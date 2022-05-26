В конце лета планируем выйти на подписание и быструю ратификацию документов по международному трибуналу для Путина, - ОП

В Офисе Президента Украины ожидают, что международный трибунал для наказания высшего военно-политического руководства России за военные преступления и международного арбитража для превращения замороженных активов РФ в компенсацию Украине до конца лета.

Об этом заявил "Радио Свобода" заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов, передает Цензор.НЕТ.

"Нам бы хотелось думать, что к концу лета мы выйдем на подписание и последующую скорую ратификацию этих документов по одной и по второй институции (международному трибуналу и международному арбитражу для замороженных активов РФ. - Ред.).

Поскольку такого в истории еще не было, отдельные страны хотят прежде всего обсудить его модель, чтобы иметь гарантии для себя, что страна-агрессор потом не обратится к международным судебным институтам с исками к ним. Поэтому этот скепсис базируется сейчас скорее не на политической подоплеке, а именно на юридической", - рассказал Смирнов.

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Украинские юристы, участвующие в разработке юридических оснований для создания трибунала и арбитража, надеются преодолеть скепсис международных партнеров в ближайшее время.