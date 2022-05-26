Украина просит США принять решение о предоставлении РСЗО как можно скорее, - Кулеба

Украина просит США принять решение о предоставлении ракетных систем залпового огня как можно скорее.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какое-то время назад Соединенные Штаты сказали нам, что мы получим ракетные системы залпового огня. Сейчас они в процессе принятия этого решения, по крайней мере, они нам так говорят. Наша единственная просьба к ним - принять это решение как можно скорее, потому что для нас каждый день означает потерянные жизни, потерянные километры нашей земли", - сказал Кулеба.

По его мнению, другие страны также ожидают этого шага США, прежде чем самим принять подобное решение.

"Не думаю, что кто-то выступает против идеи, что ракетные системы залпового огня должны быть перемещены в Украину, но правда заключается в том, что многие ждут, чтобы Соединенные Штаты сделали первый шаг. Поэтому это решение Вашингтона настолько важно", - подчеркнул министр.

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Кулеба убежден, что если Украина получит ракетные системы залпового огня и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то освободит Херсон.

"Если мы получим ракетные системы залпового огня, если у нас будет достаточно тяжелого вооружения, мы освободим Херсон, Днепр будет свободен и безопасен, судна смогут использовать внутренние водные пути, чтобы добраться к Черному морю и потом к Дунаю, соединяющегося со всеми остальными водными путями. Все дело в оружии", - сказал он.

Глава МИД отметил, что единственная позиция, в которой Россия превосходит Украину, - это количество тяжелого вооружения, которое у них есть.

"Без артиллерии, ракетных систем залпового огня мы не сможем дать им отпор. Если вы действительно беспокоитесь об Украине, если хотите, чтобы Украина деоккупировала свои территории, отправьте нам ракетные системы залпового огня как можно скорее", - заявил Кулеба.

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