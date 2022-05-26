Нападет ли на Украину бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

92-й день Народной войны.

На временно оккупированных территориях усиливается сопротивление. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".

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