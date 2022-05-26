Путин рассказывает европейским чиновникам, что Украина препятствует экспорту зерна, а преодолеть продовольственный кризис поможет отмена санкций против РФ

Москва готова внести "значительный вклад" в то, чтобы не допустить глобального продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные против России из-за войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кремля, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги Путин также рассказал о шагах РФ "для безопасности судоходства", которым якобы препятствует украинская сторона.

Тем не менее "Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Также "подтверждено настроение российской стороны и далее обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам, зафиксированным в контрактах".

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг такую ​​идею, отметив, что Россия должна "поступить правильно".

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