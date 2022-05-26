РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8092 посетителя онлайн
Новости Война
19 020 153

Данилов о захвате Херсонщины: Решение о подготовке страны к войне приняли вовремя, что произошло в дальнейшем - будет предметом выяснения

чонгар

Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Обо всех задачах (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что произошло в дальнейшем – это будет предметом выяснения", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после завершения войны.

Читайте также: Россия строит уже третью линию обороны на оккупированном юге Украины, - представитель ГУР Скибицкий

"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", - отметил секретарь СНБО.

Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-то могли быть другие мнения и другие действия. "С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – добавил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) оккупация (10103) Херсонская область (4706)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+79
Рішення ухвалили, а підготовку до війни провалили повністю.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:43
+74
Зе-шобла, розуміючи, що за скоєне згодом доведеться відповідати, продовжує інтенсивно виправдовуватись за здачу територій.
показать весь комментарий
26.05.2022 22:45
+60
А чого це - після війни? 😲 А якщо це зрада, і зрадник досі робить свю чорну справу? То що, хай робить собі, доки війна не скінчиться? 🤔 Данілов у здоровому глузді?
показать весь комментарий
26.05.2022 22:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зелена команда у всій красі. Приняли якесь рішення (і це ще питання а чи прийняли, бо ж вони постійно брешуть) і все. І ніяк не проконтролювали, що воно виконане. Ідіоти.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:07 Ответить
Результати "вчасно" ми всі бачимо...
показать весь комментарий
26.05.2022 23:09 Ответить
Призначений Зеленським і Бакановим заступник очільника СБУ утік на московію, прихопивши із собою багато надцінної інформації. Хто тепер відповість за життя і здоров'я наших розвідників і агентури "там"?
показать весь комментарий
26.05.2022 23:10 Ответить
Бреше Данілов!!! Ніхто не готувався до війни, тому всі мають сидіти після Перемоги над рашистами!!! Мабуть тому і КСУ хочуть прибрати, що не було можливості змінити їхнє рішення....
показать весь комментарий
26.05.2022 23:10 Ответить
Если они руководят вами, то никакой победы естественно не будет, и никто из них не сядет.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:01 Ответить
Не бреше. Схоже таки готувались. Розмінували адмінкордон, демонтували протитанкові загородження, там були і їжаки і з/б піраміди, а ще десь поділись танки і арта - це теж підготовка. Інше питання - на чию користь?
показать весь комментарий
27.05.2022 00:10 Ответить
Знаете, что грызёт изнутри безостановочно? Тот факт, что мы постоянно находимся в роли догоняющих. Сначала допускаем ошибки, а потом мужественно их решаем. И ладно бы, за эти ошибки пришлось платить деньгами. Хрен бы с ними, с теми портретами на бумажках. Мы платим самым дорогим, что у нас есть… ЖИЗНЯМИ украинцев.

В начале марта, https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Юрий Бирюков , https://www.facebook.com/pogrebiskij?__cft__[0]=AZW8T1IFDidrLJJiSdImaOkZWzOPnResXL-hVIscI6DaRlf8hWMS4Ga9vwdSFuR7f-rTojFXL8DH5D0hiPtKxIcTR37b-Y0b8p9NTPTM5FsDepWFqsR36ms-euT9pQSKVV4&__tn__=-]K-R Олександр Погребиський , я и ещё пару ребят, помчались в сторону Немишаево. Нужно было проверить жив ли отец воина, который в тот момент находился далеко на востоке. Мужчина несколько дней не выходил на связь с сыном. (Оказалось, что с отцом Слава Богу всё в порядке).

Буквально на окраине многострадальной Бучи, мы обнаружили брошенные позиции артиллерии российских оккупантов. Ещё буквально несколько дней до этого, дивизион «Д-30» утюжил всё, куда мог дотянуться своими снарядами. В чистом поле валялись горы пустых снарядных ящиков. Как привычных, деревянных, так и новеньких. Пластиковых. Я никогда не видел таких снарядных ящиков. Но интересны были не столько они, сколько бирки на самих ящиках. «Государственный контракт. Номер такой-то. Заказчик - Министерство обороны РФ… И главное (!!!) Дата 19.11.2019 года».

Новый контракт.

Новые снаряды.

В новых ящиках.

Приготовили много снарядов. Разных калибров. Так много, что российские оккупанты сейчас могут утюжить наши позиции фактически не задумываясь про количество бэка. Почему? Да потому что ГОТОВИЛИСЬ. Вешали лапшу на уши. Показывали в своих глазах мирные картинки. И в тот же момент спокойно готовились к полномасштабной войне против Украины.

«Грузополучатель. Войсковая часть 55443-НЛ, 174345, Новгородская область. Окуловский р-н…»

Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. И время вспять не вернуть. Но если бы Украина ТОЖЕ готовилась, то кто знает… Но поезд уже ушёл.

Теперь путь у нас один. Сцепив зубы, драться за свою землю. Использовать с умом то, что есть и ждать помощи от наших западных партнеров. И да… УМНЕТЬ!

показать весь комментарий
26.05.2022 23:11 Ответить
Як говорять " Героизм одних - это преступления и непрофессионализм других..."
показать весь комментарий
26.05.2022 23:18 Ответить
так себе доказательство-там по совковым правилам запасов должно быть на 10 миллионную армию на 6 месяцев беспрерывных боевых действий-и это только к вооружению ,что стоит на балансе (к примеру на рсзо должно быть не менее 40 ракет на ствол ).
А это доказывает ,что идет просто обновление запасов ,как в любой более менее нормальной стране
показать весь комментарий
26.05.2022 23:26 Ответить
Слів немає. Одні емоції. Хіба що повторю слова С.Петлюри "Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Від себе добавлю. "українські гниди, які отримають зірки героїв України, гірше від *****".
показать весь комментарий
26.05.2022 23:12 Ответить
Але ж хтось обирав тих, хто їх призначав.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:44 Ответить
История повторяется ! Тогда - голодомор, теперь - РАШИЗМ
показать весь комментарий
27.05.2022 01:44 Ответить
зе -вєтєрінар не може не бути піздоболом.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:13 Ответить
Яке рішення ухвалили - здати Україну ворогу без бою???
показать весь комментарий
26.05.2022 23:14 Ответить
Це дуже важлива державна таємниця. Бо не на часі.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:47 Ответить
А почему "не на часi"? Что бездари и предатели и дальше должны продолжать быть при власти, продолжать гадить, потому что они из партии сватов?
показать весь комментарий
26.05.2022 23:17 Ответить
Справа навіть не в тому. Після війни з клоуна зліплять такого героя, що до нього і не підступишся, а його потрібно судити.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:56 Ответить
Несколько сотен тысяч вооружённых ветеранов быстро ему и его сватам ласты зліплять. Его сейчас терпят, так как война.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:06 Ответить
Товариш у мене казав "чіткіше": "Подожди! Они с него ещё и Богдана Хмельницкого слепт!"
показать весь комментарий
27.05.2022 03:54 Ответить
Ах ты-ж наш Бэтман-спаситель ! И шо-ж Украина без вас клоунов делала-бы ???
показать весь комментарий
26.05.2022 23:22 Ответить
*...приняли вовремя и отработали*. Вот щас, особенно сильно ********** сребреники завоняли у ЗЕбилов сруцькимирных, шо шашлык дружеский с агрессором покушать собирались.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:41 Ответить
Блаженні антоніни, облизуючи черговий пронос тік- ток аферистів дристовічєй-кімів , навіть не замітили що зелений спрайт яким вони вмивалися три роки - виявився золотим дощем.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:41 Ответить
Скорее это был не заявление а очередной анекдот. 3 месяца слышим что власть все делала правильно а мы не должны сомневаться. За кого власть вообще держать?
показать весь комментарий
26.05.2022 23:51 Ответить
Брехня, брехня і знову брехня. Забувають, що брехали вчора і сьогодні. Заплутались у брехні.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:52 Ответить
Про "шашлики" ви, суки, думали.
показать весь комментарий
26.05.2022 23:55 Ответить
Афуєнного з'ясування!
показать весь комментарий
26.05.2022 23:56 Ответить
Який же він гівнюк. Прокинься, сволота, в країні де ти секретар РНБО дітей катують до смерті, якого чорта цих дітей не евакуювали, якого чорта стільки жертв серед мирних? Готувались вони.... До здачі країни готувались це очевидно і досі готуються, бо поки народ всі сили на армію кинув, гетьманцев економіку вгроблює, крадівництво продовжується і регулярно знищуються наші бійці ракетами в місцях дислокації...
показать весь комментарий
27.05.2022 00:19 Ответить
Мабуть, для цього зе уволив бойових генералів в запас Муженко, Кривоноса, а генерала Марченко посадив за ґрати.
показать весь комментарий
27.05.2022 00:29 Ответить
Тижні мовчання і почали знімати з себе провину за зраду. З "вагнеровцями" теж довго мовчали, потім довго відбріхувалися, поки Зе не зізнався. Якщо й було влітку засідання, то чому Данилов не їздив перевіряти стан оборони особисто? Чому не наполягав на швидкому створюванні тероборони? Це питання три роки проштовхував Кривоніс, а останній 2021 рік вже кричали голосно про прийняття закону опозиція і військові, але з ОБ була команда не голосувати, бо грошей на крадівництво не вистачатиме. До того ж є факт зради, то чому після війни, а до її закінчення ці зрадники нехай продовжують працювати в ОБ? Чи знов "не на часі" і будемо чекати на чергове зізнання Зе?
показать весь комментарий
27.05.2022 00:39 Ответить
НАОБОРОТ , Они ещё Кличко обвиняли , за самоуправство,что тот организовывал теробороне‼️ВСЕ ФАКТЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКАЗЫВАЮТ ,ЧТО ГОТОВИЛИ. КАПИТУЛЯЦИЮ -" день пААбеды"и шашлык
показать весь комментарий
27.05.2022 01:51 Ответить
Пипец, ЗЕшлёндры готувалысь и звитувалы, но в итоге всё про***бали. Валите нахер с Банковой, ************! Зачем нужны те, кто всё про**бывает?
показать весь комментарий
27.05.2022 02:01 Ответить
щоб ви не казали,а треба таки послухати безуглу,краще за неї цю справу ніхто і не розтлумачить, і не пояснить.не холопського це розуму
показать весь комментарий
27.05.2022 02:01 Ответить
"будет предметом выяснения"
выяснять и принимать решения нужно сразу, все обещания - такая же ложь как расследование по Иловайску, Дебальцево и т.д.
показать весь комментарий
27.05.2022 02:18 Ответить
Готувались... Готувалися до повної здачі півдня і сходу!!! Ось до чого готувались ці зелені ********.
показать весь комментарий
27.05.2022 04:18 Ответить
А чого це - після війни? Розслідують же справу мертвечука і навіть відосики викладають, як він дає свідчення, але не на себе, а на інших. То чому тут не розслідувати? То це було помилкове рішення влади (не виконувати рішення РНБО), чи зрада?
показать весь комментарий
27.05.2022 05:32 Ответить
Хозарський саботаж.
показать весь комментарий
27.05.2022 06:51 Ответить
Знову бреше, все ви знали й заздалегідь все підготували для швидкої окупації півдня ! Чи ви думаєте ми дурні, чи в нас немає очей, чи місцеві не бачили яку ви оборону створили на півдні ? 3.14дари промоскальські !
Ви ж суки десятки тисяч, якщо не сотні, українців вбили цією зрадою, навмисно, сплановано, безжально й жорстоко.
показать весь комментарий
27.05.2022 07:01 Ответить
похоже ЗСУ крепко держат зешоблу за яйца и начинают им задавать вопросы. Не зря Залужный притянул дермака на "поговорить со Штатами"
показать весь комментарий
27.05.2022 07:06 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2022 07:10 Ответить
ТВАРЬ БРЕХЛИВА !! ДОВЕЛИ КРАЇНУ ДО ЗДАЧІ , ЗАРАЗ КРОВЮ УМИВАЄМОСЬ , ХОХОТУНЧИКИ ІБАНІ !!
показать весь комментарий
27.05.2022 07:34 Ответить
Що сталося далі - називається здача території ворогу.
показать весь комментарий
27.05.2022 07:37 Ответить
до кінця війни, людина за такий пройоб має бути як мінімум звільнена, а не чекати перемоги та керувати далі
показать весь комментарий
27.05.2022 07:59 Ответить
""Що сталося надалі - це буде предметом з'ясування", - наголосив Данілов.""

Данило,чого ти з себе дурника ліпеш? Нам і мені байдуже,що і з ким ти будеш розбиратися ПОТІМ.

Три ДОВГИХ місяців минуло як захопили, а окупували за лічені ГОДИНИ!! По обіді вже їздили по Новій Каховці!!!!!Зараз як нам жити під окупантом?Орки ходять табунами по місту як у себе на кацапії. Пенсії через укрпошту доставити не можливо. За ліки-мовчу. Путлер-карлик хоче нашу область приєднати до рашки(не ХРН).... далі нема слів одні... матюки.
показать весь комментарий
27.05.2022 08:41 Ответить
А далі, згідно інформації зі ЗМІ, були переговори про розмінування в рамках ТКГ за участю уповноваженого Президентом Єрмака та згідно з директивами президента Зеленського...
І як вони збираються розбиратися?...
Так як з вагнерівцями?...
показать весь комментарий
27.05.2022 09:12 Ответить
РНБО-весільні генерали, просто для проформи, все вирішує насправді президент Єрмак.
показать весь комментарий
27.05.2022 09:25 Ответить
Очень надеюсь что народ спросит............................
показать весь комментарий
27.05.2022 09:27 Ответить
Був секретарем Горбулін дійсно патріот і державний муж а цей тип як був биком так ним і залишився.
показать весь комментарий
27.05.2022 09:45 Ответить
Якщо всі важливі питання - особливо ті, де надто наявна зрада у владі - відкладати на "після війни" - перемоги не буде - або буде надто великою кров`ю.
показать весь комментарий
27.05.2022 09:51 Ответить
Тобто очикують (чи ще гірше), що сапери, які можуть щось конкретне сказати про розмінування (хто безпосередньо дав наказ) не доживе до кінця війни?
показать весь комментарий
27.05.2022 10:20 Ответить
Буде визначатися роками ,а потім все замнуть як завжди... Як може досі бути головою СБУ, лдина яка втекла закордон, а його заступники зрадники, як досі можуть бути при владі татаров, єрмак і ставленики суркова? Контрозвідка -0-ва!
показать весь комментарий
27.05.2022 18:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 