ЕС работает над газовым соглашением с Египтом и Израилем для уменьшения зависимости от России, - Bloomberg

Европейский Союз работает над соглашением по импорту израильского газа через Египет, чтобы уменьшить свою зависимость от поставок из России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, топливо будет превращено в сжиженный природный газ на перерабатывающих заводах Египта перед отправкой в ​​ЕС.

Соглашение укрепит возможности европейского рынка для Израиля, где внутренние цены на газ намного ниже, чем ставки, которые он может взимать на континенте.

Документы показали, что в рамках потенциального меморандума о взаимопонимании ЕС, Израиль и Египет также расширят сотрудничество по проектам в области экологически чистой энергии. Любая возможная сделка потребует поддержки стран-членов ЕС.

Читайте также: Маловероятно, что Путин перекроет газ большим странам ЕС, - вице-президент Еврокомиссии Тиммерманс

Румыния — одна из стран ЕС, которая выразила заинтересованность в импорте СПГ из Израиля через Египет, заявив в апреле, что это поможет укрепить энергетическую безопасность.

Газ Израиля в настоящее время в основном обслуживает местный рынок, а также соседние Египет и Иорданию. В этом году израильские экспортеры увеличили поставки в Египет, хотя неясно, сколько отправляется с заводов по сжижению газа Idku и Damietta в Европу.

Читайте: Россия остановила газоснабжение Финляндии

Еще в феврале министр энергетики Израиля Карин Эльхаррар заявила, что рассмотрит любой запрос на поставку газа из ЕС, но маловероятно, что страна сможет отправить "огромные количества", учитывая, что большая часть ее нынешних мощностей занята Египтом, Иорданией и внутренним рынком.

Значительное увеличение поставок потребует разработки новых крупных месторождений газа в районе Восточного Средиземноморья.