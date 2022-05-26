Госдепартамент США о заявлениях Киссинджера: "Лишь Украина имеет право решать собственное будущее"

Соединенные Штаты будут оказывать поддержку Украине до ее окончательной победы в развязанной Россией войне, и только украинский народ будет определять будущее своей страны.

Об этом заявили в Госдепартаменте США по просьбе Укринформа официальную позицию Вашингтона после заявлений бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Мы твердо уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее", - говорится в ответе на информационный запрос Укринформа в офисе представителя внешнеполитического ведомства США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ассамблея ВОЗ осудила Россию за развязывание войны

В Госдепартаменте США подчеркнули: "Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты будут стоять вместе с Украиной, пока это будет необходимо".

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна уступить россии часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне.

В ответ на речь Киссинджера Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас 2022 год, а не 1938-й, когда в Мюнхене состоялось подписание соглашения с фашистской Германией, в частности, о передаче третьему рейху Судетской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не пойдет на уступки путину, потому что стратегия его умиротворения с 2014 года до начала полномасштабного вторжения уже провалилась и не имеет шансов на успех в будущем.