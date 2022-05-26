Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно скорее, - Кулеба
Украина просит США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня как можно скорее.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Какое-то время назад Соединенные Штаты сказали нам, что мы получим ракетные системы залпового огня. Сейчас они в процессе принятия этого решения, по крайней мере, они нам так говорят. Наша единственная просьба к ним - принять это решение как можно скорее, потому что для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашей земли", - сказал Кулеба.
По его мнению, другие страны также ожидают этого шага США, прежде чем самим принять подобное решение.
"Не думаю, что кто-то выступает против идеи, что ракетные системы залпового огня должны быть перемещены в Украину, но правда заключается в том, что многие ждут, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг. Поэтому это решение Вашингтона настолько важно", - подчеркнул министр.
Кулеба убежден, что если Украина получит ракетные системы залпового огня и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то освободит Херсон.
"Если мы получим ракетные системы залпового огня, если у нас будет достаточно тяжелого вооружения, мы освободим Херсон, Днепр будет свободен и безопасен, судна смогут использовать внутренние водные пути, чтобы добраться к Черному морю и потом к Дунаю, соединяющегося со всеми остальными водными путями. Все дело в оружии", - сказал он.
Глава МИД отметил, что единственная позиция, в которой Россия превосходит Украину, - это количество тяжелого вооружения, которое у них есть.
"Без артиллерии, ракетных систем залпового огня мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", - заявил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они это море копали ?
Все это не надо бы было выпрашивать ,если б ракеты к нашим РСЗО не погорели на складах ,а новых последние 2 презера не наделали,хотя вся технологическая документация на них есть
знищили три великих склади з ракетами, снарядами. Аваков який тоді відповідав за охорону тих військових складів падло так і не поніс ніякої відповідальності, хитрозроблена рожа. Курілі, траву жглі - ліпили відмазки як горбатого до стіни, вже на третьому складі почали говорити що це кацапські дрони на десятки (!) км залетіли до складів і скинули запалювальні речовини.
А нам тепер цих ракет не вистачає. Рюкзакевич взагалі херой ще той
Вот и сгорело все и концов не найдешь.
Там единый выход-арестовывать всех сотрудников и тупо с них выбивать признание -но это не для нашей типа дерьмократии.
Сомневаюсь ,что в этом задействован аваков,скорее всего купили кого-то из персонала
Якщо сказали - значить дадуть, бо їхня репутація дорожча від існування всього вашого зеленого кодла в раз так 100.
Якщо уявимо, що не дадуть, то весь блювотний зелений понос ОП і заяви Кулеби, щоб їх прикрити рівні 0,0000.
Якщо вже проходять навчання і може вже кілька установок є в Україні, а ви не знаєте, то значить ви і не маєте цього знати.
Якщо просто хочете попіаритись повторюючи слово "якнайшвидше" по сто раз, то ідіть ***** профнепридатні нікчеми.
А якщо своїми заявами з ОП навіть прикриваючись потім Кулебою ви свідомо руйнуєте стратигічні дуже хороші відносини з союзниками, то рано чи пізно вас знайдуть з пробитими бошками.
Изюмский завод -тоже похоронили ,даже оборудование никто не вывез