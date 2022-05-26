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Новости Война
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Количество жертв российского обстрела Харькова возросло до девяти, 19 человек ранены, - Синегубов

обстріл

В Харькове количество погибших от обстрела возросло до девяти человек и еще 19 получили ранения.

Об этом в эфире телемарафона новостей сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данный момент зафиксированы19 человек, получивших ранения, в том числе 9-летний ребенок. И, к сожалению, 9 человек погибли, в том числе 5-месячный ребенок. Это была семья, находившаяся на улице. Отец с младенцем погибли, мать в тяжелом состоянии в больнице", – проинформировал глава ОВА.

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По данным Синегубова, обстрел Харькова велся из систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" и из артиллерии, модификацию которой устанавливают эксперты.

"По нашим данным, удары наносились с севера области, где наши военные удерживают позицию и понемногу отгоняют врага к границам", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что в районе попадания – исключительно жилые кварталы, поэтому враг прибег к террору гражданского населения, которого не было в последние недели благодаря успехам украинской армии.

"Несколько недель мы фиксировали тишину, очень относительную тишину, и мы это постоянно подчеркивали, что на улицах Харькова еще находиться опасно", - сказал Синегубов.

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Он добавил, что, кроме Харькова, сегодня вражеские обстрелы зафиксированы в Дергачевском, Золочевском, Чугуевском районах. На севере области продолжаются интенсивные бои.

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обстрел (26835) Харьков (7433) жертвы (2055) Синегубов (558)


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Окупанти застосували проти мешканців Харкова гаубиці.

Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина та чоловік, у якого на руках був 5-тимісячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду, дитина загинула.
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26.05.2022 23:08 Ответить
Всем украинцам нужно искать возможность поймать рашистскую тварь и медленно убивать ее.
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26.05.2022 23:10 Ответить
Синєгубов, а вигнати людей з метро на вулицю, по чиємусь злочинному наказу, створювати у людей ілюзію безпеки,
що у вас взагалі там в головах твориться.
На чиїй совісті життя цих людей ?
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26.05.2022 23:24 Ответить
При чому тут Сінєгубов, то рішення мера, Тєрєхов з депутатами так вирішили.
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26.05.2022 23:59 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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26.05.2022 23:27 Ответить
Гобліни кацапські.
Отвєтка потрібна.
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26.05.2022 23:58 Ответить
А чому не можна стриляти по белгороду?
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27.05.2022 00:04 Ответить
Навіщо стріляти по Белгороду, якщо краще знищити батарею орків
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27.05.2022 00:24 Ответить
Тому, що батерею знищити важче, а ефект нижче.
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27.05.2022 12:04 Ответить
 
 