Оккупанты не дают провести ремонт на Каховской ГЭС, Новую Каховку начало затапливать, - Генштаб

Захваченная оккупантами Новая Каховка была частично затоплена, поскольку россияне не позволяют отремонтировать гидроагрегаты на Каховской ГЭС.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Во время брифинга он отметил, что оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержки захваченных объектов в безопасном состоянии, что может привести к экологической катастрофе.

"На данное время на захваченной оккупантами Каховской гидроэлектростанции сбрасываются большие объемы воды, поскольку не работают два гидроагрегата, которые оккупанты не дают возможности отремонтировать", — сообщил Громов.

Он отметил, что деятельность оккупантов уже привела к частичному затоплению Новой Каховки, набережной и местного парка.

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"Под угрозой находятся окружающие села и оккупированный город Херсон", — заявил Громов.