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Новости Война
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Истребитель ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, - ОВА

літак

Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

Истребитель ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, - ОВА 01

Смотрите также: Силы ПВО сбили российскую ракету над Сумами, - ОВА. ФОТО

Автор: 

Буковина (893) ПВО (2700) Осачук Сергей (116) Воздушные силы (2239)


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Топ комментарии
+28
дякуємо, українському соколу!!
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26.05.2022 23:49
+20
Зберіг життя комусь. Велика подяка!
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26.05.2022 23:51
+11
хто помітив, що вже третій день йдуть повідомлення як наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети?
Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
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26.05.2022 23:55
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А как ракета интересно летела? Над Волынской и Львовской?
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26.05.2022 23:47 Ответить
Тут взагалі не згадується ракета. Може це був безпілотник?
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27.05.2022 00:04 Ответить
Ну тоже вопрос, как беспилотник транзитом миновал сколько областей?
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27.05.2022 00:11 Ответить
Второй раз уже кстати сюда летела,скотобаза...
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27.05.2022 00:26 Ответить
дякуємо, українському соколу!!
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26.05.2022 23:49 Ответить
Зберіг життя комусь. Велика подяка!
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26.05.2022 23:51 Ответить
хто помітив, що вже третій день йдуть повідомлення як наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети?
Я не великий спеціаліст, але десь давно зустрічав інфи, що на цьому спеціалізуються МіГи... А їх мали перегнати з Польщі...
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26.05.2022 23:55 Ответить
Взагалі то нам ніхто літаків не надавав. Нізя, бо путлер абідіца. Але наші друзі поляки трохи підкинули "запчастин". От і маємо дещо.
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27.05.2022 00:08 Ответить
Ага - це приблизно як збирали в Україні корейські Дейву - колеса прикріпили, і готово!
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27.05.2022 01:41 Ответить
Наші льотчики-винищувачі збивають ворожі ракети ще з самого початку війни
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27.05.2022 00:10 Ответить
Взагалі це неймовірно збивати ракети літаками
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26.05.2022 23:58 Ответить
чого? кр летить на дозвуковій. решта тупо не долетить
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27.05.2022 00:05 Ответить
Над Рівним летіла ракета кілька днів тому, казали, приблизно на висоті десяти поверхів.
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27.05.2022 00:17 Ответить
вони так і літають , а звук мають як у реактивного літака , але тихіше
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27.05.2022 00:34 Ответить
догоняет и сбивает. Теоретически он это можно сделать даже из ГШ-301, но есть риск получить в лоб обломком ракеты.
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27.05.2022 00:24 Ответить
винищувачам це не важко
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27.05.2022 00:30 Ответить
Прослідковується приблизно однаковий час запуску ракет, ніби як чекають на свій супутник "глонас" для коректировки курсу крилатих ракет..
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27.05.2022 00:05 Ответить
ракеты летят по инерциальной системе,ей спутник в принципе не нужен -но конечно удобней подкоректировать полет по джипиэс или глонасс -точность в разы улучшается и наведение дешевле
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27.05.2022 00:16 Ответить
Не скажи,джипэес как раз. в приоритете наведения этих мушек...
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27.05.2022 00:45 Ответить
В таких дорогих ракетах как Калибр и Искандер есть несколько дублирующих систем, в том числе и инерциальная. Но основная-ЖПС или ГЛОНАС.
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27.05.2022 09:28 Ответить
ті кр.ракети, що рашка випускає з підводних човнів точно коригують по супутнику..
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27.05.2022 09:38 Ответить
Близько 22.30 винищувач Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Чернівецької області знищив ворожу крилату ракету!
Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine
https://t.me/kpszsu/1241
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27.05.2022 01:19 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 05:46 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 05:47 Ответить
 
 