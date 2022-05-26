Зеленский – премьеру Нидерландов Рютте: "Ситуация на фронте сложная – необходимо усилить поддержку Украины"

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отметил необходимость усилить поддержку Украины в противодействии агрессии Российской Федерации.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил о сложной ситуации на фронте и необходимости усилить поддержку Украины в противодействии агрессии РФ. Обсудили путь Украины в ЕС. Народ Украины заслуживает занять место в семье Европейского Союза", - написал он.

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