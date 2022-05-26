Угроза с территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы остается, - Минобороны

Угроза использования территории Беларуси для агрессии против Украины и нанесения ударов с этой территории сохраняется.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя военные учения в Беларуси, которые продлятся до конца мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территорию Беларуси Россия уже использует для ведения агрессивных действий... Что касается учений, мы с вами видели, как Россия использует повод учений для того, чтобы осуществлять на самом деле эскалацию и вторжение на территорию другого государства, и, безусловно, учения – это один из способов поддерживать боеспособность войск, но формально демонстрировать это как учения. Поэтому угроза и использование территории Беларуси и нанесение ударов с этой территории остается, равно как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы", - заявила Маляр.

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