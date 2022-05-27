РФ разместила в Украине 110 оперативных БТГ, однако значительных успехов им добиться не удалось, - Пентагон
Несмотря на огромное численное преимущество российские войска (в составе 110 оперативных батальонных тактических групп) добились лишь "незначительного прогресса" в войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.
По его словам, Россия разместила на Украине 110 оперативных батальонных тактических групп.
И, несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, которые компенсируются достижениями Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.
В течение 92 дней войны стратегия России меняется, заявляют в американском ведомстве.
В настоящее время цель россиян - отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник называет "тяжелыми и жестокими".
По его словам, из 108 гаубиц М-777, которые разные страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.
Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.
По данным Минобороны США, каждый день в Украину прибывает все больше оборудования – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.
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спасибі велике і за це, звичайно...
Имеет значение количество л/с.
Группировка вторжения была порядка 200 000 чел. За 3 мес. их безвозвратные потери составили порядка 40 000 чел. (с учетом не возвратных раненных) За это же время они подтянули порядка 50 000 новых. Т.е. их группировка выросла на 10 000 чел. и составляет сейчас порядка 210 000 чел.
Сейчас могут подтягивать порядка 15 000 чел/мес. Они понимают, что это мало для формирования полноценного стратегического наступления и стараются увеличить темпы пополнения. Без всеобщей мобилизации получается не очень. Но, думаю, что до 20 000/мес. увеличить смогут.
Не трудно посчитать, что для победы нам необходимо уничтожать НЕ МЕНЕЕ 1 000 орков/сутки, т.е. увеличить их потери почти в 10 раз.
Теоретически, это возможно, если мы получим подавляющее превосходство в технике и боеприпасах. Например по тем же РСЗО у орков сейчас преимущество 1:5, а по боеприпасам 1: 30.
Т.е. если западные партнеры поставят нам пару тысяч РСЗО и несколько эшелонов боеприпасов к ним, то мы сможем увеличить потери орков в 10 раз.
Пентагон все это прекрасно знает и понимает. Но ни США, ни Европа не готовы сейчас к таким объемам поставок вооружений Украине. Именно поэтому Пентагон удобненько замалчивает ситуацию с тяжелым вооружением и боеприпасами, пытаясь замаскировать это словами о "численном превосходстве" и "кол-ве БТГ", которые читаются как "Их много. Нас мало". Хотя все прекрасно понимают, что в кол-ве л/с у нас сейчас минимум 2-х кратное преимущество.
А 140 тисяч - це тільки лаптєй касапстану