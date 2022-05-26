Истребитель ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, - ОВА

Самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью.

Об этом в фейсбуке сообщил глава Черновицкой ОВА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.

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