Зеленский – премьеру Нидерландов Рютте: "Ситуация на фронте сложная – необходимо усилить поддержку Украины"
Президент Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте отметил необходимость усилить поддержку Украины в противодействии агрессии Российской Федерации.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Сообщил о сложной ситуации на фронте и необходимости усилить поддержку Украины в противодействии агрессии РФ. Обсудили путь Украины в ЕС. Народ Украины заслуживает занять место в семье Европейского Союза", - написал он.
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+33 Павлик морозов #499349
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+24 Right Right #460828
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+20 Валерий Викторович #508978
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@epinephrine_ua
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6 год
Коли влада готується до вторгнення - має будуватись стратегія: переміщення стратегічних запасів їжі, переміщення складів зброї, переміщення і запас нафтових продуктів і т.д. подалі від лінії можливого фронту. Зміна бюджету та запуск потужностей оборонної промисловості
Будуються оборонні спорудження на кордоні, мінування прикордонної зони та стратегічних напрямків. Переміщуються війська (не тоді коли вже ворог перетнув адмін.межу), а в цей час - евакуація населення. А не ото все - "інфестиційний клімат", "паніка", "шашлики"
Чогось вони мовчать..
Но про Херсонскую область на левобережье я такого не сказал бы пока покамест.Пока Мелитополь и развязка севернее его будет под орками .
А теперь они звучат так, как во время драки решить пойти в спортзал и там подкачаться.
Petra Belenko
@PetraBelenko
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https://twitter.com/PetraBelenko/status/1529770216288288768 7 ч
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