Истребитель ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, - ОВА
Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью.
Об этом в фейсбуке сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
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Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
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