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Новости Война
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Женщина, которая пасла коров, погибла в Николаевщине в результате обстрела оккупантами, - облсовет

корова,війна,обстріл,корови

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Николаевской области

Об этом сообщает областной совет, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас больше всего достается Николаевскому и Баштанскому районам - в частности, Березнеговатской и Широковской общин. В очередной раз уничтожены жилые дома и повреждены, по меньшей мере, четыре социальных объекта.

К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские. В частности, в окрестностях Березнеговатого под обстрел попали две женщины, которые просто пасли коров – одна погибла на месте, другая – госпитализирована", - говорится в сообщении.

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За прошедшие сутки на Николаевщине ранения получили 14 человек.

"К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь".

В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 177 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину", - добавили в облсовете.

Автор: 

Николаевская область (2105) обстрел (26835)


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не так...**** не так...Фамилия Имя и Отчество убитой рускофашисскими ********** нужно было написать.
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26.05.2022 17:22 Ответить
Не дали даже нормально пожить
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26.05.2022 17:27 Ответить
Ты прав, в Израиле всегда публикуют имена погибших от тер.актов
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26.05.2022 17:44 Ответить
Царство Небесне...
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26.05.2022 17:32 Ответить
а было же видео как наши по коровам стреляют возле берега или это не то?
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26.05.2022 17:37 Ответить
"ваши" это же кацапские орки, я правильно понял?
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26.05.2022 17:53 Ответить
можешь тут на цензори найти видео, где зсу знищуе бмп рф и перед этим обстрелы коров которые паслись, запоминай если что то смотришь
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26.05.2022 17:55 Ответить
Я видел только видео где тебя на бутылку садили, других не видел
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26.05.2022 20:13 Ответить
Ну и где беспилотники, которые должны уничтожать эти смерчи/ураганы/торнадо, я отвечу нужно клянчить у турок/ США да зебилы, а ведь Корыстелев просил дать денег- всего одна дорога
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26.05.2022 17:48 Ответить
 
 