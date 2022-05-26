С введением шестого пакета санкций против РФ не стоит откладывать, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС не может откладывать введение шестого пакета санкций против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, этот пакет должен быть принят немедленно и включать в себя эмбарго на российскую нефть, а на столе дискуссий ЕС должен оказаться седьмой пакет санкций.

Говоря об Украине, литовский лидер сказал, что Литва выступает за использование замороженных российских средств для восстановления Украины.

Науседа сказал, что экспорт зерна из Украины – это еще одна проблема, которая требует скорых решений.

"Россия использует экспорт украинского зерна как инструмент манипулирования в своей войне. Разблокировка Одесского порта должна быть первоочередной задачей, но Литва готова предоставить свою железнодорожную инфраструктуру и морской порт, чтобы экспорт зерна из Украины не прекращался при перевозке его через Польшу", - сказал он.

Читайте также: В Мариуполе россияне готовятся расширить братскую могилу, - Андрющенко