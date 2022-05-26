Когда нам говорят, что мы должны "подождать в приемной ЕС", то это показывает, что принцип уважения к каждому народу не работает, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые страны сомневаются по поводу кандидатства для Украины в ЕС.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Саэйме Латвии, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это – что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться. Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы", - подчеркнул президент.

"И тем более, когда нас просят еще "немножко" подождать в приемной Европейского Союза - годы или десятилетия, - не соглашаясь предоставить нам полноправное членство, а некоторые еще сомневаются и в отношении кандидатства для Украины, то это только подчеркивает, что не работает принцип уважения к каждого народа. А должен работать", - добавил Зеленский.

По словам президента, если Россия пойдет войной на любое государство, то всем членам НАТО придется решать, защищать ли эту страну.

"Если Россия спровоцирует какой-то чрезвычайный кризис на границах или внутри какой-либо страны Европейского Союза, всем членам ЕС придется решать или помогать. И что же они смогут решить, если уважения к каждому народу не будет? Мы должны сделать все, чтобы никогда не пришлось видеть очевидный ответ на вопрос, заданный именно таким образом", - пояснил глава государства.

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