Когда нам говорят, что мы должны "подождать в приемной ЕС", то это показывает, что принцип уважения к каждому народу не работает, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что некоторые страны сомневаются по поводу кандидатства для Украины в ЕС.
Об этом глава государства заявил во время выступления в Саэйме Латвии, передает Цензор.НЕТ.
"Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это – что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться. Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы", - подчеркнул президент.
"И тем более, когда нас просят еще "немножко" подождать в приемной Европейского Союза - годы или десятилетия, - не соглашаясь предоставить нам полноправное членство, а некоторые еще сомневаются и в отношении кандидатства для Украины, то это только подчеркивает, что не работает принцип уважения к каждого народа. А должен работать", - добавил Зеленский.
По словам президента, если Россия пойдет войной на любое государство, то всем членам НАТО придется решать, защищать ли эту страну.
"Если Россия спровоцирует какой-то чрезвычайный кризис на границах или внутри какой-либо страны Европейского Союза, всем членам ЕС придется решать или помогать. И что же они смогут решить, если уважения к каждому народу не будет? Мы должны сделать все, чтобы никогда не пришлось видеть очевидный ответ на вопрос, заданный именно таким образом", - пояснил глава государства.
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Ви, мабуть, багатьма мовами володієте.
про повагу до народу упомянул....
до нарИду....
с ленивыми аргументами:
шэф антикоррупционной?
коорпративное управление?
заслуг у зели за его каденцию две:
-посадить порошенко(сосут два своих в доску генпрокурора третий год)
-он уже умеет читать
а посадить пороха - это мечта зебилья
но то, чего ес у нас просит, мы делать не хотим. или не можем.
а хотим мы, что перед выборами в графе "стать кандидатом ес" стоял тик. тогда мы электорату скажем - "вот, у порошенко - безвиз, а у нас - кандидатство". но такого подарка ес делать не будет.
.......и кто ЕМУ подобные речи пишет.?..... чел из ФСБ?
Вони і так зняли для нас мита та обмеження, відкрили повністю ринок. Але ж владі хочеться дотацій…
На жаль, багато хто в Україні все ще живе логікою «де б дістати гроші» а не «як покращити себе / бізнес / країну, щоб заробляти більше грошей.
Пан не готувався до війни, про*бав все що тільки можливо але вчить Захід як треба робити
Правду кажуть. Як не вмієш сам, то повчаєш інших як треба.
73% идиотов поддержали лозунг *не на часі*,удивляться нечему,конченый народ
Набрав лайна на державні посади, розмовляєш по хамскі й невдячно, й бажаєш щоб взяли у ЄС.... ні Вовсік це так НЕ ПРАЦЮЄ.