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Новости Война
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Донбасс никто не "сливает", Луганщина держит орду уже четвертый месяц, - Гайдай

гайдай,сергій

Ситуация на Луганщине довольно тяжелая, однако никто не собирается "сливать" Донбасс.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, поскольку Луганщина достаточно небольшая территория, оккупанты будут делать максимальные попытки ее захватить.

"Потому что в принципе, в теории для них – это самый легкий путь дойти хоть до какой-то промежуточной победы. …Мы держим эту орду четвертый месяц. Эти все истерики, которые сейчас пошли: вот, все пропало, Донбасс сливают и так далее, и тому подобное... Да никто ничего не сливает!" – подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА объяснил, что пока нет смысла бросать в бой по одной единице техники.

"От одной или двух гаубиц позиция не изменится, зато мы можем их просто потерять. ...Поэтому нужно, действительно, сделать перегруппировку, нужно накопить силы и средства. Но уже хорошо вооруженные этим модернизированным западным оружием - тогда уже останавливать врага", - пояснил Гайдай.

Читайте также: На трассе Лисичанск-Бахмут уничтожен блокпост вместе с оккупантами, - Гайдай

Автор: 

Донбасс (26955) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6486)


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Топ комментарии
+36
про злив Донбасу питання не йде- а от херсонську область та південь запоріжської точно злили
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26.05.2022 18:57
+18
Довіряємо ЗСУ , а не всякого роду , зрадофілам 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 18:59
+16
Лучше сохранить костяк армии, которая, получив оружие, научит молодых и вернёт свои города. Угробив армию мы потеряем всё.
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26.05.2022 19:14
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.........что то очень всё мутно........
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26.05.2022 18:55 Ответить
Якщо мутно , то промий очі і вуха , може щось проясниться
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26.05.2022 19:00 Ответить
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26.05.2022 19:02 Ответить
А що там мутного? Все ясно. Раша хоче захопити весь Донбас, щоб швиденько провести там свій класичний фейковий референдум, оголосити Донбас і всі захоплені території на півдні територією раші. І тоді на любі спроби відвоювати ці території раша буде кричати про напад на свою землю, з ВІДПОВІДНИМИ МОЖЛИВИМИ НАСЛІДКАМИ!!! Тепер не мутно?!
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26.05.2022 22:05 Ответить
Насправді це для них великий ризик. Це блеф, ми будемо відвойовувати землі. Що тоді їм робити, ядерний удар? Не смішіть, їм тоді п.зда.
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26.05.2022 23:43 Ответить
Донбас ніхто не "зливає"
===============
так люся казало що всепропало...
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26.05.2022 18:56 Ответить
Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник".
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26.05.2022 19:05 Ответить


"Жодного разу не слухав що казав цей "пи№дун задушевник"."
А треба слухати, щоб знати, що каже та думає ворожина у відомих оХВісах, яку озвучує ця базікуюча голова.
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26.05.2022 19:36 Ответить
про злив Донбасу питання не йде- а от херсонську область та південь запоріжської точно злили
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26.05.2022 18:57 Ответить
Аферистович как то на брифинге об этом сказал когда орки захватили Мелитополь ,что там не было наших войск
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26.05.2022 19:13 Ответить
одно утешение, когда плохо из-за войны и нет настрояния, смотреть на трупы рашистов...
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26.05.2022 18:58 Ответить
якщо вони свіжі...
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26.05.2022 19:02 Ответить
Довіряємо ЗСУ , а не всякого роду , зрадофілам 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.05.2022 18:59 Ответить
А яке відношення має Гайдай до ЗСУ?
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26.05.2022 19:21 Ответить
Саме пряме. Він - голова ОВА.
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26.05.2022 19:26 Ответить


Різницю між адміністрацією, хай і військовою, та ВСУ не розуміємо зовсім?
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26.05.2022 19:38 Ответить
таке ж як Главзебіл!(((
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26.05.2022 19:37 Ответить
Вы ждёте оружия, но в это время гробите и сдаёте в плен в котлах Мариуполя-Северодонецка-Лисичанска самые боеспособные и мотивированные части. Надеюсь я просто не догоняю глубину этого плана. Очень надеюсь.
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26.05.2022 19:03 Ответить
Лучше будет там запустить русский мир? Который там всё загадит и поубывает? И потом опять его оттуда выковырять.
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26.05.2022 19:12 Ответить
Лучше сохранить костяк армии, которая, получив оружие, научит молодых и вернёт свои города. Угробив армию мы потеряем всё.
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26.05.2022 19:14 Ответить
вот многие этого не понимают! думают, что вот придет ленд-лиз и все само собой поедет-помчится вперед и будет стрелять-воевать
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26.05.2022 19:40 Ответить
ніхто нікого не здає. для чого ця істерика? ще вчора наші відступили від Світлодарська, чи як його, і слова ніхто не сказав.
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26.05.2022 20:34 Ответить
а юг? про юг молчат, значит, сливают?
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26.05.2022 19:08 Ответить
Гайдай за юг не отвечает.
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26.05.2022 19:09 Ответить
А к пуговицам претензий нет!
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26.05.2022 19:22 Ответить
Гайдай уже ни за что не отвечает. Дороги к Северодонецку перерезаны, бои в городе, а эта тварь правду ссыт сказать. Перемалывают наши лучшие войска, кто дальше воевать будет? Арестович или Зеля?
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26.05.2022 20:45 Ответить
Хватит сцаться!!! В военкомах говорят, что пока всё укомплектовано. То есть по словам "найголовнішого" 750000 военных ни в чём не нуждаются, как и не видят необходимость в наборе. Но по тихому говорят, что с минимальным пакетом своей защиты (каска, броник, берцы, коленолоктезащита), можно ускорить процесс. Так что зрады пока ни какой нет... А ведь в военкомы врать не будут, не...?
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26.05.2022 23:49 Ответить
Агата,у меня самой истерия ,но я верю,что наш Юг мы отстоим .
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26.05.2022 19:38 Ответить
Кто-нибуть знает мото ресурс танка
После его расхода танк надо в ремонт /большенство танков его исчерпали почти/
Провёл время в окупации
Мимо дома проезжало по сотни. полторы танков и другой бронетехники в сутки
танков россиян
Стояла неймоверная вонь от незгоревшего топлива при выхлопах
И чмоканье поршневых /танки шли на повышенных оборотах коллея по колено/
С нашими танками тоже самое
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26.05.2022 19:31 Ответить
А какой моторесурс самокатов на которых три года катались слуги в Раде?
Порох каждую неделю передавал 10ток танков в ВСУ, и как-то ж остановили росийскую армию? Стингеров у нас небыло, Джавелинов небыло, Байрактаров не было, запад только сухпайки передавал. Сейчас Зебобикам весь запад помогает, так они даже на гуманитарке барыжат. Довели страну, нищета, война, разруха ...
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26.05.2022 19:43 Ответить
" Ситуація вкрай важка... Луганська область - досить невелика територія, навіть у співвідношенні з Донецькою областю... Тому росіяни будуть робити максимальні спроби взяти її."
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26.05.2022 19:33 Ответить
и по вснй видимости возьмут, уже захватили 95%, вчера гайдай сказал
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26.05.2022 21:32 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.05.2022 19:37 Ответить
Ну и где мы будем останавливать их? кто будет стрелять из гаубиц, танков и т.д. если мы потеряем не только территории, но и самые боеспособные войска? Мариупольский гарнизон сможет воспользоваться ленд-лизом? естественно нет, ведь они все в плену, либо погибли
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26.05.2022 19:37 Ответить
А кто говорит про слив Донбаса? Люди обговаривают продажу Херсонщины кацапам, которую совершил зеленский в Омане. Но и тут зеленский обосрался, бо кацапы его на***бали и решили захапать всю Украину. Зеленский - зраднык и запроданец и ему надо срочно валить из страны, бо у людей нервы не железные
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26.05.2022 19:43 Ответить
нічого, ми потерпимо до перемоги. а тоді вже вся зекоманда сяде на лаву підсудних. вони там щось про міжнародний трибунал верзли - от там і виправдовуватимуться.
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26.05.2022 20:36 Ответить
Проблема в том, зеленскому не нужна победа. Ему нужен сепарный мир и заморозка войны. И шоб зеленский обязательно остался у власти.
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26.05.2022 21:01 Ответить
кто его оставит при власти если он проиграет территории? штаты его выпотрошат как утку..
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26.05.2022 22:44 Ответить
Луганщина тримає...
А Київ?
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26.05.2022 19:46 Ответить
кто то сказал "где то по середине"
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26.05.2022 19:49 Ответить
Ніхто нічого не "зливає"! Втрати ворога дуже великі, приблизно 8 до 1 ЗСУ. Відбувається системне виснаження **************** "армади" тими силами і засобами які є в наявності. І це насправді дуже круто! І це буде відбуватися ще досить довго. Принаймні до повноцінного ленд-лізу і виснаження фінансових ресурсів **********, що відбудеться в середині літа. Зараз наша основна мета це збереження армії та підготовка сил та ******** засобів для наступальних операцій. Ми переможемо на наших умовах! Тілкьи так! Зберігаючи життя кожного захисника України, а не завалюючи трупами як це роблять кацапи.
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26.05.2022 20:04 Ответить
Як би не вийшло, що коли рашисти почують надлом, то нас заставлють вести перемовини о невідкладному припиненні вогню, ради збереження миру!...
І хтось іх відразу поведе, з гаслами що там усі наші люди
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27.05.2022 00:03 Ответить
Та про Луганську область ніхто так і не думає, там страшні бої ідуть, вона окупована на 95відсотків, а от херсонська область окупована за перший тиждень війни на 96відсотків. І на початку війни не було вже захопленого шматку як Лугандонія....от тут питання великі. А вчора Кулеба офіційно заявив, що якщо не дадуть арту, то Херсон звільняти не можуть...от така зерня, малята...
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26.05.2022 20:04 Ответить
Арта в Україні. Десь під Київом ховають.
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26.05.2022 21:03 Ответить
реально задрали уже тем Херсоном-не переживайте именно за Херсон и правобережье -оно по любому останется нам.Там снабжение всей группировки держится на антоновском мосту -его рано или поздно разбомбят и все .
Реальная угроза идет от Авдеевки ,не говоря уже про северодонецк и лисичанск
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26.05.2022 21:05 Ответить
Чому на Донбасі нема амеріканських гаубиц ?
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26.05.2022 21:02 Ответить
Тому що вони там є і працюють
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26.05.2022 21:16 Ответить
попри реляції Генштабу "", як повідомляє в соцмережі лярва люська, щойно наші війська вийшли з Ліману і здали місто ворогу.

Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!
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26.05.2022 21:23 Ответить
но 95% увже захвачено, гайдай вчера на цензор нет сказал, так что это?
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26.05.2022 21:29 Ответить
потом отобьем - главное сохранить жизни солдат !
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26.05.2022 22:47 Ответить
 
 