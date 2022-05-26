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Новости Война
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После того, что Россия сделала в Украине, на целые поколения теперь не будет доверия к РФ, – премьер Финляндии Марин

марін

Премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин заявляет, что после того, что Россия сделала в Украине не может быть возврата к прежним отношениям с агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что то, что сделала Россия – это переломный момент для всей европейской семьи и для всего мира. Мы видим, что прежний строй разрушен и нет поворота для прежних отношений. На целые поколения теперь не будет доверия к агрессору и не может быть возврата к прежним отношениям", — сказал Марин на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в четверг.

Также она выразила сожаление в связи с тем, что российские войска сделали в городах возле Киеве.

"Мы были шокированы. Но теперь мы знаем, что можно оставаться людьми пере лицом нечеловеческих преступлений. Мы теперь знаем на что способна Российская Федерация в своих нападнических действиях. Мы теперь видим, какие преступления влечет за собой империализм. И мы видим конечную потребность на то, чтобы не одно преступления не осталось безнаказанным", - добавила она.

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Она подчеркнула, что Финляндия поддерживает все действия Международного уголовного суда по расследованию преступлений России в Украине.

россия (95308) Финляндия (950) военные преступления (1421) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+9
да скоро уже👇
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26.05.2022 21:02
+3
Яблунька@Yablonyka

Сидить на гойдалці хлопчик років 5.
Каже до батька: "Давай, я буду літак, а ти диспетчер. Кажи мені щось".
Тато: "Ми зробимо ваш політ приємним і комфортним".
Хлопчик: "Я - винищувач. Нам таке не кажуть!"
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26.05.2022 21:33
+3
"Поднімітє мнє вєкі!" (Вій)
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26.05.2022 21:34
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Та )(уйлу пофіг на кацапів...Йому аби протриматися допоки не здохне,а далі хоч трава не рости...
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26.05.2022 20:59 Ответить
да скоро уже👇
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26.05.2022 21:02 Ответить
"Поднімітє мнє вєкі!" (Вій)
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26.05.2022 21:34 Ответить
Воно класиків не читало та й в університетах не навчалося, а нявчалося. Усе, що зможе з себе вичавити - усього лише "век воли не видать".

А Ви "поднимите мне веки", "поднимите мне веки"...
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26.05.2022 21:58 Ответить
А краще,щоб раші не було...
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26.05.2022 21:02 Ответить
Яка довіра, ви забули історію в якій СРСР,спадкоємиць Росія, та Фінляндія у 20 сторіччі вирішували цю проблему.В результаті чого лишились своєї території,
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26.05.2022 21:08 Ответить
За енергоносії буде довіра і навіть мінет, а за ринок збуту буде усе що є у сексі...
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26.05.2022 21:12 Ответить
Ніт.
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26.05.2022 21:58 Ответить
На жаль, так. І забудеться все через одне покоління, як з німцями вже було.
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26.05.2022 22:55 Ответить
Вони не вперше це роблять.
Їм довіри апріорі бути не може.
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26.05.2022 21:16 Ответить
Яблунька@Yablonyka

Сидить на гойдалці хлопчик років 5.
Каже до батька: "Давай, я буду літак, а ти диспетчер. Кажи мені щось".
Тато: "Ми зробимо ваш політ приємним і комфортним".
Хлопчик: "Я - винищувач. Нам таке не кажуть!"
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26.05.2022 21:33 Ответить
А до цього моменту буа довіра до рашки? Ідіоти... історія вчить тому, що вона нікого нічому не вчить (С)
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26.05.2022 23:18 Ответить
 
 