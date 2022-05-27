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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ перебрасывает на Запорожье живую силу и военную технику из Крыма, - ОВА

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Россияне перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады".

Об этом сообщает Запорожская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Российские военные строят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

Также читайте: Российские оккупанты возобновили наступление на Славянском направлении, – Генштаб ВСУ

Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.

В Бердянске противник пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.

В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.

"Фермеры Мелитополя продают запасы зерна, ведь боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Следовательно, в среду в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты", – говорится в сообщении ОВА.

Автор: 

армия РФ (19011) Крым (26360) Запорожская область (3035)


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Топ комментарии
+19
А Вы Буданова видели ? Такой паркетный мальчик- генерал . Это Вам не Бурба, который Захарченко уничтожил в лифте
мне кажется, что службу разведки перед войной усиленно разваливали ,
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27.05.2022 08:03
+14
Не поможет кацапне ни живая сила, ни их древняя техника, ВСУ их всех уничтожит.
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27.05.2022 07:12
+13
А мосты так и не взорвали
И виновников не ищут - НЕ НА ЧАСІ

а между прочим те виновники могут продолжать свою зрадніцку місію в тилу Украины и во власти
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27.05.2022 07:57
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Не поможет кацапне ни живая сила, ни их древняя техника, ВСУ их всех уничтожит.
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27.05.2022 07:12 Ответить
Погнали "м"ясо"! Хочеться спитать у "танцюристів" 2014-го року на вулицях кримських міст: "Ви продовжуєте думать що в 2014-му зробили правильно? Ви САМЕ ЦЬОГО хотіли?!
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27.05.2022 07:16 Ответить
Так ти ж сам за "рояліста" "сраку рвав"! Тільки під іншим "ніком" Нагадать?
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27.05.2022 08:09 Ответить
Живучий такий кримський перешийок
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27.05.2022 07:18 Ответить
А підірвати мости зелене досі не дозволяє ?
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27.05.2022 07:25 Ответить
А Вы Буданова видели ? Такой паркетный мальчик- генерал . Это Вам не Бурба, который Захарченко уничтожил в лифте
мне кажется, что службу разведки перед войной усиленно разваливали ,
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27.05.2022 08:03 Ответить
Я смотрел последний выпуск видео от Юрия Швеца. Это он обратил внимание на этого "хернерала" и на всю ОПу. Дерьмак не только сдал козломордым репоедам операцию по вагнеровцам. Он и все его советники, штатные и нештатные делают все, чтобы испоганить отношения с французами, немцами и итальянцами. К этим европейским политикам есть вопросы, но они решаются кулуарно. Надо смотреть на то, что немцы хоть и бздят кацапов и мутят в тяжелым вооружением для Украины, но выделяют нам огромные деньги и они за то, что ***** надо сместить. А тяжелое оружие от французов и итальянцев уже на фронте и громит кацапов. А Дерьмак и вся его коМАНДА по заданию ***** из труселей выскакивают, чтобы развалить антипутинскую коалицию в Европе.
А вся эта ОПа по закону должна снабжать канцелярскими принадлежностями офис президента, заниматься мытьем полов и туалетов, а не кукарекать во вред Украине о политике.
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27.05.2022 09:12 Ответить
Не только службу разведки, они похерили весь наш оборонпром, оставили его по заданию ***** без госзаказов и финансирования, а взамен ремонтировали дороги, чтобы кацапня быстренько захватила Киев и Юг Украины, для этого разминировали дороги и мосты на Чонгар.. С Киевом у ***** на получилось, зато кацапы пробили сухопутный коридор в Крым, дали туда воду и вскоре из энергодара мечтают дать крысчанам электричество.
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27.05.2022 09:20 Ответить
А мост и ныне ТАМ!
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27.05.2022 07:37 Ответить
А мосты так и не взорвали
И виновников не ищут - НЕ НА ЧАСІ

а между прочим те виновники могут продолжать свою зрадніцку місію в тилу Украины и во власти
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27.05.2022 07:57 Ответить
20 Градів на Запоріжжя і 20 фур з зерном з відти. Нерівність. Тримайтесь і бережіть Україну
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27.05.2022 08:01 Ответить
то вертайся з германії тай допомагай
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27.05.2022 08:19 Ответить
ну як вам ситуація,звертаюся до тих хто голосував за уклоніста-членограя? ХТО ДАВ ВКАЗІВКУ РОЗМІНУВАТИ переходи в крим щоб зробити дороги і ПП по євростандартах?що знов порошенко винен?Хто пропустив військо рф на південь і схід(за три дня заняли херсонську,запоріжську і маріуполь оточили)хто великий наполеон-верховний головнокомандуючий який розвалював армію недофінансуванням і заморозив ВСІ ПРОГРАМИ по ракетобудуванню,а натомість почав велике крадівництво(інститут президента,дороги,які чомусь зробили акурат під вторгнення росії)хто недоплочував зарплати війсььковим?хто переконав путіна в тому що тут нема з ким воювати,бо вже майже все розвалене,хто тягав по слідствах і кидав за грати бойових генералів-патріотів???Хто це все зробив? Що знов порошенко? особисто в мене таке вражження,що спецоперація путіна почалася з виходу на екрани серіалу"слуга народу",потім договорнячок-многоходовочка в Омані(пригадайте загадкову поїздку на зустріч з представником путіна) всі вже призабули про цей хід,потім відвід військ з занятих позицій, штрафи солдатам за вогонь у відповідь окупанттам.Щоб закінчити війну треба просто пєрєстать стрелять,посмотрєть в глаза путіну і увідєть там мир,та багато іншого. Тепер ви дивуєтеся що гвалтують 8ми місячних дітей на очах батьків,гвалтують мужиків ,жінок,дітей.Розстрілюють і ріжуть.Знищують села і міста,спалюють все до тла.Грабують і вивозять майно.Ви цього хотіли???ваш кумир герой-бо не втік!!! ну так не дали втікти,а власне міліони не втекли і не збираються,в чому тут героізм.Ваш герой-геморой,а ви майжже всі вже втікли за кордон і на захід краіни .Маєте те чого хотіли.ВИ ТАМ ДЕ ВАШІ ДУМКИ.
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27.05.2022 08:17 Ответить
То не депресняк; то все є результати головним чином діючоі влади. А якшо ви, Денис Ахмедьянов, бажаєте слухати солодкі казочки, то вмикайте арєстовіча.
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27.05.2022 09:44 Ответить
А раніше андрофаги перекидали зброю з Марсу? Міст кримський якнайшвидше мусить бути зруйновано.
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27.05.2022 09:00 Ответить
А тот пляшущий морячек с площади Нахимова тоже поехал?- земля ему стекловатой.
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27.05.2022 09:17 Ответить
А дроны-камикадзе как всегда в надежном укромном месте. Не дай Бог попадут ВСУ, так и в ОПу прилетит?
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27.05.2022 10:00 Ответить
враг перебрасывает технику и людей из Крима? так это же хорошо. ****** по кримскому мосту, снесите к ****** севастопольскую помойку и зайдите в Крим. что? нечем, некем! а очередь 1500 чел. за марками идинахуй мобилизировать не пробовали?
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27.05.2022 10:02 Ответить
 
 