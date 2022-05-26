Количество жертв российского обстрела Харькова возросло до девяти, 19 человек ранены, - Синегубов
В Харькове количество погибших от обстрела возросло до девяти человек и еще 19 получили ранения.
Об этом в эфире телемарафона новостей сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На данный момент зафиксированы19 человек, получивших ранения, в том числе 9-летний ребенок. И, к сожалению, 9 человек погибли, в том числе 5-месячный ребенок. Это была семья, находившаяся на улице. Отец с младенцем погибли, мать в тяжелом состоянии в больнице", – проинформировал глава ОВА.
По данным Синегубова, обстрел Харькова велся из систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" и из артиллерии, модификацию которой устанавливают эксперты.
"По нашим данным, удары наносились с севера области, где наши военные удерживают позицию и понемногу отгоняют врага к границам", - отметил глава ОВА.
Он подчеркнул, что в районе попадания – исключительно жилые кварталы, поэтому враг прибег к террору гражданского населения, которого не было в последние недели благодаря успехам украинской армии.
"Несколько недель мы фиксировали тишину, очень относительную тишину, и мы это постоянно подчеркивали, что на улицах Харькова еще находиться опасно", - сказал Синегубов.
Он добавил, что, кроме Харькова, сегодня вражеские обстрелы зафиксированы в Дергачевском, Золочевском, Чугуевском районах. На севере области продолжаются интенсивные бои.
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Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина та чоловік, у якого на руках був 5-тимісячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду, дитина загинула.
що у вас взагалі там в головах твориться.
На чиїй совісті життя цих людей ?
Одужання пораненим.
Отвєтка потрібна.