ОК "Північ" о возможности повторного вторжения войск РФ на Черниговщину: "Нет данных, что будет наступление. Они как отошли за границу, так там и стоят"
По состоянию на 26 мая ситуация остается без изменений, конкретных данных о повторном наступлении российских войск на территорию Черниговской области нет.
Эту информацию Суспільному подтвердили в ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.
Несмотря на то, что приграничные границы Черниговщины подвергаются регулярным обстрелам с территории России, ситуация остается неизменной с первых дней апреля, сказали военные.
"Ситуация без изменений. Есть обстрелы, есть авианалеты периодические. Однако нет конкретных данных, что вот-вот будет наступление. Они (российские войска. - Ред.) как отошли за границу, так там и стоят. Ситуация не изменилась с первых дней апреля", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий26.05.2022 21:09
+8 Zebra Zebr
показать весь комментарий26.05.2022 21:18
+3 Alexander Bereznuk #425456
показать весь комментарий26.05.2022 21:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
BYPOL располагает информацией о том, что в боевых действиях против Украины на стороне российского агрессора продолжают принимать участие граждане Республики Беларусь.
Помимо полковника Николая Маркова - пенсионера-летчика из Лиды, который был сбит 12 мая над городом Попасная (Луганская область, Украина), стало известно, что в боевые действия вовлечен еще как минимум один бывший военный специалист - генерал Александр Карев.
Карев Александр Михайлович, 26.11.1966 г.р., прож. г. Минск, ул. Фогеля, 1Г- 111, уроженец г. Кемерово, российской федерации, личность известная на уровне Республики Беларусь. После окончания Барнаульского высшего военного авиационного училища, он проходил службу в различных частях Беларуси и прошел путь от летчика до начальника авиации (заместителя командующего ВВС и ПВО), является летчиком-снайпером, владеет навыками управления самолетами Л-29, Миг-21, Миг-23, Миг-27, Су-24, Су-25, Як-130, вертолетами Ми-8 и Ми-172. В декабре 2021 года А. Карев освобожден от должности и уволен в запас по выслуге лет.
В отличие от погибшего Маркова, Карев смог избежать атак украинских ПВО.
Александр Карев женат и имеет двоих сыновей, которые как и их отец являются действующими военными летчиками в ВС РБ. https://t.me/By_Pol/488 https://t.me/By_Pol/488
І ще білоруси є.
А вообще, если достигнут успеха на Донбассе, то закрепятся там и сформируют новый кулак уже для Киева. Вот там уже будет не до смеха! Мяса, железа и боекомплекта, а, самое главное, времени у них завались
Без переведення війскових дій на територію ворога війну не виграти!!!
Але я вірю ЗСУ, вірю Залужному.... можливо поки так треба.