Нападет ли на Украину бульбофюрер Лукашенко? День 92 БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
92-й день Народной войны.
На временно оккупированных территориях усиливается сопротивление. Например, движение сопротивления Запорожской области вызвало аварию бронепоезда российских оккупантов в Мелитополе. Вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, опрокинулись, от чего боекомплект сдетонировал. Как еще украинцы уничтожают врагов на оккупированных территориях, расскажут Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич в "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую".
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Скажімо так: це такий новий журналістський стандарт, матюкатися в ефірі?
Перед тим, як поливати лайном своїх колег з инших медіа, слідкуйте за чистотою своєї української мови. Матюкайтеся українською, шановні ведучі!