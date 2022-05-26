"Оскар" для "русского мира": одиозный Михалков предлагает создать кинонаграду для РФ и сателлитов

Российский режиссер Никита Михалков предложил создать аналог "Оскара" для фильмов, снятых на "евразийском" пространстве, отвечающих российским "идеалам".

Такую идею Михалков озвучил на Евразийском экономическом форуме, в котором принимают участие Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Узбекистан. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю создать евразийскую киноакадемию и премию - евразийский "Оскар". Участие в ней будут принимать картины, соответствующие идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность", - сказал Михалков.

Он хочет, чтобы премию вручали одному фильму, снятому не в "евразийском пространстве". При этом фильм должен соответствовать "российским принципам", добавил режиссер. Что именно он имеет в виду – не уточнил.

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"Убежден, это очень нужно для политического развития евразийского пространства. Это должно быть решено на самом высоком уровне. Это механизм политической самозащиты сущности евразийства", - заявил Михалков.

Он также утверждает, что эта идея вроде бы была воспринята с "энтузиазмом" в Индии и Китае.