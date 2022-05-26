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Новости Война
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Оккупанты не дают провести ремонт на Каховской ГЭС, Новую Каховку начало затапливать, - Генштаб

гес,каховська

Захваченная оккупантами Новая Каховка была частично затоплена, поскольку россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Во время брифинга он отметил, что оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе.

"На данное время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", — сообщил Громов.

Он отметил, что деятельность оккупантов уже привела к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка.

Также читайте: Мариупольцам придется самостоятельно восстанавливать собственное жилье, - оккупанты

"Под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон", — заявил Громов.

Автор: 

ГЭС (118) Каховка (95) Новая Каховка (154) оккупация (10103) ремонт (1180)


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Топ комментарии
+23
Срочно підключайте Верещук і Сівоху( спеціалісти по окупованим територіям),- все починять, все відбудують, всім заплатять...
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26.05.2022 17:42
+22
Та якби його не тримали за руки в ОПі, він би давно вже з автоматом звільнив би навіть Крим!
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26.05.2022 17:45
+19
Меня прям бесит идиотызм нашей власти. Вы что сдавая ГЕС надеялись что окупанты ее будут ремонтировать?
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26.05.2022 17:51
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Що значить "не дозволяють"? Це початково позиція терпіли. Йде війна на знищення. Все. Топить-хай топить. Скоріше кацапня злиняє з Каховки. "Тамжєшнашілюді"? Ну так не Україна в цьому винна,*****.
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26.05.2022 17:39 Ответить
Колись так само голанці зруйнували свої дамби біля Антверпена щоб затопило війська іспанських загарбників...
Каци просто не розуміють що в разі прориву дамби, спустить воду з водосховища- не буде води в кримський канал + впереше за сто років з'являться з під води затоплені Запорозькі Січі...
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26.05.2022 18:44 Ответить
Дякуємо Зе ! Дякуємо !
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26.05.2022 17:41 Ответить
Та якби його не тримали за руки в ОПі, він би давно вже з автоматом звільнив би навіть Крим!
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26.05.2022 17:45 Ответить
... Ні . Він вмер би від передозу .
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26.05.2022 17:47 Ответить
Та який автомат.Він би схопив заморожену скумбріїну "по п'ять" і побіг би нею гамселити окупанта. Ото б "відірвався".Його ж военком чотири рази до збройних сил не пускав.
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26.05.2022 17:53 Ответить
Срочно підключайте Верещук і Сівоху( спеціалісти по окупованим територіям),- все починять, все відбудують, всім заплатять...
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26.05.2022 17:42 Ответить
Верещучка "шатли" по воді до самого Херсону запустить.
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26.05.2022 17:56 Ответить
Сівохо якраз закриє отвір
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26.05.2022 18:46 Ответить
Думаю заминировали уже.
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26.05.2022 17:43 Ответить
Звичайно, зробили декілька ліній оборони й замінували, те ж саме з Херсоном, наші тільки розміновувати наші позиції й сєпарні нові мости з дорогами будувати вміють.
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26.05.2022 17:52 Ответить
Може наш Боневтік домовиться, проведе евакуацію, ООН і червоний хрест залучить, та підвеземо запчастини, робітників та полагодимо.
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26.05.2022 17:43 Ответить
Это попа. Там порядка 34-х сел, если я правильно помню
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26.05.2022 17:45 Ответить
а русскім що? вони свої села затоплювали коли річки "вспять" повертали, а тут у них завдання якнайбільше смертей.
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26.05.2022 17:50 Ответить
Меня прям бесит идиотызм нашей власти. Вы что сдавая ГЕС надеялись что окупанты ее будут ремонтировать?
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26.05.2022 17:51 Ответить
Ти само зрозуміло що піздануло??? Совкодрочер упоротий! В спам *******!
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26.05.2022 20:08 Ответить
Цікаво! Чому у тексті йдеться мова про українську ГЕС, а на фото зображена кацапська?
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26.05.2022 17:56 Ответить
То, здається, не кацапська. Скоріше американська.
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26.05.2022 18:02 Ответить
То Ви праві. То Саяно-Шушушинська.
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26.05.2022 18:09 Ответить
саяно-шушенская ГЕС. Дуже схожа.
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26.05.2022 18:23 Ответить
Билять, ту ГЭС нужно было взорвать в первые дни войны, когда русня взяла Херсон. Пусть Генштаб еще пожалуется, что русские не дают восстанавливать Азовсталь...
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26.05.2022 18:01 Ответить
Так ГЭС заняли первой 24 февраля к началу 11 утра. Взрывать нужно было не ГЭС, а мосты через каналы и на Чонгаре. Тогда бы орки добирались до Херсона и Каховки не несколько часов, а несколько суток в лучшем случае.
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26.05.2022 18:14 Ответить
Шо ви за херню пишите-чого наші не взірвали ГЕС?Ну а ****-вб'єм пару сотень тисяч народу,нє?
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26.05.2022 19:10 Ответить
ти шо *****, долб..***? Тисячі смертів захотів? Усіміста і села лівого берегу накриє 12 метрова хвиля!
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26.05.2022 19:13 Ответить
Чого я не розумію, то як тут порушується закон збереження матерії? Адже скільки води прибуває, стільки і убуває. Не працюють мотори, але ж є заслонки. Також поруч шлюз, через який можна скидати зайву воду. Як може затоплювати Херсон? Підніміть заслонки, відкрийте шлюз і хай вода стикає з певним об'ємом. Хвилі не має бути, яка б затопила Херсон.
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26.05.2022 18:06 Ответить
Десь колись читав таку казку: "Чорне море чимось заважає "світовим елітам, або анунакам", і вони вирішили його знищити, перед знищенням моря спробують врятувати, якнайбільше населення( брутально, звичайно, витісняти будуть). А потім за допомогою ядерного вибуху-вибухнуть Чорне море.Це море, воно, як порохова бочка - тільки замість пороху сірководень.
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26.05.2022 18:21 Ответить
мы теперь будем ремонты производить на оккупированных территориях? зачем? чтобы оккупантам удобнее было там жить и терроризировать местное население? читала, что верещучка уже возила туда пенсии. что за нах?
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26.05.2022 19:06 Ответить
Кажется некоторые руководители страны уже привыкают с оккупацией некоторых территории. Они уже жалуются что оккупант где то отрезал свет и воду или газ. Ну тогда пишите пукину чтоб он дал распоряжение исправить ситуацию с коммуналкой ..
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26.05.2022 19:21 Ответить
Молодцы генштаб! Такое же заявление должен делать МЗС, а несколько точек должны уйни по ГЭС...
Правильная позиция...
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26.05.2022 19:52 Ответить
Каховська платина є виходом води з каховського водосховища, входом якого є запорізька платина....рашисти спеціально спускають звідти воду, бо нею користуються всі області довкола водосховища!! Вода звідти йде зокрема для сільського господарстваhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F , води в кранах, рибного господарства, важкої промисловості тощо. І затоплення не найбільша наша проблема! https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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26.05.2022 20:25 Ответить
ЇЇ в будь якому випадку оркі рознесуть, відступаючі з Херсону.
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26.05.2022 20:30 Ответить
ну значит их дети внуки будут дольше выплачивать репарации
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26.05.2022 22:09 Ответить
Редакторы! Замените иллюстративное фото Каховского гидроузла. Он в принципе не может быть арочным. Все плотины р. Днепр руслового равнинного типа. У них небольшая высота. Каховский гидроузел высотой 16 метров. И имеет прямолинейную форму. На фото арочная бетонная плотина, края которой упираются в высокие горные, скальные, склоны, которых нет нигде на р. Днепр. Это российский гидроузел Саяно-Шушенской ГЭС. Его высота 242 м! Даже визуально они сильно отличаются. Возьмите иллюстративное фото Каховской ГЭС из Википедии. Не ошибётесь. А сейчас вы рекламирует производственные мощности страны-агрессора. И ещё. Гидроузел состоит из плотины, водопропускных сооружений и непосредственно здания ГЭС (о чём речь в заметке). В Каховском гидроузле это здание входит в напорный (прямолинейный в плане) фронт, а в Саяно-Шушенском (арочном в плане) оно приплотинное, расположено за напорным фронтом.
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27.05.2022 00:49 Ответить
 
 