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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 12 атак врага. Уничтожено 16 единиц техники и 3 воздушных цели, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00, 26 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 12 атак врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 60 гражданских объектов, из них: 55 жилых домов, школу, добывающее предприятие, админздание базы отдыха, пожарную часть. В результате этих обстрелов погибли 9 гражданских лиц, еще 14 получили ранения и травмы разной степени тяжести.

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За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили вражеский многоцелевой вертолет Ка-52, крылатую ракету и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Донбасс (26955) ВСУ (6531) операция Объединенных сил (6766)


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