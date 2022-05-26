Донбасс никто не "сливает", Луганщина держит орду уже четвертый месяц, - Гайдай

Ситуация на Луганщине довольно тяжелая, однако никто не собирается "сливать" Донбасс.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, поскольку Луганщина достаточно небольшая территория, оккупанты будут делать максимальные попытки ее захватить.

"Потому что в принципе, в теории для них – это самый легкий путь дойти хоть до какой-то промежуточной победы. …Мы держим эту орду четвертый месяц. Эти все истерики, которые сейчас пошли: вот, все пропало, Донбасс сливают и так далее, и тому подобное... Да никто ничего не сливает!" – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА объяснил, что пока нет смысла бросать в бой по одной единице техники.

"От одной или двух гаубиц позиция не изменится, зато мы можем их просто потерять. ...Поэтому нужно, действительно, сделать перегруппировку, нужно накопить силы и средства. Но уже хорошо вооруженные этим модернизированным западным оружием - тогда уже останавливать врага", - пояснил Гайдай.

Читайте также: На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост вместе с оккупантами, - Гайдай