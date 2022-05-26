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Новости Война
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5-месячный младенец и его отец погибли вследствие российского обстрела Харькова, - глава Нацполиции Клименко

обстріл

Вследствие обстрела Харькова 26 мая погиб 5-месячный младенец и его отец. Мать ребенка в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия продолжает убивать украинских детей и истреблять украинские семьи. Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья - жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина скончался сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Читайте также: Рашисты массированно обстреливают Харьков: 7 гражданских погибли, 17 получили ранения, в том числе 9-летний ребенок (обновлено)

Вследствие сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения. В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков.

Наша обязанность – заставить врага ответить за свои преступления. И мы это сделаем. Непременно", – сказал Клименко.

Автор: 

армия РФ (18994) дети (6463) обстрел (26835) Нацполиция (16415) смерть (9210) Харьков (7433) Клименко Игорь (393) военные преступления (1421)


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Топ комментарии
+18
А мразота з країн ЄС й деякі з України продовжують проштовхувати тему "надаУсльішатьРюззкіх" , "надаДагаварівацца" ....... тварюки !
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26.05.2022 22:01
+14
Мразі рашистські. Смерть це все на що вони заслуговують.
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26.05.2022 22:02
+9
от коли русскії будуть їх градами поливати і бомбами полірувати, тоді й будуть варнякати, як з тими вибл...ми домовлятися будуть.
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26.05.2022 22:04
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Говорили же что врага отогнали от Харькова и артиллерия не достает до города
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26.05.2022 22:00 Ответить
Хто тобі таку дурню сказав?Артилерія врага дістає навіть із Бєлгородської області.Гради стріляють на 40 км.А від Харкова до кордону - 30 км.
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26.05.2022 22:24 Ответить
Це йому Афєрістовіч нашепотів. Від кордону до Окружної лише 24км по прямій. А рашисти стоять в Козачкє, Великих проходах та Липцях. Тому той лох-топікстартер дарма накладав локшину Афєрістовіча на власні розлогі вуха.
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27.05.2022 03:37 Ответить
А мразота з країн ЄС й деякі з України продовжують проштовхувати тему "надаУсльішатьРюззкіх" , "надаДагаварівацца" ....... тварюки !
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26.05.2022 22:01 Ответить
от коли русскії будуть їх градами поливати і бомбами полірувати, тоді й будуть варнякати, як з тими вибл...ми домовлятися будуть.
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26.05.2022 22:04 Ответить
Думаю, будут использовать ядерное оружие уже.
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27.05.2022 01:09 Ответить
Интересно как вот эти миролюбивые западные политики запоют когда русские перенесут войну на их территорию, если они конечно останутся в живых.
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27.05.2022 01:33 Ответить
" миролюбивые западные политики"

Нєхай ваша Зєлупа ще більше хамить, та посилає всіх наліво й направо. Ба більше, складається таке вроження, що ви самі собі звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що не "западньім палітікам" належить наступне:
- "Пасматрєть в глаза путіну, і увідєть там мір"
- "Просто прєкратіть стрєлять"
-"Сойтісь с путіньім пасєрєдінє"
- "Атвєсті вайска от лінії фронта"
- Призначення російских колаборантів на найвищі державні керівні посади України
- Злиття всіх спецоперацій України проти росії
- Нехтування зміцненням обороноздатності України
- Створення завад на шляху створення належної тероборони.
- В решті, решт, Зєлупа із своїм кодлом опинилася при владі не раптово, а завдяки зусиллям 73% населення. Як то кажуть: Всім своїм колгоспом заносили ту Зєлупу собі на царство.
За тією інформацією про можливий напад, що весь час надходила від США та UK, Зєлупа мала власноруч перевіряти наявність вибухівки під мостами на Півдні кожного дня. Натомість вона бухала разом із свіоїм кодлом.
Тому, не перекладайте із хворої голови на здорову.
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27.05.2022 04:02 Ответить
Це е правда!
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27.05.2022 06:11 Ответить
Ти вірно написав. Тільки не у тему це тут.
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27.05.2022 09:58 Ответить
Мразі рашистські. Смерть це все на що вони заслуговують.
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26.05.2022 22:02 Ответить
прокляті свинособачі іроди
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26.05.2022 22:02 Ответить
Украинские защитники дают достойный отпор врагу. Однако еще рано говорить, что все уже почти закончилось и победа близка. Победой можно будет считать, когда ВСУ выйдут на границы нашей страны, включая аннексированный Крым.Об этом заявил секретарь СНБО Алексей https://www.youtube.com/watch?v=WAqP1Y8auy0&t=2s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Данилов в интервью 24 каналу. Он подчеркнул, что не стоит считать, что враг слаб и не с кем бороться "Враг ведь сильный и коварный. И говорить обществу, что у нас все хорошо, это себя вводить в заблуждение", - отметил секретарь СНБО.
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26.05.2022 22:03 Ответить
***** просит запад поставить Украине mlrs.
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26.05.2022 22:11 Ответить
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26.05.2022 22:15 Ответить
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26.05.2022 22:27 Ответить
раз гаубиці дістають до парка горького - то ворог підійшов до Харківської окружної на відстань 18 км,ЗСУ тимчасово відступили.
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26.05.2022 22:32 Ответить
Ну суки рашиські варвари навіщо ви вбиваєте дітей і мирних громадян ? виздихайте варвари і ваш дибільний народ будьте прокляті.
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26.05.2022 22:39 Ответить
Накройте уже разок тот сранный Белгород
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26.05.2022 22:47 Ответить
Бл....разве не говорили что гаубицы уже не достанут?
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27.05.2022 00:43 Ответить
Хочется что то сказать но нет слов от этой жестокости, как можно убить эту малютку когда она не представляла для их ни какой угрозы зачем обстреливать города если они называют себя освободителями . Хочется спросить, у тебя мать была? Не думаю.
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27.05.2022 01:52 Ответить
пуля дура, штык молодец. пуля не разбирает где есть кто. тем более снаряд.
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27.05.2022 06:14 Ответить
Кацапів треба знищувати без жалю
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27.05.2022 12:03 Ответить
 
 