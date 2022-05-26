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Новости Война
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Госдепартамент США о заявлениях Киссинджера: "Лишь Украина имеет право решать собственное будущее"

сша,держдеп,держдепартамент

Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне, и только украинский народ будет определять будущее своей страны.

Об этом заявили в Госдепартаменте США по просьбе Укринформа официальную позицию Вашингтона после заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее", - говорится в ответе на информационный запрос Укринформа в офисе представителя внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ассамблея ВОЗ осудила Россию за развязывание войны

В Госдепартаменте США подчеркнули: "Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо".

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна уступить россии часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.

В ответ на речь Киссинджера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 2022 год, а не 1938-й, когда в Мюнхене состоялось подписание соглашения с фашистской Германией, в частности, о передаче третьему рейху Судетской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не пойдет на уступки путину, потому что стратегия его умиротворения с 2014 года до начала полномасштабного вторжения уже провалилась и не имеет шансов на успех в будущем.

Госдепартамент США (1817) Киссинджер (21) США (26313)


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Топ комментарии
+10
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26.05.2022 19:37
+9
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26.05.2022 20:06
+8
Слухаю ,що каже начальник штабу,генерал ЗСУ С.Кривонос потрібно готувати та навчати резерви, що б не довелося кидати у бій ненавчених людей.Хребет рашистів ще не переломлено ,політикам непотрібно брехати.
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26.05.2022 19:56
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26.05.2022 19:37 Ответить
навіть щось далекобійніше за стінгера доправять до України?
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26.05.2022 19:42 Ответить
Ст 17 Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
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26.05.2022 19:44 Ответить
Почати суспільству треба з Малого , а саме-- Створення Петицій про візовий режим та Заборону всієї Торгівлі З Білорусієй та Країнами Снг (ми вже побачили як вони пІдтримали Україну ) youtube.com/post/UgkxfbAyW5ayoR4zooIjcI-nv-ze4tJDwqRC
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26.05.2022 19:47 Ответить
Подивись спочатку перелік країн, які входять у склад СНГ - Молдова, Азербайджан, Казахстан туди теж входять!

Ти хочеш, аби ми з ними не торгували, серьозно?
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26.05.2022 20:41 Ответить
Прийшли до нього, а він обісцяний в памперсах нікого не впізнає, нічого не бачить і не чує. Яким треба бути дебілом, щоб слухати, що він не сказав і не міг сказати?
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26.05.2022 19:48 Ответить
Слухаю ,що каже начальник штабу,генерал ЗСУ С.Кривонос потрібно готувати та навчати резерви, що б не довелося кидати у бій ненавчених людей.Хребет рашистів ще не переломлено ,політикам непотрібно брехати.
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26.05.2022 19:56 Ответить
Як прохрдить ваша пілготовка?
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26.05.2022 20:04 Ответить
І хто ж пустив того зрадника до Давосу?..
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26.05.2022 20:02 Ответить
Цей старий маразматик плів подібне свого часу Ніксонові про Ізраїль...Тільки Ніксон забив HER на його розмову і дав наказ постачати купу зброї в Землю Обітовану. Того і вдалося євреям надерти дупи арабам в період Шестиденної війни та одразу після неї.

Який там з того "кісінджера" політик в теперішній час???..Гімно старе - тай все.
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26.05.2022 20:05 Ответить
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26.05.2022 20:06 Ответить
96 лет, ***** ему рубли?
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26.05.2022 20:34 Ответить
98
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26.05.2022 20:42 Ответить
Kissinger old
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26.05.2022 20:35 Ответить
Витягли діда з нафталіну, дали нафтодолари і папірець, щоб прочитав......але хто йому слово дав, чому він там міг щось говорити?
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26.05.2022 21:21 Ответить
Блін, цей виродок продався совку ще за часів Ніксона. На жаль, жодного разу не був схоплений за руку, хоча всі добре знають, що він (за випадковим збігом, звичайно) раптово отримує великі суми на рахунки якраз перед тим, як щось в'ягнути за рашку. Зараз він просто відпрацьовує черговий транш, а всі наші ЗМІ допомагають йому зробити звіт. Знайшли на кого звертати увагу
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26.05.2022 21:21 Ответить
Знайшли кого слухати, старого маразматика.
Народився 27 травня 1923 р. (98 років), https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw Фюрт, Німеччина .

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%A4%D1%8E%D1%80%D1%82&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MM6OT1PiBLGMypOMSrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOC0su9l1suNi0g5VxFzsTBwMAp5Ba4UIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiw3KKD7v33AhXFmYsKHeclBHYQmxMoAXoECE4QAw
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26.05.2022 22:09 Ответить
 
 