РФ разместила в Украине 110 оперативных БТГ, однако значительных успехов им добиться не удалось, - Пентагон

Несмотря на огромное численное преимущество российские войска (в составе 110 оперативных батальонных тактических групп) добились лишь "незначительного прогресса" в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

По его словам, Россия разместила на Украине 110 оперативных батальонных тактических групп.

И, несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, которые компенсируются достижениями Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

В течение 92 дней войны стратегия России меняется, заявляют в американском ведомстве.

В настоящее время цель россиян - отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник называет "тяжелыми и жестокими".

По его словам, из 108 гаубиц М-777, которые разные страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.

Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

По данным Минобороны США, каждый день в Украину прибывает все больше оборудования – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.

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