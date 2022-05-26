26 мая сбита вражеская ракета Х-59, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10", - Воздушные силы ВСУ

26 мая подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили крылатую ракету, вертолет и беспилотник российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"26 мая активность вражеской авиации несколько снизилась, предположительно из-за погодных условий, впрочем, тактическая авиация оккупантов продолжает круглосуточное патрулирование в акваториях Черного и Азовского морей и вокруг границ Украины.

Сложная ситуация для сил обороны остается на Луганском направлении. Именно сюда чаще всего прилетают ракеты разных типов, выпущенные самолетами оккупантов с территории России", - говорится в сообщении.

Одна из них – авиационная ракета класса "воздух-поверхность" Х-59 сбита зенитным ракетным подразделением Воздушных сил. Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила один БПЛА "Орлан-10", а военнослужащие одной из бригад сбили вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК "Стингер".

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Отмечается, что украинские истребители продолжают патрулировать воздушное пространство нашего государства, а ударная авиация Воздушных сил оказывает огневую поддержку Силам обороны на Луганском направлении и в других операционных районах.