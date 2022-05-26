26 мая уничтожено 87 оккупантов, 13 единиц техники, вертолет и беспилотник, - ОТУ "Схід"
26 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупанты потеряли 87 человек личного состава, 13 единиц техники и две воздушные цели.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОТУ "Схід" в фейсбуке.
"Сегодня, 26 мая, наши воины уничтожили: личного состава – 87, БМП – 5, артиллерийских систем – 3, минометов – 2, АТТ – 3, вертолетов – 1, БПЛА – 1", - говорится в сводке.
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Solsky Wasyl
показать весь комментарий26.05.2022 22:02 Ответить Мне нравится 8
Дима Ветер
показать весь комментарий26.05.2022 22:27 Ответить Мне нравится 0
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