ентузіазмом" в Індії...

Уууу? Індійському кіно нагороди роздаватиме? Номінацію за кращий танець придумає? Чи за кращу пісню?
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26.05.2022 17:06 Ответить
"Купа гівна"!
Нене - "Золота купа гівна"!
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26.05.2022 17:09 Ответить
І якщо він такий вумний, то хай добровільно віддасть свій Оскар за утомльонниє солнцем!
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26.05.2022 17:10 Ответить
А я вже пропоную номінатів :

1. "150 поцілунків Ким Чін Іра" Пів.Корея
2. "Хадж до гробниці аяттули" Іран
3. "Таємни коди генія канібалізму. Або з"їси мене з любоввю" Еретрія
4. "Батяня кАбмбат -- 1500 серій" Кеосаян (з піснями Розенбаума й "Любє")
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26.05.2022 17:11 Ответить
п. 4 - кров з очей і наруга над слухом 😄
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26.05.2022 18:51 Ответить
Підходяща назва для мокшанського оскару - "Ватний ГуімплєнЪ". Виготовляється із кізяків. Скульптор мешкає в якутії
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26.05.2022 17:12 Ответить
Боярешник.
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26.05.2022 17:17 Ответить
Петуха из какаха вручать каждому кино-рашковану))
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26.05.2022 17:12 Ответить
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26.05.2022 17:15 Ответить
давай, давай...не забудь отдельную Олимпиаду для медьдониевых
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26.05.2022 17:15 Ответить
У московитів буде свій аналог Голівуду та Болівуду - Moscowood. Іншими словами - просто "Залісся" 😂
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26.05.2022 17:21 Ответить
Moscowood слід перкласти як макшанская дєрєвяшка
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26.05.2022 19:09 Ответить
Оскар це бренд який цим нездарам ніколи не отримати... Дерев'яний Ємеля їм би підійшов.
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26.05.2022 17:28 Ответить
на статуетці буде півень з лайна
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26.05.2022 17:29 Ответить
Потому что раньше для них снимала Украина, а с 2014 киноиндустрия пошла на спад, сейчас даже передачи про "как хорошо покакать" не снимают.
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26.05.2022 17:47 Ответить
Я думав він давно здох.
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26.05.2022 17:52 Ответить
Нікіта......Йося тебе чекає....
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26.05.2022 18:22 Ответить
Гівно на палиці - ось ваш "Оскар", підори заліссянські!
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26.05.2022 18:28 Ответить
ЖИРИНОВСКИЙ ВРУЧАТЬ БУДЕТ ВАМ ЭТОТ ОСКАР, НАВЕРНОЕ . СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.05.2022 18:55 Ответить
Ну звісно ж нікіта себе бачить головним режисером, прєдсєдатєлєм журі, а в головних ролях - його бездарні діти. А все простіше - знов гроші клянчить на свої гівнопроекти, помЄщик мля...😆
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26.05.2022 18:59 Ответить
воно не розуміє,яке воно жалюгідне,копіюючи західні інституції і принагідно їх об*ираючи.
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26.05.2022 19:03 Ответить
Нахер с пляжа!
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26.05.2022 19:52 Ответить
істота з хворим уявленням, замість ОСКАРА зробіть "оркас"
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26.05.2022 19:55 Ответить
Кацапи, як дурні мавпи, намагаються у всьому копіювати захід, але при цьому, поливають брудом абсолютно все західне!
Мені це нагадує культ "карго", який виник на островах Меланезії за часів Другої світової війни!
Вони мабуть гадають, що суперджет, робот федор, процесор єльбрус, та кацапооскар, перетворять їх концтабір на наддержаву!
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26.05.2022 19:59 Ответить
Там і статуетку достойну треба... у виглчді коровячого кізяка!
Була й інша версія.. але такої статуетки достойні "видатні" особини.. а лайно достойне лишень лайна
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26.05.2022 20:18 Ответить
Не у вигляді. А просто лепеху
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26.05.2022 21:27 Ответить
Блеа… кінь старий, однією ногою вже… буде тобі "Втомлені сонцем-3» як Реаліті-шоу
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26.05.2022 21:26 Ответить
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26.05.2022 22:41 Ответить
 
 