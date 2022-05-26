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Новости Война
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Чехия и Швейцария надеются, что война закончится не "гнилым компромиссом", а победой Украины, - Земан

земан

Президент Чешской Республики Милош Земан надеется, что война в Украине завершится ее победой.

Об этом он заявил журналистам после встречи в Праге с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чешский лидер отметил, что "обе стороны (Чехия и Швейцария. - Ред.) имеют одинаковую позицию по отношению к российской агрессии против Украины и обе стороны надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины".

Земан заявил, что "ценит" тот факт, что, несмотря на свой нейтралитет, Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за ее агрессии в Украине.

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По словам Кассиса, Швейцария одобрила антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом. По его словам, позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию.

Напомним, до 24 февраля 2022 года Милош Земан считался в Европе и своей стране пророссийским политиком, за что его постоянно критиковали. Однако в первый же день российского полномасштабного вторжения России в Украину он подверг жесткой критике Путина, заявив, что сумасшедших нужно изолировать. Впоследствии Земан заявил, что Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира, но это выглядит смешно. Он подчеркнул, что Путин нападением на Украину совершил преступление, и "это преступление является синонимом военного преступления", а также что Путин только уничтожает свою страну.

Автор: 

Чехия (1698) Швейцария (612) Земан (88)


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Топ комментарии
+34
А Зеля хоче гнилий компроміс
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26.05.2022 18:00
+23
До Зємана дойшло, а до когось ніколи і не дойде.
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26.05.2022 18:02
+21
Да, Земан изменился в лучшую сторону
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26.05.2022 18:02
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А Зеля хоче гнилий компроміс
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26.05.2022 18:00 Ответить
вбитии накуй на місці
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26.05.2022 18:04 Ответить
У него день на день не приходится. Все зависит от того с кем он сегодня поговорил.
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26.05.2022 18:07 Ответить
Не поговорил,
а кто ему очередную "речь" написал,
судя по лингвистике и общей тональности речуги пишут минимум два человека/команды.
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26.05.2022 18:28 Ответить
Это конечно, но он же вправе выбирать. Он человек настроения, которое зависит от мнения других людей.
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26.05.2022 19:09 Ответить
от пенделей дяди Бори его настроение зависит.

Но дядя Боря уже не молодой и задолбался каждый вторник ездить в Украину
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26.05.2022 20:27 Ответить
Или из какого пакетика сыпнули.
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26.05.2022 19:39 Ответить
Да он сам гниловатый так-то . Ещё и гнусавый и гундосый
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26.05.2022 18:08 Ответить
.....мудрый Мілош - наш человек!......Респектище!.....
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26.05.2022 18:01 Ответить


Какой там "мудрый", вспомни, что оно пело с 2014,
просто хорошо чувствует откуда ветер дует и переобувается очень быстро.
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26.05.2022 18:30 Ответить
Если Кива стал обезьяной то это работает и в другую сторону.Земан стал человеком
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31.05.2022 22:39 Ответить
До Зємана дойшло, а до когось ніколи і не дойде.
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26.05.2022 18:02 Ответить
Бо воно одноклітинне.
Думати не здатне: для цього є режисери, та сценаристи, лише язиком може ляпати, але якщо хтось текст напише, бо без паперу, таке несе, що страшно становиться…
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26.05.2022 18:11 Ответить
При чому миттєво.
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26.05.2022 18:19 Ответить
Да, Земан изменился в лучшую сторону
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26.05.2022 18:02 Ответить
Большие потрясения часто меняют людей.
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26.05.2022 18:39 Ответить
но не орбана с сиярто
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26.05.2022 19:24 Ответить
Земан, тебе пора познакомится с Новичком. Путлер такого не прощает.
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26.05.2022 18:02 Ответить
Конечно, только победа!
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26.05.2022 18:02 Ответить
Риторика Земана прям изменилась
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26.05.2022 18:02 Ответить
а зеленського - ні )
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26.05.2022 18:06 Ответить
Вибачайте,але все згідно з сценарієм,ніякої отсебятини!!!))
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26.05.2022 18:13 Ответить
Респект і щира повага братам чехам і пану Земану!!!)))
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26.05.2022 18:03 Ответить
Обана земан прозрел
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26.05.2022 18:03 Ответить
Швейцария вообще красавцы, вначале а теперь ждет победы. КАК ???? Что это за абсурд ???
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26.05.2022 18:04 Ответить
Та ладно...І це каже старий прокацапський пердун?
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26.05.2022 18:04 Ответить
Земан - один з небагатьох хто приємно здивував.
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26.05.2022 18:08 Ответить
Мабудь Земан , падаючи з ліжка, стукнувся сильно макітрою об підлогу..., мізки на місце встали ))
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26.05.2022 18:08 Ответить
Как оказалось Земана, вместе с Вилкулом заслали к рашистам в тыл СБУ. Ждем заявления Ким-Чен-Ына.
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26.05.2022 18:09 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:10 Ответить
петиція про візовий режим була, голосування закінчилось, вже підтримана ОПою і відправлена до Кабміну для розробки відповідного закону.
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26.05.2022 18:16 Ответить
та неможливий з русскіми ніякий компроміс, для них компроміс це коли вони отримують все, а ми тільки ганенбну смерть.
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26.05.2022 18:11 Ответить
Пам'ятаю, що Земан був ну дуже хорошим другом путіна. А що таке? Зрозумів, що у випадку нашого програшу, його країна буде наступною? Ще б це угорські йо.бо.бі.ки зрозуміли.
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26.05.2022 18:14 Ответить
Всё это бла бла бла, потому что на самом деле вот всего наделю назад Швейцария не разрешила Германии продавать оружие Украине, которое производится с использованием швейцарской электроники, оптики и прочее... Как задолбало уже это лицемерие
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26.05.2022 18:16 Ответить
Вопрос когда ?
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26.05.2022 18:25 Ответить
https://t.me/Sharpreview/14229 По оцінкам рашистів, Україна готує контрнаступ на Півдні, в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях . Тому (далі мовою оригіналу):
"войска, блокировавшие гарнизон «Азовстали» в Мариуполе, сейчас спешно прибывают в Херсонскую и Запорожскую области.
Российская спешка вызвана резким усилением украинской группировки в районе Николаева. Рашисты утверждают, что ее численность увеличена на восемь батальонно-тактических групп (всего в группировке 14-16 БТГ). Сконцентрированы большое количество артиллерии, техники и авиации.
«Их (украинские) «сушки» по несколько раз в день прилетают на штурмовку, здесь такой активности в воздухе не было ещё», - утверждает рашистский офицер, находящийся в Херсонской области.
Другой офицер отмечает высокую интенсивность обстрелов украинских позиций: «Они (украинцы) готовят удар, возможно, даже на Крым. Собрали много техники и людей, их пытаются подавить, наша артиллерия работает как ужаленная, но пока бузуспешно», - цитата ещё одного оккупанта.
Украинские источники, утверждает российское издание, отказываются комментировать возможное наступление ВСУ на Херсон или Крым, что может говорить о его вероятности.
Российская группировка в Херсонской области сейчас ослаблена и, при начале украинского наступления, может не выдержать и начать отход. Обороняться будет затруднительно ещё и потому что за последние несколько недель россияне сняли минные поля, так как сами готовились идти вперёд. Теперь их торопливо восстанавливают.
Если ВСУ действительно начнёт наступать через Херсон на Крым и добьётся успехов, то российским генералам придётся останавливать своё продвижение на востоке и быстро тасовать тающие резервы.
Так оценивает состояние дел на южном направлении рашистский специализированный источник. Данная оценка является подтверждением того, что ВСУ (и для оккупантов это не секрет) готовят мощный кулак для освобождения (на первом этапе) самого опасного российского плацдарма - правобережной Херсонщины. Дальше (левобережная Херсонщина, Крым) по ситуации и наличию необходимого оружия. У наших всё для этого в принципе готово - осталось дождаться артиллерии дальнего действия и РСЗО"
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26.05.2022 18:30 Ответить
Ну капец пишут "военные специалисты"-никакого наступления через Херсон не будет-это бесперспективно-на крайний случай кацапы отойдут на левый берег и подорвут Антоновский мост ,а потом будут с той стороны гасить с артиллерии по Херсону и нашей группировке. Вот и все наступление ,притом с многочисленными жертвами и разрушенным Херсоном.
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26.05.2022 18:47 Ответить
Швейцарія нехай "сподівається" наданням дозволу на продаж *********** для німецьких "Гепардів".
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26.05.2022 18:41 Ответить
вони вже оф.заявляли, що взагалі ніяких *********** нам не продадуть..
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26.05.2022 18:52 Ответить
Не чекав від Земана, не чекав. Вдвічі приємніше.
Може перестав лакати російську вотку, а перейшов на якісні коньяки та віскі?
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26.05.2022 18:47 Ответить
Что с Земаном такое? Он же был махровым путинофилом. Неужели прозрел, что всё таки не хочет лавры Лукашенко? Или получить ********* всей страной как Орбан?
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26.05.2022 18:58 Ответить
Я всегда говорил. что карлик плохо кончит. Тем более он не любил Чучхе.
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26.05.2022 19:54 Ответить
Афигеть Земан изменился, сейчас он даже менее пророссийский чем Шольц и Макрон
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26.05.2022 20:09 Ответить
Навіть Земан вживає слово ПЕРЕМОГА УКРАЇНИ. А наш Найвеличніший - "ми хочеио закінчення війни".
Складається враження, що в системі координат ЗЕ слів "Перемога України" не існує.
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26.05.2022 21:50 Ответить
 
 