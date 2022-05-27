Откуда столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет санкций ЕС? - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за процедуры, позволяющие отдельным странам блокировать санкции против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сколько уже недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России? Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов. Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет?", – спросил Зеленский.

"Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уж недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире", - отметил он.

Также читайте: С введением шестого пакета санкций против РФ не стоит откладывать, - президент Литвы Науседа

"За время с 26 мая 2014 года (день захвата Донецкого аэропорта – ред. и тем более – с 24 февраля этого года и по сегодняшний день было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой".