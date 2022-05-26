В Чечне похищают мужчин, чтобы отправить их добровольцами на войну в Украину
Чеченские правозащитные организации и местные блогеры рассказали о случаях похищения жителей Чечни. Похищенных заставляют подписывать контракт, после чего их отправляют воевать против Украины как "добровольцев".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Кавказ.Реалии".
Сразу несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, или подписываешь контракт и едешь убивать, или рискуешь провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых "добровольцев", которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну.
С родными погибших и раненых пообщался корреспондент Кавказ.Реалии, но практически все звонок журналиста восприняли напряженно и не стали отвечать на вопросы о добровольной или принудительной отправке на фронт. Утечка информации и общение с прессой, как резюмировал один из проживающих в Чечне собеседников, "это уже минус на будущее".
С правозащитными организациями, куда жертвы принудительной мобилизации обращаются сами, они также разговаривают крайне настороженно и, в большинстве случаев, стремятся сохранить анонимность.
В правозащитной ассоциации "Вайфонд" рассказывают: "Речь идет о десятках человек. Пишут с большим недоверием, анонимно, стараются всячески не идентифицировать себя, чистят переписку. Есть люди, которых мы знаем лично, которые тоже столкнулись с этой проблемой. Они, видя безвыходность ситуации и понимая, что им придется ехать в Украину, спрашивают, как им уже на месте перейти на сторону чеченского батальона имени Шейха Мансура"
Представитель ассоциации уточнила, что среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью, а также те, кто никак не связан с государственными или силовыми структурами. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы", но пока не отправляют на фронт, а держат в резерве.
"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда. И они этим также недовольны", – говорит собеседница издания.
Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших. "Об этом можно судить хотя бы по рассказам тех, кто решился открыться, – они говорят, что с ними в участках содержались другие люди", – объясняет Белокиев и добавляет, что часть похищенных пытают и унижают, другим достаточно словесных угроз расправы с ними или их родственниками.
"Связано это, как обычно, с попыткой выслужиться перед начальством. Кадыровцев – перед Кадыровым, а падишаха (так главу Чечни называют подчиненные. – ред.) – перед Путиным. Каждый пытается доказать, что он нужен. В первую очередь, конечно, сам Рамзан. Для него также важно создать образ всенародной поддержки. Отсюда все эти публичные сборы, клятвы, обещания и угрозы", – говорит Белокиев.
Одними из первых информацию о сотнях похищенных этнических чеченцах опубликовало оппозиционное нынешним властям Чечни движение 1ADAT – от похищенных требовали "подписать бумагу, что они являются добровольцами для отправки в Украину", а в случае отказа угрожали уголовным делом.
"По поступившей информации, похищено около 240 человек", – делятся информацией в 1ADAT.
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Ще, можливо ростов, краснодар, калінінград!
От тоді кацапи почнуть завивати, бо одне діло, коли "защіщать сваих братьєв", відправляють нікому невідомих ваньок, а зовсім інше, коли почнуть ловити "зразково-показових кацапів"!
Кадыровский свинопес жалуется, что ВСУ *****ли их танки.
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3502
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