Данилов о захвате Херсонщины: Решение о подготовке страны к войне приняли вовремя, что произошло в дальнейшем - будет предметом выяснения
Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей.
Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Обо всех задачах (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что произошло в дальнейшем – это будет предметом выяснения", - подчеркнул Данилов.
Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после завершения войны.
"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", - отметил секретарь СНБО.
Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-то могли быть другие мнения и другие действия. "С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – добавил Данилов.
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В начале марта, https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Юрий Бирюков , https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський , я и ещё пару ребят, помчались в сторону Немишаево. Нужно было проверить жив ли отец воина, который в тот момент находился далеко на востоке. Мужчина несколько дней не выходил на связь с сыном. (Оказалось, что с отцом Слава Богу всё в порядке).
Буквально на окраине многострадальной Бучи, мы обнаружили брошенные позиции артиллерии российских оккупантов. Ещё буквально несколько дней до этого, дивизион «Д-30» утюжил всё, куда мог дотянуться своими снарядами. В чистом поле валялись горы пустых снарядных ящиков. Как привычных, деревянных, так и новеньких. Пластиковых. Я никогда не видел таких снарядных ящиков. Но интересны были не столько они, сколько бирки на самих ящиках. «Государственный контракт. Номер такой-то. Заказчик - Министерство обороны РФ… И главное (!!!) Дата 19.11.2019 года».
Новый контракт.
Новые снаряды.
В новых ящиках.
Приготовили много снарядов. Разных калибров. Так много, что российские оккупанты сейчас могут утюжить наши позиции фактически не задумываясь про количество бэка. Почему? Да потому что ГОТОВИЛИСЬ. Вешали лапшу на уши. Показывали в своих глазах мирные картинки. И в тот же момент спокойно готовились к полномасштабной войне против Украины.
«Грузополучатель. Войсковая часть 55443-НЛ, 174345, Новгородская область. Окуловский р-н…»
Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. И время вспять не вернуть. Но если бы Украина ТОЖЕ готовилась, то кто знает… Но поезд уже ушёл.
Теперь путь у нас один. Сцепив зубы, драться за свою землю. Использовать с умом то, что есть и ждать помощи от наших западных партнеров. И да… УМНЕТЬ!
А это доказывает ,что идет просто обновление запасов ,как в любой более менее нормальной стране
выяснять и принимать решения нужно сразу, все обещания - такая же ложь как расследование по Иловайску, Дебальцево и т.д.
Ви ж суки десятки тисяч, якщо не сотні, українців вбили цією зрадою, навмисно, сплановано, безжально й жорстоко.
Данило,чого ти з себе дурника ліпеш? Нам і мені байдуже,що і з ким ти будеш розбиратися ПОТІМ.
Три ДОВГИХ місяців минуло як захопили, а окупували за лічені ГОДИНИ!! По обіді вже їздили по Новій Каховці!!!!!Зараз як нам жити під окупантом?Орки ходять табунами по місту як у себе на кацапії. Пенсії через укрпошту доставити не можливо. За ліки-мовчу. Путлер-карлик хоче нашу область приєднати до рашки(не ХРН).... далі нема слів одні... матюки.
І як вони збираються розбиратися?...
Так як з вагнерівцями?...