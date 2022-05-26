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Харьковское метро под обстрелами не останавливает движение поездов, в подземке выделят сектора, чтобы переждать бомбардировки, - Терехов

метро,харків

Несмотря на обстрелы Харькова в четверг, метрополитен и дальше будет перевозить пассажиров, но в нем выделят места, где можно переждать бомбардировки.

Об этом заявил мэр Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вражеские войска снова обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах – подвалах, укрытиях и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, ​​но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировки", - сказал Терехов.

Как сообщалось, ранее в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов областного центра четыре человека погибли, семеро ранены.

Впоследствии волонтер, советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что погибли пять человек, ранены десять, в том числе ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты массированно обстреливают Харьков: четверо погибших, семеро раненых

Автор: 

Метрополитен (1014) обстрел (26835) Харьков (7433) Терехов Игорь (255)


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Чи дебіли ?
Яке метро, нахрєн воно треба, війна продовжується. Кажу це як харківянин.
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26.05.2022 17:08 Ответить
Називається - ВІДІГНАЛИ
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26.05.2022 17:36 Ответить
Самі бачите, що всі ці напівзаходи (я маю на увазі численних убитих кацапських військових і знищеної техніки) недостатньо! Якщо кацапи тероризують обстрілами Україну - немає жодних інших варіантів, як у міру можливостей відповідати тим самим - обстрілювати міста Росії.
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26.05.2022 17:52 Ответить
Неуподібнюйся параше. Нам світ допомагає, поки ми жертва нападу...
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26.05.2022 19:03 Ответить
 
 