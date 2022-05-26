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Новости Война
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В конце лета планируем выйти на подписание и быструю ратификацию документов по международному трибуналу для Путина, - ОП

трибунал

В Офисе Президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международного арбитража для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине до конца лета.

Об этом заявил "Радио Свобода" заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов по одной и по второй институции (международному трибуналу и международному арбитражу для замороженных активов РФ. - Ред.).

Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками к ним. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической", - рассказал Смирнов.

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Украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.

путин (31191) трибунал (268) Офис Президента (1792) Смирнов Андрей (48)


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Топ комментарии
+19
Что характерно: из ОПы ни слова об освобождении захваченных территориях Украины, а только о бабулесах. Бабло главный источник зеленой власти. Для дебилов объясню: я русскоязычный украинец, в 2014 году участник АТО.
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26.05.2022 19:27
+16
І південь не здали,а лише проє..али!!!)))
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26.05.2022 19:29
+15
Хороший понт-дороже денег!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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26.05.2022 19:27
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Что характерно: из ОПы ни слова об освобождении захваченных территориях Украины, а только о бабулесах. Бабло главный источник зеленой власти. Для дебилов объясню: я русскоязычный украинец, в 2014 году участник АТО.
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26.05.2022 19:27 Ответить
І південь не здали,а лише проє..али!!!)))
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26.05.2022 19:29 Ответить
если будет договор про "любовь навєки" со здачей территорий и заглядыванием в глаз, то никакого трибунала НЕ БУДЕТ. И Украины через год тоже не будет, а будет общая кастрация украинцев--чтоб рабы были живы, а женщин детородного возраста оплодотворят орки -раз по 50-100 оплодотворят.
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26.05.2022 21:20 Ответить
Хороший понт-дороже денег!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!))))
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26.05.2022 19:27 Ответить
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26.05.2022 19:27 Ответить
А Ватикан карлика уже приготовил.
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26.05.2022 19:27 Ответить
Угу, а питання надання статусу кандидата на вступ в ЄС на початок літа вже вирішено?
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26.05.2022 19:30 Ответить
Для трибуналу його треба ще арештувати. Хто цим займеться?
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26.05.2022 19:31 Ответить
Мрії ......
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26.05.2022 19:32 Ответить
Для лохторату. Мабуть, скоро здохне, якщо таке дозволяють в опі казати. А як же мирний договір?
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26.05.2022 19:35 Ответить
Нахабна сцянина народу у очі?
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26.05.2022 19:37 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:48 Ответить
ти пишеш пертіції тим , хто приймає закони на розвал країни та засекречує медичні експерименти
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26.05.2022 21:26 Ответить
хороша новина, Україна має всіх рухати

х!йло порушив все що можна було порушити і всі закони а всі бояться за порушення цих законів його покарати
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26.05.2022 20:02 Ответить
Мабудь не помилюсь якщо скажу що всім цим процесом керує паРашний агент, він же головний бумаготворець в ОПУ, дЄрьмак. Тобто треба забути про якісь там репарації і суж над шефом дЄрьмака.
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26.05.2022 20:16 Ответить
Дерьмак, ты там в *ОПе проконтролируй, чтобы в список преступников для Гааги не забыли включить тебя, Демченко, Татарова, Портнова и прочих агентов Куйла определённого цвета.
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26.05.2022 20:19 Ответить
До того часу, ми вже будемо *уй без солі доїдати.
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26.05.2022 20:36 Ответить
так, Саша, саме те й будемо доїдати - те, що окупанти всім повірізають
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26.05.2022 21:34 Ответить
Шо они там курят такое забористое.Интересно , кто нибудь в Украине ведётся на эту хрень.
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26.05.2022 21:54 Ответить
президентский опять "ото пи*данув, як в лужу перднув"
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27.05.2022 07:39 Ответить
 
 