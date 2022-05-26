Чехия и Швейцария надеются, что война закончится не "гнилым компромиссом", а победой Украины, - Земан

Президент Чешской Республики Милош Земан надеется, что война в Украине завершится ее победой.

Об этом он заявил журналистам после встречи в Праге с президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чешский лидер отметил, что "обе стороны (Чехия и Швейцария. - Ред.) имеют одинаковую позицию по отношению к российской агрессии против Украины и обе стороны надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины".

Земан заявил, что "ценит" тот факт, что, несмотря на свой нейтралитет, Швейцария присоединилась к санкциям против России из-за ее агрессии в Украине.

Читайте также: Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины

По словам Кассиса, Швейцария одобрила антироссийские санкции, введенные Европейским Союзом. По его словам, позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию.

Напомним, до 24 февраля 2022 года Милош Земан считался в Европе и своей стране пророссийским политиком, за что его постоянно критиковали. Однако в первый же день российского полномасштабного вторжения России в Украину он подверг жесткой критике Путина, заявив, что сумасшедших нужно изолировать. Впоследствии Земан заявил, что Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира, но это выглядит смешно. Он подчеркнул, что Путин нападением на Украину совершил преступление, и "это преступление является синонимом военного преступления", а также что Путин только уничтожает свою страну.