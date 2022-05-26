Чехия и Швейцария надеются, что война закончится не "гнилым компромиссом", а победой Украины, - Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан надеется, что война в Украине завершится ее победой.
Об этом он заявил журналистам после встречи в Праге с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Чешский лидер отметил, что "обе стороны (Чехия и Швейцария. - Ред.) имеют одинаковую позицию по отношению к российской агрессии против Украины и обе стороны надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины".
Земан заявил, что "ценит" тот факт, что, несмотря на свой нейтралитет, Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за ее агрессии в Украине.
По словам Кассиса, Швейцария одобрила антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом. По его словам, позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию.
Напомним, до 24 февраля 2022 года Милош Земан считался в Европе и своей стране пророссийским политиком, за что его постоянно критиковали. Однако в первый же день российского полномасштабного вторжения России в Украину он подверг жесткой критике Путина, заявив, что сумасшедших нужно изолировать. Впоследствии Земан заявил, что Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира, но это выглядит смешно. Он подчеркнул, что Путин нападением на Украину совершил преступление, и "это преступление является синонимом военного преступления", а также что Путин только уничтожает свою страну.
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а кто ему очередную "речь" написал,
судя по лингвистике и общей тональности речуги пишут минимум два человека/команды.
Но дядя Боря уже не молодой и задолбался каждый вторник ездить в Украину
Какой там "мудрый", вспомни, что оно пело с 2014,
просто хорошо чувствует откуда ветер дует и переобувается очень быстро.
Думати не здатне: для цього є режисери, та сценаристи, лише язиком може ляпати, але якщо хтось текст напише, бо без паперу, таке несе, що страшно становиться…
"войска, блокировавшие гарнизон «Азовстали» в Мариуполе, сейчас спешно прибывают в Херсонскую и Запорожскую области.
Российская спешка вызвана резким усилением украинской группировки в районе Николаева. Рашисты утверждают, что ее численность увеличена на восемь батальонно-тактических групп (всего в группировке 14-16 БТГ). Сконцентрированы большое количество артиллерии, техники и авиации.
«Их (украинские) «сушки» по несколько раз в день прилетают на штурмовку, здесь такой активности в воздухе не было ещё», - утверждает рашистский офицер, находящийся в Херсонской области.
Другой офицер отмечает высокую интенсивность обстрелов украинских позиций: «Они (украинцы) готовят удар, возможно, даже на Крым. Собрали много техники и людей, их пытаются подавить, наша артиллерия работает как ужаленная, но пока бузуспешно», - цитата ещё одного оккупанта.
Украинские источники, утверждает российское издание, отказываются комментировать возможное наступление ВСУ на Херсон или Крым, что может говорить о его вероятности.
Российская группировка в Херсонской области сейчас ослаблена и, при начале украинского наступления, может не выдержать и начать отход. Обороняться будет затруднительно ещё и потому что за последние несколько недель россияне сняли минные поля, так как сами готовились идти вперёд. Теперь их торопливо восстанавливают.
Если ВСУ действительно начнёт наступать через Херсон на Крым и добьётся успехов, то российским генералам придётся останавливать своё продвижение на востоке и быстро тасовать тающие резервы.
Так оценивает состояние дел на южном направлении рашистский специализированный источник. Данная оценка является подтверждением того, что ВСУ (и для оккупантов это не секрет) готовят мощный кулак для освобождения (на первом этапе) самого опасного российского плацдарма - правобережной Херсонщины. Дальше (левобережная Херсонщина, Крым) по ситуации и наличию необходимого оружия. У наших всё для этого в принципе готово - осталось дождаться артиллерии дальнего действия и РСЗО"
Може перестав лакати російську вотку, а перейшов на якісні коньяки та віскі?
Складається враження, що в системі координат ЗЕ слів "Перемога України" не існує.