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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ разместила в Украине 110 оперативных БТГ, однако значительных успехов им добиться не удалось, - Пентагон

пентагон

Несмотря на огромное численное преимущество российские войска (в составе 110 оперативных батальонных тактических групп) добились лишь "незначительного прогресса" в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США.

По его словам, Россия разместила на Украине 110 оперативных батальонных тактических групп.

И, несмотря на преимущество в численности войск, российские силы добились незначительных успехов, которые компенсируются достижениями Украины на других полях сражений, особенно вокруг Харькова.

В течение 92 дней войны стратегия России меняется, заявляют в американском ведомстве.

В настоящее время цель россиян - отрезать от Украины часть восточных областей, бои за которые чиновник называет "тяжелыми и жестокими".

По его словам, из 108 гаубиц М-777, которые разные страны передали Украине, 85 сейчас используются украинскими военными.

Страны также предоставили Украине девять вертолетов Ми-17 и 73% беспилотных летательных аппаратов Switchblade.

По данным Минобороны США, каждый день в Украину прибывает все больше оборудования – от бронетранспортеров и сухпайков до медицинских средств и противоартиллерийских радаров и многое другое.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не планируют привлекать военных к вывозу зерна из Украины, - Пентагон

армия РФ (19011) Пентагон (1446)


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Топ комментарии
+7
Ого, бубочка 92 дні не був у вудпусці, такого в його кар'єрі ще не було, пора їхати в Оман...
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27.05.2022 06:54
+6
150тис. кацапських рил. Що це за "величезна чисельна перевага"? Та в довбаній СБУ народу більше.
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27.05.2022 06:50
+4
Ну так встань с дивана и вынеси мусор.
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27.05.2022 07:06
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150тис. кацапських рил. Що це за "величезна чисельна перевага"? Та в довбаній СБУ народу більше.
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27.05.2022 06:50 Ответить
Ну так встань с дивана и вынеси мусор.
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27.05.2022 07:06 Ответить
не більше 90-100 тисяч
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27.05.2022 09:30 Ответить
Перевага кацапів не у чисельності орків, а у чисельності важкої технікі та у запасах бк.
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27.05.2022 11:58 Ответить
Ого, бубочка 92 дні не був у вудпусці, такого в його кар'єрі ще не було, пора їхати в Оман...
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27.05.2022 06:54 Ответить
Скорость утилизации орков не поспевает за темпами подтягивания их резервов.
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27.05.2022 07:21 Ответить
Значительных не удалось а НЕ значительных удалось. Ничего себе весь ЮГ незначительное. понятно, что эти территории вернуть не реально (ну только в теории) америкосы подготавливают к принятию цього факта.
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27.05.2022 07:27 Ответить
эти успехи были бы если бы там были войска и они их выбыли - а если просто зашли в пустые территории - то тут нет заслуги кацапов это скорее слабость Украины
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27.05.2022 14:58 Ответить
мда... якось це так скромно виглядає, 9 вертольотів, 100 гаубиць, скількись свічблейдів(((
спасибі велике і за це, звичайно...
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27.05.2022 07:47 Ответить
Не имеет значения сколько у них БТГ. С численностью л/с в БТГ ситуация не понятная. Бывают БТГ и по 500 чел., а бывают и по 1 000.
Имеет значение количество л/с.
Группировка вторжения была порядка 200 000 чел. За 3 мес. их безвозвратные потери составили порядка 40 000 чел. (с учетом не возвратных раненных) За это же время они подтянули порядка 50 000 новых. Т.е. их группировка выросла на 10 000 чел. и составляет сейчас порядка 210 000 чел.
Сейчас могут подтягивать порядка 15 000 чел/мес. Они понимают, что это мало для формирования полноценного стратегического наступления и стараются увеличить темпы пополнения. Без всеобщей мобилизации получается не очень. Но, думаю, что до 20 000/мес. увеличить смогут.
Не трудно посчитать, что для победы нам необходимо уничтожать НЕ МЕНЕЕ 1 000 орков/сутки, т.е. увеличить их потери почти в 10 раз.
Теоретически, это возможно, если мы получим подавляющее превосходство в технике и боеприпасах. Например по тем же РСЗО у орков сейчас преимущество 1:5, а по боеприпасам 1: 30.
Т.е. если западные партнеры поставят нам пару тысяч РСЗО и несколько эшелонов боеприпасов к ним, то мы сможем увеличить потери орков в 10 раз.
Пентагон все это прекрасно знает и понимает. Но ни США, ни Европа не готовы сейчас к таким объемам поставок вооружений Украине. Именно поэтому Пентагон удобненько замалчивает ситуацию с тяжелым вооружением и боеприпасами, пытаясь замаскировать это словами о "численном превосходстве" и "кол-ве БТГ", которые читаются как "Их много. Нас мало". Хотя все прекрасно понимают, что в кол-ве л/с у нас сейчас минимум 2-х кратное преимущество.
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27.05.2022 07:54 Ответить
Було 140 тис. І не 200 000,а так приблизно. Стаття явно стара і не відображає дійсність, про чисельність переваги потрібно забути,як і в деякому виді зброї. Просто фронт розтягнувся і чисельність ЗСУ від цього заменшується, хотя для орків тоже фронт не один Донбас. Крим потрібно закрити все просто,але для керівництва явно НІ
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27.05.2022 08:08 Ответить
двісті тисяч орків - це з врахуванням двох корпусів окупаційної орди на Донбасі. До речі, їх зараз гонять під наші кулі в перших рядах.
А 140 тисяч - це тільки лаптєй касапстану
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27.05.2022 08:24 Ответить
а поранених чого ж це ви не рахуєте? вони ж теж вибули з строю. он безногі сидять в бурятії своїй, по 10 тис рублів поодержували.
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27.05.2022 18:00 Ответить
 
 