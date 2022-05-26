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Новости Война
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Зеленский – премьеру Нидерландов Рютте: "Ситуация на фронте сложная – необходимо усилить поддержку Украины"

зеленський

Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отметил необходимость усилить поддержку Украины в противодействии агрессии Российской Федерации.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил о сложной ситуации на фронте и необходимости усилить поддержку Украины в противодействии агрессии РФ. Обсудили путь Украины в ЕС. Народ Украины заслуживает занять место в семье Европейского Союза", - написал он.

Читайте также: Украина вряд ли станет кандидатом на вступление в ЕС, - премьер Нидерландов Рютте

Автор: 

Зеленский (20185) Нидерланды (1569) членство в ЕС (990) Рютте Марк (329)


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Топ комментарии
+33
***,как эта рожа бесит,отростило бородку и военной футболке.Кто ни будь обьясните этому придурку,что небритость у военных по причине,что не всегда это возможно.А это чмо не служившее,таскает военную одежду и тратит кучу времени на козлиную бородку
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26.05.2022 19:55
+24
А скільки разів наш головнокомандувач був біля фронту? Порошенко недавно в Краматорську був, а Зеля?
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26.05.2022 19:53
+20
продай сватов , помоги сам хоть чем-то.
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26.05.2022 19:53
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А скільки разів наш головнокомандувач був біля фронту? Порошенко недавно в Краматорську був, а Зеля?
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26.05.2022 19:53 Ответить
Ослик Порошенка ловит,новое шоу
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26.05.2022 19:57 Ответить
Почем за высер, рашотроллик? Самочку свою можешь скгодня в кафешку сводить? Или ты интернетный онанист?
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26.05.2022 20:49 Ответить
Він набутилочник
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26.05.2022 21:00 Ответить
шось ви люди жарт не викупили,він ж написав що боневтіку ніколи,бо він на Пороха полює,а ви його тут "ростріляли три рази")))
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26.05.2022 21:31 Ответить
для профилактики
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31.05.2022 21:29 Ответить
а ***** скільки разів. чи тебе це цікавить виключно, як коллаборанта та порохобота.
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26.05.2022 20:09 Ответить
Так ***** цікавить тільки тебе,потвора зелена
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26.05.2022 20:28 Ответить
Вообще то он не главнокомандующий,должности выучи прежде чем что то капать.
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26.05.2022 20:28 Ответить
Ну зеля ,как главнокомандующий,Херсон с сервером Киевской обл сдал живодерам...я б живьём уже закапывала козломордых живодеров ,зелень с Банковой и вас ,зебилов -за изнасилованных и убиенных детей...Но все в переди
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26.05.2022 20:32 Ответить
Тоді питання до вашого офшорного Вонки і його дружбана Сені - а дє проект від Славутича до Вовчанська який мав ПРИзупинити блискавичний прорив? Недоробили!? Ну так і нехер вонять ретроспективою! Ось при Кравчуке ядерна зброя була - була і нема. Остогидло постійно дивитись на було і просрали. Геноцид почався не з Бучі, а в 2014 році. Зараз шпигують ******** уніфікованою зброєю і настануть кранти оркам. Що неподобається
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26.05.2022 22:20 Ответить
продай сватов , помоги сам хоть чем-то.
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26.05.2022 19:53 Ответить
***,как эта рожа бесит,отростило бородку и военной футболке.Кто ни будь обьясните этому придурку,что небритость у военных по причине,что не всегда это возможно.А это чмо не служившее,таскает военную одежду и тратит кучу времени на козлиную бородку
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26.05.2022 19:55 Ответить
Заметьте патриотизм зеледента, он футболку с рекламой "Парамаунт Пикчерс" наконец-то поменял на ВСУшную.
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26.05.2022 20:36 Ответить
epinephrine _ua
@epinephrine_ua
·
6 год
Коли влада готується до вторгнення - має будуватись стратегія: переміщення стратегічних запасів їжі, переміщення складів зброї, переміщення і запас нафтових продуктів і т.д. подалі від лінії можливого фронту. Зміна бюджету та запуск потужностей оборонної промисловості

Будуються оборонні спорудження на кордоні, мінування прикордонної зони та стратегічних напрямків. Переміщуються війська (не тоді коли вже ворог перетнув адмін.межу), а в цей час - евакуація населення. А не ото все - "інфестиційний клімат", "паніка", "шашлики"
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26.05.2022 20:00 Ответить
З Байденом і Джонсоном треба більше говорити.
Чогось вони мовчать..
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26.05.2022 20:01 Ответить
Вони в шоці від евакуації "Азова".
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26.05.2022 21:23 Ответить
Воно ж мусить створювати ефект зовнішньополітичної діяльності...нехай побавиться, поважні ж справи справляють ПОВАЖНІ дядьки. А пацан хай бавиться собі.
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26.05.2022 20:08 Ответить
Поважні дядьки, а їх БАГАТО, не менше 40, розуміючи положення справ, взяли до рук віжки.
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26.05.2022 20:26 Ответить
Зрозуміло що потрібна західна підтримка, танки, реактивні системи, які на досі не дають. Але слід визнати що і у нас в армії не все гаразд. Генштаб допостив кілька фатальних помилок, які коштували провалу на фронті на Донбасі та життів наших воїнів. Не був підірваний Антонівський міст через що ми втратили Херсон і запустили орків на правий берег. Після зайняття ворогом правого берега не було організовано швидку контратаку по звільненню Херсона малою кров'ю, бо на все насрали, все спочатку на Київ, потім на донбас. В результаті на Донбасі жопа і Херсона нема. Зараз генштаб не вживає жодних заходів зі знищення Антонівського мосту і ворог щодня отримує підкріплення, загрожує Миколаїву. Цей міст під час нашого наступу все одно окупанти підірвуть тому немає сенсу за нього триматися. А так можна буде влаштувати їм котел та звільнити Херсон та весь правий берег. Каховську переправу можна буде взяти під контроль. Не можна було допускати провалу в Ізюмі, Кремінній та Попасній. Треба було кидати всі наявні ресурси та зброю, вчасно надавати підкріплення щоб розгромити там ворога. Але командування того не робило і ми маємо наслідки. Можна зі мною не погодитись, але я як громадянин дозволю собі виразити думку, що Залужного треба поміняти на Марченка. Нкам не потрібні кумири та ідоли, які не виправдовують цих гучних звань. Нам треба звільняти наші території та зберегти життя наших воїнів. А через ці провали та невизнання Залужним власних помилок це буде зробити важко.
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26.05.2022 20:09 Ответить
Херсон то как раз освободят (или скорее всего руины от него )-его целостность зависит от антоновского моста .Тоже самое можно сказать про правобережье Днепра.Это видно любому мало мальски понимающему человеку .
Но про Херсонскую область на левобережье я такого не сказал бы пока покамест.Пока Мелитополь и развязка севернее его будет под орками .
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26.05.2022 20:17 Ответить
Ну да, Попасная - крупный железнодорожный узел, который сейчас активно используется орками, и который не был разрушен при отступлении. Кременную вообще за один день сдали. Врут напропалую, что защищать там было нечего, так как типа все было разрушено. Как бы не так.
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26.05.2022 20:28 Ответить
Евроидиоты под стол лезут при упоминании Путина, какая уж тут поддержка
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26.05.2022 20:10 Ответить
Три года ржал и быковал, теперь спасите -помогите. Хренова когда вместо головы подставка для колпака
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26.05.2022 20:12 Ответить
Эти заявления надо было делать вовремя: год и полгода назад вместо асфальта и шашлычков.
А теперь они звучат так, как во время драки решить пойти в спортзал и там подкачаться.
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26.05.2022 20:17 Ответить
вова, Україну не приймуть до ЄС із за такого довбойоба, як ти, і твоєї їбанутої зе-команди.
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26.05.2022 20:17 Ответить
https://twitter.com/_DvaR_/status/1529785739495489537/photo/1
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26.05.2022 20:18 Ответить
Зеля на той час дуже хотів зазирнути у очко путіна і не хотів його сердити. Зараз теж хоче, але менше, бо до хрена українців озброєні👇

Petra Belenko

@PetraBelenko

·
https://twitter.com/PetraBelenko/status/1529770216288288768 7 ч

Лана Зеркаль: "Як я зрозуміла, Україна відмовилася від майнових претензій у справі Україна проти Росії щодо Криму в Європейському Суді з прав людини" Данило Лубківський: "З чим пов'язана така наша щедрість?" Лана Зеркаль: "Мені це невідомо. Дізналася про це десь пів року тому"

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26.05.2022 20:41 Ответить
Коли підемо на шашлики, шут гороховий?
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26.05.2022 20:19 Ответить
Щось наш"лунатік" сьогодня рано прокинувся...
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26.05.2022 20:48 Ответить
Рютте свого часу просив: "Не віддавайте Цемаха, він цінний свідок по MH-17", а ти що зробив по завданню рашистів, забув? Тепер "спасіте-памагіте"...
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26.05.2022 20:52 Ответить
Боже ж мій, як він працює заради України! Слухавку ні на мить від вуха не забирає!
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26.05.2022 20:55 Ответить
 
 