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Новости Война
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Когда нам говорят, что мы должны "подождать в приемной ЕС", то это показывает, что принцип уважения к каждому народу не работает, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые страны сомневаются по поводу кандидатства для Украины в ЕС.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Саэйме Латвии, передает Цензор.НЕТ.

"Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это – что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться. Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы", - подчеркнул президент.

"И тем более, когда нас просят еще "немножко" подождать в приемной Европейского Союза - годы или десятилетия, - не соглашаясь предоставить нам полноправное членство, а некоторые еще сомневаются и в отношении кандидатства для Украины, то это только подчеркивает, что не работает принцип уважения к каждого народа. А должен работать", - добавил Зеленский.

По словам президента, если Россия пойдет войной на любое государство, то всем членам НАТО придется решать, защищать ли эту страну.

"Если Россия спровоцирует какой-то чрезвычайный кризис на границах или внутри какой-либо страны Европейского Союза, всем членам ЕС придется решать или помогать. И что же они смогут решить, если уважения к каждому народу не будет? Мы должны сделать все, чтобы никогда не пришлось видеть очевидный ответ на вопрос, заданный именно таким образом", - пояснил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Австрии Шалленберг о членстве Украины в ЕС: "Нам нужна поэтапная интеграция, а не "все или ничего"

Автор: 

Зеленский (20185) членство в ЕС (990) Евросоюз (17052)


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Топ комментарии
+33
О, уже на ЕС накидывает. От НАТО отказался, теперь настало время отказа от ЕС, типа "нас туда не берут, ну и не надо". От же ж гнида ватная.
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26.05.2022 17:03
+25
Чекають, коли в Україні, нарешті, перестануть теліпати оцим язиком.

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26.05.2022 17:06
+22
Поки у нас президент Зеля, ми ще від'єдналися. Він зроблений з того ж тесту, що Путлер і Лукашенко, і мріє стати диктатором як вони.
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26.05.2022 17:06
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Это значит что нас еще не считают отдельной от рф, вот и ждут, когда мы отсоединимся
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26.05.2022 17:03 Ответить
Поки у нас президент Зеля, ми ще від'єдналися. Він зроблений з того ж тесту, що Путлер і Лукашенко, і мріє стати диктатором як вони.
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26.05.2022 17:06 Ответить
поки зе у владі нам навіть перемога над рашою не світе,не те що єс чи нато,
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26.05.2022 17:44 Ответить
Коли ж воно нарешті заткнеться! Задовбало це зелене тріпло своїми єрмаковисерами!!!
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26.05.2022 21:11 Ответить
Чекають, коли в Україні, нарешті, перестануть теліпати оцим язиком.

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26.05.2022 17:06 Ответить
Ага, де реформи?де боротьба з корупцією?
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26.05.2022 17:42 Ответить
Он воно що. А я б навіть не здогадався, про що там белькоче на гіфці цапоязичний.
Ви, мабуть, багатьма мовами володієте.
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26.05.2022 17:50 Ответить
просто нужно пєрєстать піздить-гдето посрєдине
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26.05.2022 19:01 Ответить
О, уже на ЕС накидывает. От НАТО отказался, теперь настало время отказа от ЕС, типа "нас туда не берут, ну и не надо". От же ж гнида ватная.
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26.05.2022 17:03 Ответить
Все правильно он говорит
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26.05.2022 17:07 Ответить
вы не расскажете - только без лозунгов - почему украине должна быть предоставлена особая процедура для вступления в ес - ведь именно это возмущает зеленского.
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26.05.2022 17:10 Ответить
Кому рассказать?
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26.05.2022 17:14 Ответить
подоляшавка, почем за высер? Ну просто интересно расценки продажи Украины в интернете. На пивасик и чипсы хватает?
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26.05.2022 17:11 Ответить
Чмо ты тупоголовое, пошевели дерьмом которе в твоих мозгах - в чем проблема предоставить статус кандидата ЕС с четким списком требований или дать оружие которе так щедро обещали в начале апреля, что бы сейчас наши самые боеспособныйе солдаты не попали в окружение? Хотя нет, можеш не отвечать ты конченое политически озабоченое ху@ло.
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26.05.2022 17:20 Ответить
ЧМО ты подоляшавское, а чем наши воины рашистов как лягушек с одного выстрела гаубицы разносят? А не зеледент ли в одностороннем порядке отводил наши войска на востоке Украины? И почему ты, ЧМО подоляшавское, не на фронте сейчас?
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26.05.2022 17:30 Ответить
А коли не беруть,то що робити?Отже чую,що ти сам гніда ватная
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27.05.2022 01:25 Ответить
та да....

про повагу до народу упомянул....

до нарИду....
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26.05.2022 17:03 Ответить
Країна , що просрала реформи повинна чекати
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26.05.2022 17:09 Ответить
я бы даже сказал - свернула реформы.

с ленивыми аргументами:
шэф антикоррупционной?
коорпративное управление?

заслуг у зели за его каденцию две:
-посадить порошенко(сосут два своих в доску генпрокурора третий год)
-он уже умеет читать
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26.05.2022 18:09 Ответить
посадить порошенко это "заслуга" ? ты в своем уме кацап ?
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26.05.2022 21:27 Ответить
кацап твоей мамы сын
а посадить пороха - это мечта зебилья
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27.05.2022 00:07 Ответить
кацап в спам
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26.05.2022 21:29 Ответить
- Далі...Я охолов до ЄС...?
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26.05.2022 17:03 Ответить
Зеля, давай вступим в Израиль. Причем Израиль даже может об этом не знать
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26.05.2022 17:09 Ответить
Украина уже давно вступила в израиль точнее наоборот - но пока ничего хорошего из этого не вышло - не смогли(не захотели) украинсике жиды построить второй Иерусалим на Украинской земле - все под себя гребли и гребли
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26.05.2022 21:32 Ответить
Зе мєдальку ще не вислав по e mail ?
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26.05.2022 17:12 Ответить
Скоріш за все вимоги ЄС досить прості "здолати корупцію", але ж вони й досі не розуміють про що говорить Байден.
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26.05.2022 17:10 Ответить
ну, наверное, в требованиях к кандидату это более конкретно сформулировано - результат ведь должен быть проверяем.

но то, чего ес у нас просит, мы делать не хотим. или не можем.

а хотим мы, что перед выборами в графе "стать кандидатом ес" стоял тик. тогда мы электорату скажем - "вот, у порошенко - безвиз, а у нас - кандидатство". но такого подарка ес делать не будет.
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26.05.2022 18:11 Ответить
Зе - заткни пельку кремлівський агент, бо заколупав не по дитячому свої гнилим тріпанням язиком
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26.05.2022 17:10 Ответить
....... не следует плевать в колодец из которого пьёшь......
.......и кто ЕМУ подобные речи пишет.?..... чел из ФСБ?
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26.05.2022 17:13 Ответить
99,9% що з фсб.
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26.05.2022 17:46 Ответить
По фамилии ермак,или подоляк. Что сути не меняет.
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26.05.2022 21:15 Ответить
намікают шо вони рівніші
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26.05.2022 17:14 Ответить
Якась маячня. Проте... А в оцю чергу коли та як записатися можна - на вседержавному рівні?
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26.05.2022 17:18 Ответить
Є лише один критерій європейськості - рівень корупції в країні і безкомпромісна боротьба з корупціонерами, колаборантами та зрадниками. Для початку потрібно передати Коломойського для суду в США, а не "кришувати" і "годувати" злодія на вищому державному рівні. Це ж бачить увесь світ! І відповідно реагує...
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26.05.2022 17:20 Ответить
Наконец-то доходит потихоньку
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26.05.2022 17:24 Ответить
Третій рік тягнуть резину та стараються всидіти на двох стільцях,а як вдарило сльози ллють. Не на часі? Чому заявку на НАТО не подають? Не на часі,бо ловили мертвячука,щоб дістати сивочолого. Людей за йолопів мають.
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26.05.2022 17:25 Ответить
Поки ми самі не будемо силою, ЄС нам не допоможе.
Вони і так зняли для нас мита та обмеження, відкрили повністю ринок. Але ж владі хочеться дотацій…

На жаль, багато хто в Україні все ще живе логікою «де б дістати гроші» а не «як покращити себе / бізнес / країну, щоб заробляти більше грошей.
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26.05.2022 17:25 Ответить
бред кацапский - так мы никогда не будем силой - по скольку уже больше 30 лет Независимости и верхушка как только приходит к власти сразу начинает коррупцией заниматься - только выполнение директивы ЕС смогут сдвинуть с мертвой точки этот тупик
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26.05.2022 21:40 Ответить
Який принцип поваги? До зелених продажних проросійських кротів? Не з цією владою.
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26.05.2022 17:30 Ответить
Тебя не уважают
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26.05.2022 17:31 Ответить
Поважають сильних. А слабкий завжди винуватий.

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26.05.2022 17:40 Ответить
бред кацапский - в чем сила? в олигархах? в тв брехне?
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26.05.2022 21:41 Ответить
Риторика звинувачень, повчань і скарг від Зеленьского до ЕС та всього світу - це епічно.
Пан не готувався до війни, про*бав все що тільки можливо але вчить Захід як треба робити
Правду кажуть. Як не вмієш сам, то повчаєш інших як треба.
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26.05.2022 17:34 Ответить
Неповага не до народу,а до тебе та шобли крадіїв,які кругом тебе згуртувались!!
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26.05.2022 17:38 Ответить
як вже набрид цей придуркуватий нитік. сам усе проїбав, але винні усі, окрім нього самого. Зеля, якщо ти сам повісишся, ми зрозуміємо.
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26.05.2022 17:38 Ответить
навіть оцінемо такий героїчний вчинок,бюстиком з гіпсу)))
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27.05.2022 04:00 Ответить
Ключевое сейчас, из того, что он сказал-это оружие. Немцы вчера писали про "договоренности" внутри НАТО не поставлять танки, боевые бронированыемашины и авиацию западного образца, а только советский хлам... Плюс отсутствие поставок западного РСЗО. Это не имеет никакой логики и делает и без того тяжелое положение на Донбассе, просто критическим. Много людей умирают сейчас просто потому, что некоторые политиканы придумали себе табу
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26.05.2022 17:39 Ответить
Просто потому , что некоторые просто перестали стрелять. Давно.
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26.05.2022 17:43 Ответить
Скоро помощь прекратится от ЕС и НАТО.Как только вылез Ермак,и остальная ******* тупорылая,сразу поменялася риторика.Осел постоянно какую херню несет.
73% идиотов поддержали лозунг *не на часі*,удивляться нечему,конченый народ
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26.05.2022 18:41 Ответить
нет просто оболваненный и малообразованный
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26.05.2022 21:42 Ответить
і це також,а ле як кажуть незнання законів,не звільняє від відповідальності,особливо якщо це закони життя в цьому ніфіга не милосердному світі...
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27.05.2022 04:02 Ответить
Вова а що ТИ зробив щоб Україну взяли у ЄС ? Відосікі не рахуються..... от що ?
Набрав лайна на державні посади, розмовляєш по хамскі й невдячно, й бажаєш щоб взяли у ЄС.... ні Вовсік це так НЕ ПРАЦЮЄ.
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26.05.2022 17:44 Ответить
Не далее как сегодня ОП устами Смирнова высказал сомнение в целесообразности существования Конституционного суда, в то же время Зеленский, в присущей ему хамоватой манере, вопрошает почему ЕС неохотно рассматривает возможность членства Украины, причём всё это легко укладывается в его советском сознании, быть членом ЕС, а жить как в СССР, врать, воровать, и творить произвол, прикрываясь подвигом народа и высокими идеалами. Если так, то и воевать не стоит, дорога одна, с россией в обнимку назад в СССР.
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26.05.2022 17:59 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:06 Ответить
Знову шайка бєніренигата взялася посилено мародерити, намахувати світ...і зразу допомога тормозить.Нема вам віри,ПРОЙДИСВІТИ !!!Тому і сухопутний коридор,і знищені міста...а ці ,ібані волають- "порохоботи" (нема прощення Петру за просраті реформи (так боялось ,падло слави Саакашвілі- що тепер саме і отримало.....а з ним і багато порядних людей),а луценко-непотріб,а брехло і все інше в усіх силових структурах-добив аваков і ін.холуїв-оберетнів)-......та не буде шісткам коломойщі починаючи з Оману прощення в віках ВІД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! У якого Сірка,ти сволото, позичив очі і продовжуєш вимахуватись перед потрощеною УКРАЇНОЮ,згорьованими людьми,БАЗІКАТИ...христопродавці, виконуєте наративи кремлівської мафії...а НАЙКРАЩІ ЛЮДИ планети ЗЕМЛЯ - гинуть ?????
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26.05.2022 18:18 Ответить
Так Вова давай їх усіх пипашь ціх толерастів.... Ще походу і Израилю встроми вони заборонили нам протитанкові ракети давати....отже ж падлюки....чи то інше...
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26.05.2022 18:39 Ответить
Вам кажуть не продавати Бєнє з державної Укрнафти скраплений газ по 15 грн.
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26.05.2022 18:54 Ответить
коли вам кажуть -виконуйте а не ******* гроші
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26.05.2022 18:59 Ответить
Сейчас идет война Отечественная. Стоит вопрос быть или не быть стране как отдельно взятое государство. Между тем этот артист занят второстепенным вопросом -примут или не примут в ЕС...
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26.05.2022 19:30 Ответить
коли США кажуть призначити головного в САП ."зе" 15 місяців дає зрозуміти не призначенням"пішли Ви накуй".коли кажуть спонсора квартального,котрий під слідством у США віддати-"зе" знову ж таки дає зрозуміти теж саме,коли запрошують на саміт НАТО -"зе" , дає зрозуміти ,а мені куйло не дозволяє .Коли кажуть ,рашист буде нападати"зе" каже західні партнери сіють паніку , коли кажуть купуй зброю,рашисту я дороги зроблю для окупації за 72 години України.
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26.05.2022 19:56 Ответить
На повагу треба заслужити. 30 років терпіти мафію при владі і спостерігати за розграбунком держави.Такий нарід заслуговує на повагу?...Ось саме зараз повага поступово і формується.Спочатку вмиємось кров'ю на війні,спокутуючи помилки за всі роки Незалежності. Потім переможемо внутрішню владну мафію і корупцію. А тоді вже можна про і про повагу в світі поговорити...Десь так,пане Зеленський.
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26.05.2022 20:40 Ответить
народ просто не понимает когда и где его ********* - ведь почти все телеканалы - олигархов и впаривают лапшу малограмотным..
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26.05.2022 21:45 Ответить
Англія вийшла із ЕС і не погано себе почуває бо в Англії є достойний парламент і уряд на чолі з Борисом Джонсоном наш зе командос себе також за таких рахує тому пруться, а нахабність в Європі не одобрюється треба бути більш скромнішим і не розпускати пір"я як когут на оборі.
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26.05.2022 22:19 Ответить
Ця наволоч ототожнює себе з народом.
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27.05.2022 00:42 Ответить
 
 