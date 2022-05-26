Данилов о захвате Херсонщины: Решение о подготовке страны к войне приняли вовремя, что произошло в дальнейшем - будет предметом выяснения

Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно касательно Чонгара, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей.

Об этом 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Обо всех задачах (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что произошло в дальнейшем – это будет предметом выяснения", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что соответствующим вопросом должны заняться уже после завершения войны.

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"Я не человек, который единолично определяет все эти вещи. Решение СНБО (как и многие другие решения относительно подготовки нашей страны к войне) приняли вовремя и отработали", - отметил секретарь СНБО.

Однако, как он объяснил, уже в процессе реализации у кого-то могли быть другие мнения и другие действия. "С этими вопросами нужно будет разбираться. В любом случае на этот вопрос нужно будет отвечать", – добавил Данилов.