ОК "Північ" о возможности повторного вторжения войск РФ на Черниговщину: "Нет данных, что будет наступление. Они как отошли за границу, так там и стоят"

По состоянию на 26 мая ситуация остается без изменений, конкретных данных о повторном наступлении российских войск на территорию Черниговской области нет.

Эту информацию Суспільному подтвердили в ОК "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что приграничные границы Черниговщины подвергаются регулярным обстрелам с территории России, ситуация остается неизменной с первых дней апреля, сказали военные.

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"Ситуация без изменений. Есть обстрелы, есть авианалеты периодические. Однако нет конкретных данных, что вот-вот будет наступление. Они (российские войска. - Ред.) как отошли за границу, так там и стоят. Ситуация не изменилась с первых дней апреля", - говорится в сообщении.