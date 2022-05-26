Путин рассказывает европейским чиновникам, что Украина препятствует экспорту зерна, а преодолеть продовольственный кризис поможет отмена санкций против РФ
Москва готова внести "значительный вклад" в то, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные против России из-за войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин также рассказал о шагах РФ "для безопасности судоходства", которым якобы препятствует украинская сторона.
Тем не менее "Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".
Также "подтверждено настроение российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам, зафиксированным в контрактах".
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.
Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.
Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг такую идею, отметив, что Россия должна "поступить правильно".
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@Hon_J_Dredd
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Самі на себе напали, а потім ще і зерно в себе вкрали.
все зводиться до газового шантажу,
але якщо так плачуться про санкції значить припекло добре
и только "миролюбивая" сраха, которая ваще никогда и нигде не при делах... могла бы помочь разблокировать украинские порты с украинским зерном.. но при этом требует снять санкции за... непонятно самой рахе за что... лицемернее и лживее тварей не было... нет и не надо!!!
Усіх перевершила одна кацапка, яка з піною на всю пащу доводила, що "да у вас уже 8 лет голод и пустые полки в магазинах, на улицах нацисты вас убивают и насилуют - а потом вас напичкивают американской наркотой, и вам кажется, что у вас всё нормально! а мы про вас всю правду знаем, нам по лелювизору показывают!!!111!1"