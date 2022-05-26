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Новости Санкции против России Война
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Путин рассказывает европейским чиновникам, что Украина препятствует экспорту зерна, а преодолеть продовольственный кризис поможет отмена санкций против РФ

зерно

Москва готова внести "значительный вклад" в то, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные против России из-за войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин также рассказал о шагах РФ "для безопасности судоходства", которым якобы препятствует украинская сторона.

Тем не менее "Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Также "подтверждено настроение российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам, зафиксированным в контрактах".

Читайте также: Россия обвиняет в продовольственном кризисе Украину. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг такую ​​идею, отметив, что Россия должна "поступить правильно".

Читайте также: Турция ведет переговоры с Украиной и РФ по коридору для экспорта зерна, - Reuters

Автор: 

зерно (1067) путин (31191) экспорт (874) продовольствие (262)


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Топ комментарии
+31
Hoꑭ. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1529887191933100033 1 ч

Голодаючим країнам Африки Німеччина надасть 5000 тарілок ©
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26.05.2022 22:12
+20
Брехлива конторська тварюка
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26.05.2022 22:08
+14
Вот как то совпало что рф на нас напала, а мы начали саботировать экспорт зерна. Но, это несвязанные вещи, заявляет рф. Конченные дебилы!
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26.05.2022 22:12
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Правила форума Совет форумчан
Фашистьониш з рашофюрером хоче замутити 4 рейх.
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26.05.2022 22:08 Ответить
Сенс тероризма в шантажі,для досягнення мети!! Мета імперців-шовіністів це поневолення народів та загарбання земель цих народів!!!)))
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26.05.2022 22:45 Ответить
Брехлива конторська тварюка
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26.05.2022 22:08 Ответить
ПОДОНОК.. ПОСКОРЕЕ БЫ УБРАЛСЯ С ЭТОГО СВЕТА да я знаю что в ********* все е"@нутые на головку ...но ***** особенный так сказать квинстеценция всего маразма ублюдочности тупости дебильности зверячего зомби брехливости ненавистичества к ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ-- достигло аппогея.. высшей стадии и высшей точки..... Думаю ***** уже прошел точку невозврата и Рубикон... Россия у него- как в поговорке--- между Между Сциллой и Харибдой - поставил и себя лично и свое окружение и Россию вместе со ското быдло базой именнуемое-- населением... он бы Библию почитал --чтобы узнать- как Бог наказывал вроде сильные государства, великие, большие с огромной армией... но так как Царь нарушал свой Договор с Богом, его Законы и Заповеди, начинал поклонятся иным Богам Идолам сам себя объявлял божеством... то такое государство странным образом погибало, терпело поражение от маленького государства и жители этой огромной страны получали поражение, страдания, разрушения, смерти и попадали в вечное рабство..
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26.05.2022 22:24 Ответить
Що порадить Шефір по цьому питанню, десь пропав цей (з)радник!
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26.05.2022 22:09 Ответить
Мабуть як Каклета боронить Україну на відстані!!!))
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26.05.2022 22:49 Ответить
И тут на арену выходит дядюшка Сэм и посылает плешивого и его холуев вслед за кораблем.
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26.05.2022 22:09 Ответить
Акции Газпрома сегодня рухнули на 12,5% за 1 минуту.

Акции «Газпрома (MCX:GAZP)» резко обвалились на торгах Московской биржи. Бумаги упали сразу до 245 руб. за акцию. https://t.me/charter97_org/74017 https://t.me/charter97_org/74017

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26.05.2022 22:41 Ответить
А еще мы заставляем ежиков трахаться с кактусами
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26.05.2022 22:10 Ответить
Hoꑭ. Judge Dredd

@Hon_J_Dredd

·
https://twitter.com/Hon_J_Dredd/status/1529887191933100033 1 ч

Голодаючим країнам Африки Німеччина надасть 5000 тарілок ©
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26.05.2022 22:12 Ответить
Але трохи згодом. Бо - "гуманитарка только тем, кто хорошо кушает!" ©
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26.05.2022 22:23 Ответить
Але в останню мить передумає все ж таки
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26.05.2022 22:32 Ответить
Та застрестрелься вже ху*ло
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26.05.2022 22:12 Ответить
не з нашим щастям ))))
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26.05.2022 22:41 Ответить
Вот как то совпало что рф на нас напала, а мы начали саботировать экспорт зерна. Но, это несвязанные вещи, заявляет рф. Конченные дебилы!
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26.05.2022 22:12 Ответить
Вже знайшлись ліцеміри і запроданці, які ту всю брехню ***** просувають по Європі ((
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26.05.2022 22:16 Ответить
та вони за гроші самім собі вибачайте по самі гланди засунуть і здохнуть, а не тільки по Європі.
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26.05.2022 22:38 Ответить
напал на страну в разы меньше и её же обвиняет. долго еще будут слушать недофюрера?
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26.05.2022 22:19 Ответить
а санкції таки діють у пуйла жим жим
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26.05.2022 22:20 Ответить
Пора выкуривать рф из Черного Моря
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26.05.2022 22:22 Ответить
Може досить вже європосадовцям спілкуватися з маньяком,педофілом,терористом,вбивцею дітей.Як взагалі з кремлівським лайном говорити можна?Потім за все життя не відмиєшся
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26.05.2022 22:22 Ответить
Там такі самі з ним розмовляють.
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26.05.2022 23:21 Ответить
Хворобливі наративи. Щоразу обличчя навиворіт по-інакшому. Диявол має безліч облич
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26.05.2022 22:24 Ответить
Є ще ті, хто йому вірить? Їм вирок один - довбойоби!
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26.05.2022 22:25 Ответить
І який же нам сенс перешкоджати?
Самі на себе напали, а потім ще і зерно в себе вкрали.
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26.05.2022 22:29 Ответить
яка мабуть честь була для італійського міністра поспілкуватися із цим вошивим скунсом... Макрон зайняв чергу і тупцюється на місці в нетерплячці теж отримати таку благодать + бонусом йому обіцяли почухати за вушком! Шольц стоїть в сторонці і скрежетить зубами бо наразі не може собі дозволити такі дзвінки. Орбан, витираючі мацні плями від шпротів з краватки радісно гигикає спостерігаючі за цим цирком збоку. Його радощі затьмарює тільки усвідомлення того факту шо усім до дупи його настрій і думки із цього приводу.
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26.05.2022 22:30 Ответить
брехливе падло, 50 тис людей вбито за кілька місяців а давайте забудем і цього ніби не було

все зводиться до газового шантажу,

але якщо так плачуться про санкції значить припекло добре
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26.05.2022 22:38 Ответить
Пішов на Х**й, а краще ЗДОХНИ!!!
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26.05.2022 22:40 Ответить
А кто этому варвару и брехуну, каких мир не видел ещё верит
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26.05.2022 22:41 Ответить
А при чем тут украинское зерно к санкциям против агрессора брехуна рашки?
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26.05.2022 22:42 Ответить
Украина сама блокирует свое зерно в своих портах...
и только "миролюбивая" сраха, которая ваще никогда и нигде не при делах... могла бы помочь разблокировать украинские порты с украинским зерном.. но при этом требует снять санкции за... непонятно самой рахе за что... лицемернее и лживее тварей не было... нет и не надо!!!
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26.05.2022 22:47 Ответить
Так багато кацапів пишуть - "так и есть! мы к вам только зашли - вы сразу от страха так заскакали, что сами себя стали бомбить, убивать и сами у себя всё воровать! а мы вам несём настоящий мир! вы просто сами не знаете, что у вас на Украине творится!"
Усіх перевершила одна кацапка, яка з піною на всю пащу доводила, що "да у вас уже 8 лет голод и пустые полки в магазинах, на улицах нацисты вас убивают и насилуют - а потом вас напичкивают американской наркотой, и вам кажется, что у вас всё нормально! а мы про вас всю правду знаем, нам по лелювизору показывают!!!111!1"
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26.05.2022 23:01 Ответить
Смерть кацапам!
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26.05.2022 22:47 Ответить
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26.05.2022 22:54 Ответить
Тобто Україна сама собі перешкоджає експортувати зерно, так? Це майже те саме, що начебто Україна сама на себе напала. Брехло маразматичне, коли ти вже нарешті здохнеш?
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26.05.2022 23:56 Ответить
ПЕДОФИЛ БОТЕКСНЫЙ. КАКОЕ ДЕЛО ДО УКРАИНСКОГО ЗЕРНА. ХОТИМ ПРОДАЕМ,ХОТИМ СВОИМ РАЗДАЕМ,ХОТИМ РЫБ КОРМИМ
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27.05.2022 00:21 Ответить
лысому уже никто не верит
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27.05.2022 09:17 Ответить
 
 