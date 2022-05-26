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Новости Война
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Литва считает опасными для себя предложения Украине отдать РФ часть своей земли: это очень сильный сигнал всем остальным агрессорам, - глава МИД Ландсбергис

ландсбергіс

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины во имя мира опасны и для Литвы.

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что предложения западных политиков и экспертов отдать часть территории Украины во имя мира опасны и для Литвы. "Они опасны для нас, Литвы, потому что они не только нормализуют отношения с этим режимом (президента России. – Ред.), но и нормализуют то, что этот режим делает", – заявил глава МИД Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Это очень сильный сигнал всем другим агрессорам, потенциальным преступникам, что если ты совершаешь преступление и тебя не уничтожат в течение трех месяцев, то все хорошо, все может так и остаться", - сказал он.

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По словам главы литовской дипломатии, предложения признать часть территории Украины за Россией направлены просто на нормализацию сложившейся ситуации.

"Мне кажется, что это очень опасная тенденция. С одной стороны, путинский режим, правящий сегодня в России, мы называем режимом, совершающим геноцид - он готов стереть с лица земли людей только за то, что они принадлежат той или иной нации. "Любая нормализация отношений с этим режимом мне непонятна. Заявления и Киссинджера, и других глав государств в этом направлении коренным образом неадекватны той реальности, которую мы наблюдаем сегодня", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что об окончании этой войны можно объявить только в Киеве и на его условиях.

"Киев скажет, когда закончится война и на каких условиях. Ни одно западное государство, ни одно другое государство в мире не может говорить за них, потому что за эту войну украинцы платят кровью. Мы только оплачиваем счета, и некоторые даже не очень большие. Невозможно, чтобы покрыв небольшой счет, вы взяли на себя ответственность за то, когда закончится война в Украине", - сказал литовский министр.

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе, заявив, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне. По его словам, унизительное поражение России может привести к еще большей дестабилизации ситуации. Киссинджер утверждал, что было бы идеально вернуться к статусу-кво, существовавшему до российского вторжения 24 февраля.

Автор: 

Литва (2430) Габриэлюс Ландсбергис (157)


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Топ комментарии
+25
Германия и Франция так же предадут и Литву, когда запахнет жареным
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26.05.2022 21:00
+18
Всё правильно сказал, но Вам пора подумать о том, как Вы с Польшей Кенигсбергскую область поделите. После отказа Германии от её возвращения в 1995 году эта земля вакантна.
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26.05.2022 21:00
+11
ни метра украинской земли свинооркам,которые нам ещё торчат
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26.05.2022 21:24
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Всё правильно сказал, но Вам пора подумать о том, как Вы с Польшей Кенигсбергскую область поделите. После отказа Германии от её возвращения в 1995 году эта земля вакантна.
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26.05.2022 21:00 Ответить
Германия и Франция так же предадут и Литву, когда запахнет жареным
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26.05.2022 21:00 Ответить
Рашистская паскуда,тварь и ******** ,идешь ***** ,***** **********!
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26.05.2022 21:16 Ответить
Во первых я не рашист. Во вторых сам пошел нах . Я рабом быть не собираюсь. Лучше умиреть
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26.05.2022 21:20 Ответить
Нема в ЄС єдності !!))
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26.05.2022 21:07 Ответить
якщо віддати х..лу хоч щось, то він не зупиниться і піде далі, воно тупе і зажране, кацапія підлягає знищенню, тотальному, інакше це повториться знову. раніше треба було думати, а не потакати х..лу, Грузія, Сирія, окупація Криму і частин Луганської, Донецької областей, йому зійшло з рук, от і продовжив. А тепер вони переживають, що голод буде, проблеми, то треба здатися х..лу, та посрати, краще допомагайте знищувати х..ло, а не за його гроші всяку хрінь молоти, шльондри.
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26.05.2022 21:12 Ответить
Які пропозиції? Бєні? Зєрмаказрадника? Чиї вони ці пропозиції? Ця зелень щодня щось нове вигадує, ну кончені вже зовсім. Нехай тільки спропобують, падлюки.
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26.05.2022 21:21 Ответить
Шановна! Я не є другом Бєні, але фільтруйте свой базар, де в статті шановного представника Литви про те, що ви пишите? Керівництво нашої держави наголосило - смерть москалям. Не вносьте смуту і політику.
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26.05.2022 21:30 Ответить
ни метра украинской земли свинооркам,которые нам ещё торчат
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26.05.2022 21:24 Ответить
респект Литве! все по делу!
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26.05.2022 21:24 Ответить
В Литві та всій Прибалтиці чітко розуміють, що "моя хата скраю" не проскочить, бо знають хто і шо до нас приперлося! А Німці з Французиками граються, це погано, але їм потім з цим жити, а нам залишається бити москальню, потім після нашої Перемоги внутрішніх гнид розкуркулювати.
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26.05.2022 21:34 Ответить
Ну з тим дідуганом на Уралі все ясно, а що з американським коїться?
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26.05.2022 21:40 Ответить
Чому ще жоден з журналістів не запитав (не запропонував їм) цих миротворців:" чи готові вони,заради миру (мирної угоди), запропонувати рефії частину своєї країни в обмін на деокупацію України?
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26.05.2022 21:55 Ответить
Слава Украине! Жители Литвы собирают деньги вам на байрактар. За 2 дня уже собрали 2кк евро. Осталось 3кк и отправим вам птичку
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26.05.2022 22:05 Ответить
Щира подяка лісним братам,за всебічну підтримку в ций лихий час!!!))
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26.05.2022 22:30 Ответить
РЕСПЕКТ міністру закордонних справ Литви за політичну підтримку України ! Дякуємо литовському народу за збір коштів для придбання такої необхідної ******** і дороговартісної зброї для української армії !
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26.05.2022 23:09 Ответить
 
 