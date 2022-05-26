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Новости Война
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Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно скорее, - Кулеба

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Украина просит США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня как можно скорее.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какое-то время назад Соединенные Штаты сказали нам, что мы получим ракетные системы залпового огня. Сейчас они в процессе принятия этого решения, по крайней мере, они нам так говорят. Наша единственная просьба к ним - принять это решение как можно скорее, потому что для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашей земли", - сказал Кулеба.

По его мнению, другие страны также ожидают этого шага США, прежде чем самим принять подобное решение.

"Не думаю, что кто-то выступает против идеи, что ракетные системы залпового огня должны быть перемещены в Украину, но правда заключается в том, что многие ждут, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг. Поэтому это решение Вашингтона настолько важно", - подчеркнул министр.

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Кулеба убежден, что если Украина получит ракетные системы залпового огня и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то освободит Херсон.

"Если мы получим ракетные системы залпового огня, если у нас будет достаточно тяжелого вооружения, мы освободим Херсон, Днепр будет свободен и безопасен, судна смогут использовать внутренние водные пути, чтобы добраться к Черному морю и потом к Дунаю, соединяющегося со всеми остальными водными путями. Все дело в оружии", - сказал он.

Глава МИД отметил, что единственная позиция, в которой Россия превосходит Украину, - это количество тяжелого вооружения, которое у них есть.

"Без артиллерии, ракетных систем залпового огня мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", - заявил Кулеба.

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Автор: 

оружие (10195) США (26313) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
ВСе что нужно знать о каких то гарантиях и подписанных бумажках. Мы отдали ЯО и стратегические бомбардировщики, а теперь уже 9 лет войны выклянчиваем каждый патрон чтобы защититься от окупантов убивающих наших женщин и детей и стирающих с лица земли наши города
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26.05.2022 23:38
+8
Важливо,що до комплексів M-270 MLRS i HIMARS,потрібні і тактичні ракети,щоб могла бути вражена ціль на 300 км.
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26.05.2022 23:40
+6
Ну так уберите дерьмака и будет всё а давать то чего и у самих не очень с последующей перспективой уничтожения на складах ни кого не вдохновляет . Гаубицы союзные которые остались в войсках особой роли при всем пиаре не играют ,90 переданных при наличии у кацапов около 10000. Ствольной и самоходной артиллерии капля в море
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26.05.2022 23:34
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Правила форума Совет форумчан
Вирішуйте швидше, нам потрібна ця зброя заради безпеки всієї Європи.
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26.05.2022 23:34 Ответить
Особливо заради без Німеччини і Франції
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26.05.2022 23:34 Ответить
Ну так уберите дерьмака и будет всё а давать то чего и у самих не очень с последующей перспективой уничтожения на складах ни кого не вдохновляет . Гаубицы союзные которые остались в войсках особой роли при всем пиаре не играют ,90 переданных при наличии у кацапов около 10000. Ствольной и самоходной артиллерии капля в море
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26.05.2022 23:34 Ответить
Люся сказав що потрібно почекати іще півтора місяці і все буде заїбісь
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26.05.2022 23:37 Ответить
та срана люся, поводиться як перезрівший мачо на підпитку, вийо...ся перед американцями, як курва.
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26.05.2022 23:56 Ответить
До чого тут люся? Лендліз почне діяти через 60 днів з моменту підписання - формується лист поставок. От і рахуй.
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27.05.2022 00:29 Ответить
Треба трохи позрадити про зраду-зрадську.. Не заважай
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27.05.2022 07:48 Ответить
на жаль для нас,вони ведуть свою глобальну геополітичну гру,де ми пішаки .А пішаками жертвують без вагання,на жаль.
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26.05.2022 23:35 Ответить
ми провадимо визвольну війну за право наших дітей жити в своїй країні, своїм життям, а не рабами, якими черговий путін пожертвує як пішаками, так як на окупованому Донбасі, їх навіть не питають, не озброюють русскім начхати, скільки і як вони загинуть. Пана бентежить що хтось буде мати на цьому інтерес? Най так, аби допомогли нам. Ворог мого ворога - мій друг.
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27.05.2022 00:00 Ответить
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26.05.2022 23:36 Ответить
ВСе что нужно знать о каких то гарантиях и подписанных бумажках. Мы отдали ЯО и стратегические бомбардировщики, а теперь уже 9 лет войны выклянчиваем каждый патрон чтобы защититься от окупантов убивающих наших женщин и детей и стирающих с лица земли наши города
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26.05.2022 23:38 Ответить
Ну так у нас до сих пор есть отработтаное ядерное топливо... Пару кило в ракету и на раисию....
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27.05.2022 00:03 Ответить
хто нам винуватий що ми обрали комуністичну шльоху в Президенти? А хто нам винуватий що ми ту шльоху слухали і позволили їй на "отдали ЯО"? це нам наука, неправильний вибір в минулому, через багато років повертається великими проблемами, а навіть бідою. Дружно зробили висновки і не робимо більше так. Ось прямо зараз ОП ви...ся як муха на склі перед американцями, що, може єрмак вже системами залпового вогню срати почав? нє! то най не вимахуються, бо вони туплять, а розплачуватися людям.
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27.05.2022 00:03 Ответить
И попросить турков разминировать Чёрное море . Совсем кацапы офуели .

Они это море копали ?
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26.05.2022 23:38 Ответить
турки не обязаны это делать. Они ничего у себя не минировали. Если они хотят накормить сирийцев, что бы летом через их границу не хлынуло еще миллион голодных, то для этого остаётся только возможность конвоев судами стран членов НАТО черноморского бассейна от Одессы до траверза Констанцы, где суда будут идти уже в территориальных водах Румынии, Болгарии и Турции.
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26.05.2022 23:58 Ответить
А не надо ни кого кормить. Пока не будет оружия ни какого зерна ни кому не продавать! И перекрыть Орбану трубопровод! Почему Украина должна воевать, а все свои вопросы решать за счет убитых украинцев и суверенитета Украины?
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27.05.2022 00:06 Ответить
Потому, что украинцы, в большинстве своём, голосовали исключительно за дерьмо 30 лет.
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27.05.2022 02:22 Ответить
Важливо,що до комплексів M-270 MLRS i HIMARS,потрібні і тактичні ракети,щоб могла бути вражена ціль на 300 км.
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26.05.2022 23:40 Ответить
тут хотя бы дали те,что до 40 км -и то было бы подспорье .
Все это не надо бы было выпрашивать ,если б ракеты к нашим РСЗО не погорели на складах ,а новых последние 2 презера не наделали,хотя вся технологическая документация на них есть
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26.05.2022 23:58 Ответить
що зробиш, всі наші Президенти більше зайняті вибудовуванням вертикалі влади, але в Україні справжня будова вертикалі влади можлива тільки якщо вона працює для українців і для України.
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27.05.2022 00:05 Ответить
Не тільки президенти.Самі і українці винні також.Ми ж то самі себе любимо дурити і дерти з один одного шкіру.
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27.05.2022 00:20 Ответить
хоч хтось це розуміє.
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27.05.2022 01:06 Ответить
Нестача солі тому підтвердження. Кому війна, кому мати рідна. Деруть ціни аж гай гуде.
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27.05.2022 07:53 Ответить
Там снаряди є і на 100-150.На 40 км це дуже нам мало.Нам потрібно вражати їхню військову інфраструктуру.Хоч би кілька найближчих аеродромів знищити.
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27.05.2022 00:18 Ответить
Рашитські тварі знали що будуть повномасштабно нападати на Україну, тому у час Пороха
знищили три великих склади з ракетами, снарядами. Аваков який тоді відповідав за охорону тих військових складів падло так і не поніс ніякої відповідальності, хитрозроблена рожа. Курілі, траву жглі - ліпили відмазки як горбатого до стіни, вже на третьому складі почали говорити що це кацапські дрони на десятки (!) км залетіли до складів і скинули запалювальні речовини.
А нам тепер цих ракет не вистачає. Рюкзакевич взагалі херой ще той
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26.05.2022 23:54 Ответить
там не дроны поработали, а кто то занес в склад и спрятал ЭПХ-1 с задержкой на 2-3 месяца.
Вот и сгорело все и концов не найдешь.
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27.05.2022 00:00 Ответить
неважливо дрон чи так хтось заніс, важливо що той, хто мав нести за це відповідальність так відповідальності і не поніс, далі постіки пише. а те, що він ківу пригрів? най ківа дегенерат, але аваков ні, то що, він не бачив, не знав?
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27.05.2022 00:07 Ответить
если занесли подобную машинку для поджога и сунули где нибудь в ящик с зарядами -то никто ничего не докажет -сгорает она фактически полностью ,загорается когда разьест кислота проволоку-методом гальванической пары -срок до 120 дней ,когда примерно загорится не знает даже сам диверсант (примерно плюс -минус несколько суток).
Там единый выход-арестовывать всех сотрудников и тупо с них выбивать признание -но это не для нашей типа дерьмократии.
Сомневаюсь ,что в этом задействован аваков,скорее всего купили кого-то из персонала
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27.05.2022 00:42 Ответить
Вони вже сказали, що по території рашки стріляти НІЗЗЯ!
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27.05.2022 00:24 Ответить
рашка и сама по своей территории нехило стреляет ,а потом кричат на весь мир о разрушениях собачьих будок и курятников в окрестных селах
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27.05.2022 00:49 Ответить
"Якийсь час тому Сполучені Штати сказали нам, що ми отримаємо ракетні системи залпового вогню".
Якщо сказали - значить дадуть, бо їхня репутація дорожча від існування всього вашого зеленого кодла в раз так 100.
Якщо уявимо, що не дадуть, то весь блювотний зелений понос ОП і заяви Кулеби, щоб їх прикрити рівні 0,0000.
Якщо вже проходять навчання і може вже кілька установок є в Україні, а ви не знаєте, то значить ви і не маєте цього знати.
Якщо просто хочете попіаритись повторюючи слово "якнайшвидше" по сто раз, то ідіть ***** профнепридатні нікчеми.
А якщо своїми заявами з ОП навіть прикриваючись потім Кулебою ви свідомо руйнуєте стратигічні дуже хороші відносини з союзниками, то рано чи пізно вас знайдуть з пробитими бошками.
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27.05.2022 02:36 Ответить
А що з Вільхою? Невже інфраструктура їх виробництва настільки знищена?
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27.05.2022 06:55 Ответить
пороховой завод ракетных топлив в павлограде-зелей прикрыт,рашкой разбит в хлам ракетами,думаю и с другими предприятиями ,учавствовавших в ракетной программе ,что то подобное.
Изюмский завод -тоже похоронили ,даже оборудование никто не вывез
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27.05.2022 16:57 Ответить
 
 