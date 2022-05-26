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Новости Война
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Нападет ли на Украину бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

бц

92-й день Народной войны.

На временно оккупированных территориях усиливается сопротивление. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

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Автор: 

Лукашенко (3611) Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (433)


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26.05.2022 21:06 Ответить
Я не військовий експерт, але третина обстрілів України ракетами була здійснена з території Білорусі. Якщо і надалі так буде тривати то потрібно давати відповідь.
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26.05.2022 21:13 Ответить
Аристовищ сказав, що Лиман захопили.
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26.05.2022 21:17 Ответить
Якщо вони поєднаються з ізюмським угрупуванням, то виходять на Слов'янськ і Краматорськ.
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26.05.2022 21:19 Ответить
Нічого вони там не зроблять там далі вони не пройдуть.а Ізюм під питанням для кацапського наступальних дій.
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26.05.2022 22:50 Ответить
Лукашенко ж "Бідолаха" щоб лавірувати між струмками вже не знає, що йому й придумати. Ось тут він Путіну підіграв, А тут ніби йому і страшно з Європи по морді отримати, і тут же щось в'янув про Україну і назад у бік Путіна пішов. Ось я не розумію, чому не врубати йому такі ж санкції, як і Росії. щоб воно сиділо і не хрюкало.
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26.05.2022 21:36 Ответить
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26.05.2022 21:52 Ответить
В мене питання до ведучих.
Скажімо так: це такий новий журналістський стандарт, матюкатися в ефірі?
Перед тим, як поливати лайном своїх колег з инших медіа, слідкуйте за чистотою своєї української мови. Матюкайтеся українською, шановні ведучі!
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26.05.2022 21:52 Ответить
Юрію, я поважаю ваше видання, але не тягніть сюди всяке сміття. Ця парочка -- сіячі руского міра у мовному просторі України, Крім того хами і сквернослови.І найголовніше, що це двогодинне словесне нетримання не переобтяжене ні смислом ні інформативністю. Арестович у порівнянні з ними просто гуру.
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26.05.2022 23:51 Ответить
 
 