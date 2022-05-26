Харьковское метро под обстрелами не останавливает движение поездов, в подземке выделят сектора, чтобы переждать бомбардировки, - Терехов
Несмотря на обстрелы Харькова в четверг, метрополитен и дальше будет перевозить пассажиров, но в нем выделят места, где можно переждать бомбардировки.
Об этом заявил мэр Игорь Терехов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вражеские войска снова обстреливают наш город. Есть раненые и, к сожалению, погибшие. Я призываю вас находиться в безопасных местах – подвалах, укрытиях и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и пережить бомбардировки", - сказал Терехов.
Как сообщалось, ранее в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеских обстрелов областного центра четыре человека погибли, семеро ранены.
Впоследствии волонтер, советница председателя Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что погибли пять человек, ранены десять, в том числе ребенок.
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Яке метро, нахрєн воно треба, війна продовжується. Кажу це як харківянин.