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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 26.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 26.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Продолжается 92 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях, на территории Брестской области, продолжаются тактические учения подразделений Сил специальных операций, Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Вооруженных сил республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает мероприятия инженерного оборудования позиций в приграничных районах Брянской области. По имеющейся информации, для усиления охраны участка российско-украинской границы в указанном направлении противник привлекает подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ. Противник продолжает обстреливать из минометов и ствольной артиллерии позиции Сил обороны в приграничных районах Сумской области.

На Слобожанском направлении враг активных наступательных действий не производил.

На Харьковском и Славянском направлениях противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и сдерживании продвижения наших войск, обстреливает украинские позиции. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10". Совершил дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны Украины.

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При поддержке артиллерии враг вел наступление в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел, отошел на занимаемую ранее позицию. На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления.

На Донецком направлении враг продолжает обстрелы подразделений наших войск, наносит ракетные удары, ведет разведку, наращивает авиационную поддержку, осуществляет перегруппировку войск. Усиливает группировку за счет перемещения резервных подразделений.

На Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлениях населенных пунктов Северодонецк и Боровское. Удачи нет. В направлении населенного пункта Устиновка имеет частичный успех. В целях нарушения логистического сообщения и недопущения маневра наших войск наносит удары по мостовым переправам.

На Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступление в направлении населенных пунктов Камышеваха, Нырково, Берестово и Белогоровка, успеха не имеют, понесли потери и отошли. В направлениях Покровского и Клинового враг имеет частичный успех, овладел населенным пунктом Медная Руда. Осуществляет перегруппировку.

На Авдеевском направлении враг пытался возобновить наступление, успеха не имел.

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На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел, обстреливал позиции наших войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу. На Запорожском направлении группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает обстрелы наших войск и ведет воздушную разведку с использованием БПЛА. Выявлено проведение инженерными подразделениями оккупантов мероприятий по минированию побережья Каховского водохранилища.

На Бессарабском направлении на территории Приднестровского региона Республики Молдова снижен уровень террористической опасности. При этом личный состав оперативной группы российских войск в регионе продолжает несение службы в усиленном режиме.

На временно захваченных территориях Украины оккупационные власти продолжают меры административно-полицейского режима. Продолжается препятствие выезду мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям. Кроме того, оккупанты активизировали трансляцию пропагандистских информационных материалов через имеющиеся и специальные средства телерадиовещания.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки. Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6172) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+19
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26.05.2022 19:13
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.05.2022 19:10
+12
Про покинутих командуванням...

голих, босих та не озброєних

Насправді, це достатньо очевидна та розгалужена ІпСО противника. На фото, інструкція для бажаючих не виконувати накази "злАчіНої влади", складена явно не в Україні...

Покрокова інструкція... й цілком детальна...

Тому, коли ви в черговий раз бачити відеозапис з "покинутими на призволяще командуванням", замислитись про підгрунття появи цих відео...
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26.05.2022 19:23
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Правила форума Совет форумчан
рашисти втрачають тільки військових бо на їх території немає війни,а українці мають втрати ще й цивільних громадян..
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26.05.2022 19:02 Ответить
буде на їх території війна, остатнє перехоплення: садист розповідає як вони тут вбивають і гвалтують, його дівка погоджується, а в кінці він додає що йому байдуже таке саме робити і в росії, і тільки тоді його курва починає здогадуватися, що на неї чекає, коли він повернеться.
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26.05.2022 19:13 Ответить
Відводьте людей з того Лисичанська якщо треба - не допускайти оточень, всі адекватні зрозуміють. Неадекватним допоможе арестович. Був приклад Іловайська, а був контр-приклад Дебальцево.
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26.05.2022 19:05 Ответить
Был пример Кутузова в 1812.
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26.05.2022 19:12 Ответить
Без істерик. Там не дебіли в ГШ керують. Скажуть тримати - значить треба тримати.
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26.05.2022 19:47 Ответить
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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26.05.2022 19:10 Ответить
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26.05.2022 19:13 Ответить
Вот только тут диванных экспертов не хватало в комментах, Здуйте на фронт и покажите на практике.
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26.05.2022 19:20 Ответить
Про покинутих командуванням...

голих, босих та не озброєних

Насправді, це достатньо очевидна та розгалужена ІпСО противника. На фото, інструкція для бажаючих не виконувати накази "злАчіНої влади", складена явно не в Україні...

Покрокова інструкція... й цілком детальна...

Тому, коли ви в черговий раз бачити відеозапис з "покинутими на призволяще командуванням", замислитись про підгрунття появи цих відео...
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26.05.2022 19:23 Ответить
Після "націоналістичних підрозділів" щось аж онучами та ватою засмерділо 🤢
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26.05.2022 19:57 Ответить
Держись Украина!
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26.05.2022 19:32 Ответить
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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26.05.2022 19:50 Ответить
попри реляції Генштабу "На Лиманському напрямку противник зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман", як повідомляє в соцмережі лярва люська, щойно наші війська вийшли з Ліману і здали місто ворогу.

Генштаб своїми зведеннями нагло бреше!
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26.05.2022 21:20 Ответить
Генштаб не обязан мгновенно сообщать панически настроенному населению об обстановке на фронтах.
Не стоит свою панику сюда нести, и писать алярмические посты. Если нет дома валерьянки, то посчитайте до тысячи.
А если наши подразделения вышли из Лимана, то ключевое слово здесь - "вышли".
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26.05.2022 21:55 Ответить
Не бреше, читати треба уважно - південніше Лиману це означає відхід з міста. І це абсолютно оправдано. Виходити треба і з Северодонецька. Маневрена оборона - чудово себе показала на Київщині
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26.05.2022 23:40 Ответить
де інфа з генштабу, що наші вийшли з Лиману і місто вже в окупації?
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27.05.2022 08:08 Ответить
 
 