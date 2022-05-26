5-месячный младенец и его отец погибли вследствие российского обстрела Харькова, - глава Нацполиции Клименко
Вследствие обстрела Харькова 26 мая погиб 5-месячный младенец и его отец. Мать ребенка в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия продолжает убивать украинских детей и истреблять украинские семьи. Сегодня враг расстрелял Харьков. Предварительно, били из гаубиц. Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья - жена и муж, у которого на руках был 5-тимесячный малыш. Мужчина скончался сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.
Вследствие сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения. В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков.
Наша обязанность – заставить врага ответить за свои преступления. И мы это сделаем. Непременно", – сказал Клименко.
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Нєхай ваша Зєлупа ще більше хамить, та посилає всіх наліво й направо. Ба більше, складається таке вроження, що ви самі собі звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що не "западньім палітікам" належить наступне:
- "Пасматрєть в глаза путіну, і увідєть там мір"
- "Просто прєкратіть стрєлять"
-"Сойтісь с путіньім пасєрєдінє"
- "Атвєсті вайска от лінії фронта"
- Призначення російских колаборантів на найвищі державні керівні посади України
- Злиття всіх спецоперацій України проти росії
- Нехтування зміцненням обороноздатності України
- Створення завад на шляху створення належної тероборони.
- В решті, решт, Зєлупа із своїм кодлом опинилася при владі не раптово, а завдяки зусиллям 73% населення. Як то кажуть: Всім своїм колгоспом заносили ту Зєлупу собі на царство.
За тією інформацією про можливий напад, що весь час надходила від США та UK, Зєлупа мала власноруч перевіряти наявність вибухівки під мостами на Півдні кожного дня. Натомість вона бухала разом із свіоїм кодлом.
Тому, не перекладайте із хворої голови на здорову.