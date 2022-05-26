5-месячный младенец и его отец погибли вследствие российского обстрела Харькова, - глава Нацполиции Клименко

Вследствие обстрела Харькова 26 мая погиб 5-месячный младенец и его отец. Мать ребенка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия продолжает убивать украинских детей и истреблять украинские семьи. Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья - жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина скончался сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

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Вследствие сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения. В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков.

Наша обязанность – заставить врага ответить за свои преступления. И мы это сделаем. Непременно", – сказал Клименко.