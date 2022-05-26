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Новости Война
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Угроза с территории Беларуси и Приднестровского региона Молдовы остается, - Минобороны

маляр

Угроза использования территории Беларуси для агрессии против Украины и нанесения ударов с этой территории сохраняется.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя военные учения в Беларуси, которые продлятся до конца мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территорию Беларуси Россия уже использует для ведения агрессивных действий... Что касается учений, мы с вами видели, как Россия использует повод учений для того, чтобы осуществлять на самом деле эскалацию и вторжение на территорию другого государства, и, безусловно, учения – это один из способов поддерживать боеспособность войск, но формально демонстрировать это как учения. Поэтому угроза и использование территории Беларуси и нанесение ударов с этой территории остается, равно как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы", - заявила Маляр.

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Автор: 

Беларусь (7886) Минобороны (9275) Приднестровье (657) Маляр Анна (412)


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Проблема пмровцев решается подрывом склада боеприпасов. И они все. Но лучше его себе забрать!
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26.05.2022 18:46 Ответить
Склад забирайте, ПМР-овцев к Кобзону. В таком порядке. А взрывать - Севастополь и Кримский мост.
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26.05.2022 19:14 Ответить
Беларусский муссолини,как обычно, весь в маневрах. Вариант "Я вам карту покажу, империя хотела мой совхоз оккупировать", заготовлена.
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26.05.2022 18:54 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 18:56 Ответить
они наврено после донбасса, если всетаки не выдаржат ВСУ, будут и с белорусии и с приднестровья атаковать ...а дальше заходит на одессу и харьков...как бы навести панику
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26.05.2022 18:57 Ответить
Ви заколебали с этим ПриднестроВьем! Вместо того, чтобы ликвидировать этот гнойник и освободить силы на восток, вы дождётесь… нет слов…
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26.05.2022 19:04 Ответить
Та *****, ми на шашлики... ну ,або всі в Трускавець!
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26.05.2022 19:06 Ответить
 
 