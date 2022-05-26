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Новости Война
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26 мая сбита вражеская ракета Х-59, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10", - Воздушные силы ВСУ

гелікоптер,к52

26 мая подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили крылатую ракету, вертолет и беспилотник российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Сложная ситуация для сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России", - говорится в сообщении.

Одна из них – авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил. Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

Читайте также: Украинские истребители 25 мая сбили в небе две ракеты россиян, - Воздушные силы

Отмечается, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.

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крылатые ракеты (878) ПВО (2700) вертолёт (1101)


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ВНІМАНІЄ ! ЗВУЧІТ ГОЛОС ДАМБІМОГО 8 ЛЄТ БАМБАСА,КАТОРИЙ МИ НЄ ХОТІМ УСЛИШАТЬ ! https://twitter.com/666_mancer/status/1529819523699773440
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26.05.2022 23:36 Ответить
Українські Соколи, прочитала,що Ви бомбардуєте орків і іменно на Донбасі, спокійніше стало. Захисникам добра підтримка. Бережіть себе і небо України
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26.05.2022 23:39 Ответить
Армія львів під перівництвом ішака перемагає армію баранів під керівництвом кгбешніка. І це вже нова норма сьогодення...
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26.05.2022 23:41 Ответить
ходят слухи, что под пакет нашей реактивной артиллерии попал кацапский вертолёт.
Если это правда, то это просто эпично.
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26.05.2022 23:42 Ответить
Если совершал посадку, то почему бы и нет?
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26.05.2022 23:45 Ответить
скорее всего зависал для прицельной стрельбы
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27.05.2022 00:21 Ответить
Ці алігатори не закінчуються ніяк...
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26.05.2022 23:46 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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26.05.2022 23:59 Ответить
Слава нашим мужнім Героям !

Смерть оркам на нашій землі !
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27.05.2022 00:22 Ответить
 
 