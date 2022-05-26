Почти 225 млн грн ущерба окружающей среде нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы на Житомирщине и Ривненщине, - Госэкоинспекция
В Госэкоинспекции Полесского округа рассчитали ущерб за загрязнение атмосферного воздуха по фактам пожаров на трех нефтебазах в Житомирской и Ривненской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.
"Почти 225 млн гривен ущерба окружающей среде Украины нанесли оккупанты, обстреляв нефтебазы Житомирщины и Ривненщины. Специалисты Государственной экологической инспекции Полесского округа рассчитали ущерб за загрязнение атмосферного воздуха по фактам пожаров на нефтебазах, которые находятся на территориях Житомирской и Ривненской областей и были повреждены в результате ракетно-бомбовых ударов агрессора. Речь сейчас идет о трех объектах", - говорится в сообщении.
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