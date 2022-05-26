Донбасс никто не "сливает", Луганщина держит орду уже четвертый месяц, - Гайдай
Ситуация на Луганщине довольно тяжелая, однако никто не собирается "сливать" Донбасс.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, поскольку Луганщина достаточно небольшая территория, оккупанты будут делать максимальные попытки ее захватить.
"Потому что в принципе, в теории для них – это самый легкий путь дойти хоть до какой-то промежуточной победы. …Мы держим эту орду четвертый месяц. Эти все истерики, которые сейчас пошли: вот, все пропало, Донбасс сливают и так далее, и тому подобное... Да никто ничего не сливает!" – подчеркнул Гайдай.
Глава ОВА объяснил, что пока нет смысла бросать в бой по одной единице техники.
"От одной или двух гаубиц позиция не изменится, зато мы можем их просто потерять. ...Поэтому нужно, действительно, сделать перегруппировку, нужно накопить силы и средства. Но уже хорошо вооруженные этим модернизированным западным оружием - тогда уже останавливать врага", - пояснил Гайдай.
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так люся казало що всепропало...
"Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник"."
А треба слухати, щоб знати, що каже та думає ворожина у відомих оХВісах, яку озвучує ця базікуюча голова.
Різницю між адміністрацією, хай і військовою, та ВСУ не розуміємо зовсім?
После его расхода танк надо в ремонт /большенство танков его исчерпали почти/
Провёл время в окупации
Мимо дома проезжало по сотни. полторы танков и другой бронетехники в сутки
танков россиян
Стояла неймоверная вонь от незгоревшего топлива при выхлопах
И чмоканье поршневых /танки шли на повышенных оборотах коллея по колено/
С нашими танками тоже самое
Порох каждую неделю передавал 10ток танков в ВСУ, и как-то ж остановили росийскую армию? Стингеров у нас небыло, Джавелинов небыло, Байрактаров не было, запад только сухпайки передавал. Сейчас Зебобикам весь запад помогает, так они даже на гуманитарке барыжат. Довели страну, нищета, война, разруха ...
А Київ?
І хтось іх відразу поведе, з гаслами що там усі наші люди
Реальная угроза идет от Авдеевки ,не говоря уже про северодонецк и лисичанск
Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!