После того, что Россия сделала в Украине, на целые поколения теперь не будет доверия к РФ, – премьер Финляндии Марин

Премьер-министр Финляндской Республики Санна Марин заявляет, что после того, что Россия сделала в Украине не может быть возврата к прежним отношениям с агрессором.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что то, что сделала Россия – это переломный момент для всей европейской семьи и для всего мира. Мы видим, что прежний строй разрушен и нет поворота для прежних отношений. На целые поколения теперь не будет доверия к агрессору и не может быть возврата к прежним отношениям", — сказал Марин на совместном брифинге с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве в четверг.

Также она выразила сожаление в связи с тем, что российские войска сделали в городах возле Киеве.

"Мы были шокированы. Но теперь мы знаем, что можно оставаться людьми пере лицом нечеловеческих преступлений. Мы теперь знаем на что способна Российская Федерация в своих нападнических действиях. Мы теперь видим, какие преступления влечет за собой империализм. И мы видим конечную потребность на то, чтобы не одно преступления не осталось безнаказанным", - добавила она.

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Она подчеркнула, что Финляндия поддерживает все действия Международного уголовного суда по расследованию преступлений России в Украине.