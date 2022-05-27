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Новости Санкции против России Война
23 791 100

Откуда столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет санкций ЕС? - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за процедуры, позволяющие отдельным странам блокировать санкции против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение президента.

"Сколько уже недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России? Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов. Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет?", – спросил Зеленский.

"Почему им до сих пор разрешено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уж недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсюду в мире", - отметил он.

Также читайте: С введением шестого пакета санкций против РФ не стоит откладывать, - президент Литвы Науседа

"За время с 26 мая 2014 года (день захвата Донецкого аэропорта – ред. и тем более – с 24 февраля этого года и по сегодняшний день было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой".

Автор: 

Зеленский (20196) санкции (11251) Евросоюз (17056)


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Топ комментарии
+31
Одна мелкая мадьярская дотационная шваль, блокирует целый Евросоюз. Эта система принятия решений не выдерживает никакой критики
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27.05.2022 02:06
+31
Дяденька ну или тётенька, а вы очень смахивает на зеленебота 25.05.2022 зарегистрированного. Который тыкает в тех или други отбеливая зелика вовсю. А ничё, что Вовчик Зе очень много не сделал для подготовки страны для защиты. И всё время переобуваться в воздухе. То договор по середине, то не нагнитайте, то будим биться до конца, то спасибо партнерам. Всё время противоречивый высказывания предыдущим.
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27.05.2022 02:32
+28
А коли ЗЄ "плював колодязь" принижуючи Президента Німеччини і ображаючи канцлера публічно то це що? Дипломатія? Це ідіотизм або національна зрада шляхом відвертого хамства на рівні керівництва держави! Ось і наслідки. І виправити їх за методом ***** - підвищуючи градус агресивного балабольства, не вийде. Тупа хуцпа в європейській політиці не проходить. Соромно за зелене чмо - ніяк не розумнішає...
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27.05.2022 02:59
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Правила форума Совет форумчан
просто надо ломать эту схему подковерных договорняков .
На Майдане тоже министры иностранных дел Германии и Франции С ПОДАЧИ ХУТИНА договорились с лидерами ( Кличко Яценюк Тягнибок - позор им) , что янек ещё год будет у власти. А это грозило многим украинцам тюрьмой и уничтожением
Так Парасюк вышел и послал договор нафуй. И это был переломный момент Майдана.

вижу , что Буча переломным моментом для многих в Европе не стала , а в Азии и Африке и подавно . Нужна более массированная пропаганда в мире против раши
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27.05.2022 02:13 Ответить
Дяденька ну или тётенька, а вы очень смахивает на зеленебота 25.05.2022 зарегистрированного. Который тыкает в тех или други отбеливая зелика вовсю. А ничё, что Вовчик Зе очень много не сделал для подготовки страны для защиты. И всё время переобуваться в воздухе. То договор по середине, то не нагнитайте, то будим биться до конца, то спасибо партнерам. Всё время противоречивый высказывания предыдущим.
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27.05.2022 02:32 Ответить
Євросоюз давно показував хто воно таке, але ставку робили не на Євросоюз , а на США ,Канаду , Британію . А чому вони не поставляли зброю ? При новому величайшому правителю хто міг зрозуміти його наміри ( а скоріше всього вони їх знали ) , тому нормальну зброю не можна було давати Україні. І зараз треба бути дуже упоротим щоб не бачити що твориться. Тому і допомога така в'яла. Боюсь що може зовсім зупинитись.
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27.05.2022 06:54 Ответить
А коли ЗЄ "плював колодязь" принижуючи Президента Німеччини і ображаючи канцлера публічно то це що? Дипломатія? Це ідіотизм або національна зрада шляхом відвертого хамства на рівні керівництва держави! Ось і наслідки. І виправити їх за методом ***** - підвищуючи градус агресивного балабольства, не вийде. Тупа хуцпа в європейській політиці не проходить. Соромно за зелене чмо - ніяк не розумнішає...
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27.05.2022 02:59 Ответить
ох як ти бидло шпариш по методичці і про Шольца і Штайнмаєра,все вивчив? сідай два,і ****** *****
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27.05.2022 03:32 Ответить
Ну, так чому ж ти ниєш і принижуєшся, разом з пі.аром зє ? Нащо клянчиш від цих " моїх" шольців?
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27.05.2022 06:00 Ответить
і ще послухай сюди бидло,зеля може "трахнути" хіба тебе, або себе,бо коли його трахнуть лідери заходу то жопу йому прийдеться починати зшивати десь від горла,ти тупе ****** не думай,що там всі сліпі й не знають чим воно дише і за що його можна притиснути,повилазило опущенного бидла
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27.05.2022 03:06 Ответить
"Мне не нравится, что на Зеленского гонят по поводу и без."
Але це саме ваша Зєлупа весь час "гоніт" на будь-кого "по поводу и без". При чому, свій "гон" Зєлупа спрямовує здебільшо на внутрішній ринок задля того, щоб виглядати, як йому здається, "жосткім" в очах лохторату. Але в який спосіб це безпонтове бикування Зєлупи допомогає налагодити співробітництво з ЄС, не роз'ясните?
Ваша Зєлупа, так само як і Путін, як і Лукашенко, "воює" за владу, а не за свій народ(?)
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27.05.2022 04:17 Ответить
Насчет траха все верно. Насчет оружия - его продают частные немецкие предприятия, а армия в плачевном состоянии. Германия все это время жила под зонтиком США, ни хрена не вкладывая. А зачем, если можно заработать на рашке. Без НАТО москали прошли бы немцев за две недели.
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27.05.2022 08:46 Ответить
А вы наверное не смотрели последний стрим на цензоре? Там Богдан четко намекнул, что величайший лидер современности БАЛАБОЛИЩЕ, которое не следит за своей метлой и не держит данные ним обещания перед западными партнёрами.
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27.05.2022 02:22 Ответить
"А может ещё Бучу России в аренду сдать"
Зєлупа не "здала в оренду" Бучу лише тому, що Зєлупа не мала жодного стосунку ані до оборони, ані до визволення Бучі від рашистів взагалі.
Натомісь, Зєлупа, коли дійсно мала змогу, дуже активно "здавала в оенду" українські землі росії, систематично відводячи війська назад від лінії фронту. Тільки-но прийшовши до влади, Зєлупа та кодло навколо нього відразу розпочало репресії проти патріотів, волонтерів, військових, які поїхали до в'язниці. І в той же час, на прохання Путіна, Зєлупа випускає ВСІХ сєпарів, колаборантів на волю.
Зєлупа, як і Путін, як і Лукашенко, не "воює" за власний народ, він "воює" за збереження своєї влади. Шалені видатки з держбюджету під час війни на власну пропаганду, залучення для цього всіх про-російских колаборантів, пряма співпраця з Медведчуком задля компрометаціїї єдиної проукраїнської політичної опозиції лише є залізобетонним доказом того.
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27.05.2022 04:35 Ответить
Пусть ****** критикан скажет, что он для обороны страны сделал, тиктокер хренов
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27.05.2022 04:39 Ответить
Бикувати з союзниками для прєза це норм?
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27.05.2022 06:56 Ответить
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27.05.2022 09:12 Ответить
да эта наверное ВАова сделай мне ребеночка сказочная дщурепа Зеленский прав в однмо пора колхоз имени ЕС реформировать или ликвидировать вообще такой же вопрос относится и к НАТО и ООН если ТРИ структуры не поменяют свои внутренние правила Устав порядок приема новых членов принятие решений простым большинством а не 100% всех членов толку не будет те кто не хочет и не желает воздержался будут потом в ЕС сами решать свои проблемы.. для таких случае предусмотреть санкции внутреннего характера свое скажем фэ... и если страна набирает за год очень много (надо уточнить понятие много 3 раза-4) то ее согласно оновленным докумеентам могут поставить на удаление с предупреждением на срок 1ё год если они не делают выводов удаляется страна из членов ЕС в статус кандидата на срок 3 года пусть народ этой страны тогда начинает думать что делать спаскудной властью?! НАТО ОБЯЗАНО ПЕРЕПИСАТЬ 1. ПРОТИВ КОГО БЛОК ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА УГРОЖАЮЩЕЕ МИРУ ЦЕЛОСТНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ ЛЮБОЙ СТРАНЫ В ЕВРОПЕ МИРА И ЧЛЕНА ИЛИ СОЮЗНИКА (ключевое союзник и кандидат в НАТО) страны.. под любым флагом Рашизм Руцсский мир Наш Бог Путин Наш Бог Аллах Ленин наше все под любым соусом... 2. Порядок членства оыбчная не более 2 лет ускоренная за год страна подающая заявкув НАТО полукчает статус кандидата со многими права члена НАТО кроме статьи % но ей могут и будут выданы гарантии государств о военной помощи пока они не станут полноценным членом НАКТО как Британия выдала гарантии и США Финляндии и Швеции...
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27.05.2022 09:18 Ответить
А хто вас питав, що їм робити? Україна з 91-го собі ладу не дала (я теж за Кравчука голосував), а вчимо всіх.
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27.05.2022 12:52 Ответить
Зашийте йому рота,до перемоги.
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27.05.2022 02:02 Ответить
Вся надежда на простых людей, а не на продажных политиков и бизнесменов
Конвертация рубля 🤣🤣🤣
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/284195092_2614890238644512_57111583846900292_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=09SCbLfBq44AX-URCzx&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT9jBAuOStxvJrExMZpKVjQwdt78c93LrXisPvEeIJPAvQ&oe=62948168
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27.05.2022 02:05 Ответить
Одна мелкая мадьярская дотационная шваль, блокирует целый Евросоюз. Эта система принятия решений не выдерживает никакой критики
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27.05.2022 02:06 Ответить
речь посполитая №2
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27.05.2022 02:11 Ответить
Чем это Польша вам мешает , троль кацапский ?



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Я читаю: 0

Реєстрація: 22.02.2022
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27.05.2022 02:14 Ответить
Человек пишет про Речь Посполиту, где было право вето на любое решение. Прежде чем оскорблять людей, хоть бы тему изучили. Зачем невежество свое показывать?
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27.05.2022 02:22 Ответить
кхм ... это тут таких 90% ... в одной теме тебе лайкоси ставят пачками, а в другой, ровно через 5 минут, они тебя уже кацапским тролем объявляют ... чем-то они мене чаек крикливых напоминают, эти любители пети шоколадного ... я то в не их парадигмы мышления - либо ты за петю, либо за зелю ... 😄
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27.05.2022 03:09 Ответить
Жги дальше! За смєшка і ляшка!
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27.05.2022 06:10 Ответить
Ну твоя-то парадигма мышления понятна. Если тебя кто-то задевает,значит это "любители пети шоколадного"... Почему-то.
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27.05.2022 06:29 Ответить
Так воно тут для того і є! Перед війною писало, що українці дикуни , бо в них немає автобанів! Тепер сидить під парасолькою НАТО , палить москальську нафту, яку зєлупа їм качає по " дружбі" і вумнічає...
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27.05.2022 06:09 Ответить
Эта особь меня тоже кацапским троллем обозвала, когда в статье про Китай, я писал, что он не будет союзником Украине и не побежит моментально вводить войска в Сибирь.
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27.05.2022 11:26 Ответить
Під час ухвалення рішень сеймом існувало право «ліберум вето» - кожний з учасників сейму міг накласти вето на прийняття певного рішення вимовивши слова «Не позвалям» («Не дозволяю»)

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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27.05.2022 02:24 Ответить
Так, це історичний факт. Саме екстремальна децентралізація, слабкість влади короля (де-факто президента із дуже обмеженими повноваженнями0 і свавілля шляхти на місцях були слабким місцем Речі Посполитої - і в кінцевому підсумку призвели польсько-литовський альянс до фатального фіналу.

Була колись шляхетчина,
Вельможная пані;
Мірялася з москалями,
З ордою, з султаном,
З німотою... Було колись...
Та що не минає?
Було, шляхта, знай, чваниться,
День і ніч гуляє
Та королем коверзує...
Не скажу Степаном
Або Яном Собієським:
Ті два незвичайні, -
А іншими. Небораки
Мовчки панували.
Сейми, сеймики ревіли,
Сусіде мовчали,
Дивилися, як королі
Із Польщі втікають,
Та слухали, як шляхетство
Навісне гукає.
"Nie pozwalam! nie pozwalam!"
Шляхта репетує,
А магнати палять хати,
Шабельки гартують.
Довго таке творилося,
Поки не в Варшаві
Запанував над ляхами
Понятовський жвавий.
Запанував, та й думав шляхту
Приборкать трошки... не зумів!
Добра хотів, як дітям мати,
А може, й ще чого хотів.
Єдине слово "nie pozwalam"
У шляхти думав одібрать,
А потім... Польща запалала,
Пани сказилися... Кричать:
"Гонору слово, дарма праця!
Поганець, наймит москаля!"
На гвалт Пулавського і Паца
Встає шляхетськая земля,
І - разом сто конфедерацій.
Розбрелись конфедерати
По Польщі, Волині,
По Литві, по Молдаванах
І по Україні;
Розбрелися та й забули
Волю рятувати,
Полигалися з жидами,
Та й ну руйнувати.
Руйнували, мордували,
Церквами топили...
А тим часом гайдамаки
Ножі освятили.

(с) Тарас Шевченко "Гайдамаки"

І так, Яну Собеському вічний респект - https://youtu.be/RRUJgrweGfM дивись, ліберальна Європа, як треба "виявляти толерантність" ...
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27.05.2022 17:10 Ответить
Da vengri blokirujet.Oni prosit deneg,jesli dast togda nebudet.Jest variant vlozit poslenyje skazem 100% na ruskuju neft ES stranam,tut nuzna bolsinstvo ES stran to jest 15 iz 27,tak bylo poproce priniat.
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27.05.2022 07:13 Ответить
Да, Вувик, война, она оказывается не такая, как "Четыре танкиста и собака"!
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27.05.2022 02:16 Ответить
Мадьяры стали полезными дурачками и для рашистов, и для западных бюрократов
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27.05.2022 02:19 Ответить
Они далеко не дурачки. Это шваль, потерявшая 2/3 территории после первой мировой, поддержавшая гитлера во второй мировой войне, чтобы их получить обратно и поддержавшая путлера в третьей мировой, У швали до сих пор имперские фантомные боли и мания вЯличия.
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27.05.2022 02:37 Ответить
мадьяры то поверили что война закончится за неделю ... не зря же их министр летал к ***** за инструкциями ... взамен на дешевую нефь и ярлык на Закарпатье .... и уже все как-то подзабыли что они армию подтягивали к нашим границам ...

... это венгрия ... в центре Европы ... член ЕС и НАТО ... Орбан суммарно уже 12 лет у власти ... а по оканчаню нынешнего срока будет все 16 лет ... такие дела 🙂
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27.05.2022 04:45 Ответить
Звідки? ІЗ ТУҐІХ КОШЄЛЬКОВ,МАЛЬЧІК. ІЗ ТУҐІХ КОШЕЛЬКОВ...
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27.05.2022 02:30 Ответить
Можливо звідти, звідки й могутність Ермака?
Гроші, кокс та компромат.
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27.05.2022 02:41 Ответить
https://t.me/bitcoin_money_free_top
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27.05.2022 03:04 Ответить
Намотай оцю муйню собі на писюненка.
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27.05.2022 04:28 Ответить
йой мамцю 😀ти відповів краще
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27.05.2022 04:31 Ответить
Dude, we are riding bitcoin down to a bear market territory
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27.05.2022 04:30 Ответить
якщо відволіктися від звинувачень зеленої влади до якої я до речі маю обгрунтовані претензії
то Зе висловлює досить правильні речі і робить це дуже послідовно принаймне з точки зору західної людини
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27.05.2022 04:26 Ответить
Тим часом у Дніпрі спочатку алярма, а потім три бавовни.
Я ще й спросоння спіймав сонний параліч (у мене частенько буває) - лежиш, нічого не можеш зробити, а надворі їбошить. Моторошно, *****.
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27.05.2022 04:27 Ответить
вовчик, столько же силы, как и у тебя и у слуг в раде, когда ты с помощью их, сотни миллиардов закатывал в асфальт - пренебрегая безопасностью украинцев и государства в целом. Когда на безумные проекты шизоида - высадить миллиард деревьев, выделялись наши налоги и ты, как своим личным лапатником, пользовался ими. Первое, что ты сделал, когда тебя пришли 73% дебилов, ты приказал дбр снять с ракет ППО Украины клистроны и их номера стали известны фсб рф. А вспомни, как ты отдал главного свидетеля по Боингу цимаха в рф. А вагнеровцы, а срыв спецоперации ГУР МО Украины по освобождению наших пленных военных в подвалах донецка. А сейчас в рф хотят ввести расстрел за терроризм, признать всех наших военных с Мариуполя террористами и расстрелять. Ни какого обмена не будет - это ты верховный гл. ком. так думаешь и нам свой бред преподносишь, как обмен - в рф думают и делают по другому. А ещё твои экономические ассы довели страну до коллапса. И ты думал, что умные дяди в Европе всего этого не видят? Видят.
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27.05.2022 04:28 Ответить
тут таки да ... в чужом глазу бибочка видит бревно ... а в своих лес бревен не замечает .... имея большинство в парламенте и военный империум, этот мега государственный деятель не в состоянии за три месяца даже провести ключевые законы по вводу визового режима с рашистами и национализации их же активов ... да вообще ... асфальт ложить и дядя Вася может, а государством управлять это ж опыт администрирования нужен, интеллект и яйца
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27.05.2022 04:54 Ответить
Так і хочеться спитать у Зеленського: "Вова! А звідки стільки зрадництва у людини, яка давала клятву і присягалася берегти суверенітет України?" Однак не спитаю З двох причин:
1) Знаю відповідь сам
2) Зеленський не відповість
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27.05.2022 04:57 Ответить
Одна упоротая ватница точно знает ответ.
Та і Зелупа не кращий за неї....А може ще й гірший.
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27.05.2022 08:16 Ответить
Нам тільки срача не вистачає між українцями.Нещодавно путлєр проводив засідання уряду,де поставив завдання посилити інформаційний тиск.Не треба лити воду на млин ворога!
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27.05.2022 05:14 Ответить
"не на часі" будешь казати тоді колди до тебе в двір прилетить крилата "*******"
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27.05.2022 05:15 Ответить
Свєта! А "Путлєр" кому саме ці вказівки давав? "Блазню"? Бо я дивлюся - саме його "блазенята" зараз шалений "срач" розвели стосовно Порошенка (поки той на фронт возить допомогу нашим воїнам)! Та й іншим його прибічникам спокою не дають І саме тоді коли наші хлопці з усіх сил відбиваються на Донбасі! Турчинов правильну пропозицію вніс ДБРівцям : "Хочете мене допитать? Приїжджайте до мене в окоп!"
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27.05.2022 06:33 Ответить
Интересно, поехали в окоп за Турчиновым или нет? А вобще зелёной плесени пора уже на выход. Они уничтожают страну из середины.
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27.05.2022 08:28 Ответить
Дніпро

з ранку 3 приліта в 4:17

щоб ти всрався "дорожний будівельник"
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27.05.2022 05:14 Ответить
Так. Десь близько вдарило. Тричі скло добряче дріжало
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27.05.2022 05:58 Ответить
Пока в Украине запредельный уровень коррупции-будут считать Нас недогосударством.
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27.05.2022 05:38 Ответить
ну щодо корупції ми із Заходом на рівних👇


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27.05.2022 07:13 Ответить
Заберіть із публічного простору балабола Арестовича. Він хто - офіційний голос України?
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27.05.2022 06:04 Ответить
Та ні..Просто повія зелупиного завгоспа.
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27.05.2022 08:19 Ответить
А звідки стільки могутності в нелюда, який до сих пір платить кацапам комуналку за віллу в криму і отримує гроші за " Скотів"???
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27.05.2022 06:17 Ответить
Потому что по трубопроводу дружба идущего по территории Украины по отдельной ветке орбан успешно получает ежедневно российскую нефть . и с ней ничнго не может случиться в условиях боевых децствий потому что находится под железным куполом бородатой бабушки.похоже она управляет всем в стране
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27.05.2022 08:20 Ответить
Це не могутність Тупіна та його прикормки. Це жалюгідність та безволля Західних політиків.
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27.05.2022 08:24 Ответить
Откуда? Это называется демократия и равноправное партнёрство. Или малые страны должны зажимать всякий раз, если большие что-то порешали?
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27.05.2022 09:05 Ответить
1. Зеля говорит правильно.
2. Зеля говорит НЕ ТОМУ, кому следует это слушать.
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27.05.2022 09:28 Ответить
Є ШЛЯХЕТНІ ДЕРЖАВИ, а є і ПОВІЇ. серед інших! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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27.05.2022 09:50 Ответить
А ты сам то чего? Кишка тонка Венграм заблокировать нефтепровод Дружба? Только ******* гаразд
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27.05.2022 10:03 Ответить
хорошая мысль перекрыть мадьярским фашистам нефтепровод. они того заслужили.
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27.05.2022 10:17 Ответить
Це сеанс ненависті до ЄС?Знову ображається і щось вимагає?
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27.05.2022 10:59 Ответить
Завдання Зеленського-Єрмака посварити Україну із Заходом. Вони його й виконують. Роблячи вид, що піклуються про допомогу.
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27.05.2022 12:45 Ответить
 
 