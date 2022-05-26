Женщина, которая пасла коров, погибла в Николаевщине в результате обстрела оккупантами, - облсовет
Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области
Об этом сообщает областной совет, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской общин. В очередной раз уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.
К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна погибла на месте, другая – госпитализирована", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 14 человек.
"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".
В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", - добавили в облсовете.
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