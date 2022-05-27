РФ перебрасывает на Запорожье живую силу и военную технику из Крыма, - ОВА

Россияне перебрасывают из Крыма в Запорожскую область личный состав и военную технику, в том числе "Грады".

Об этом сообщает Запорожская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

На Запорожском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, вел контрбатарейную борьбу.

Кроме того, группировка противника дополнительно усилена сформированным танковым батальоном на танках Т-62.

С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы – не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

Российские военные строят третью линию своей обороны, перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать свои позиции на юге Украины.

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Кроме того, оккупанты снова обстреляли село Новояковловку. В связи с постоянными обстрелами производится эвакуация жителей села из опасной зоны.

В Бердянске противник пытается убедить местных перейти на мобильные сети российских операторов.

В Мелитополе захватчики планируют раздавать российские паспорта.

"Фермеры Мелитополя продают запасы зерна, ведь боятся, что отказ отдавать зерно за бесценок оккупантам может привести к экспроприации всех запасов. Следовательно, в среду в сторону Крыма поехала колонна из 20 фур, загруженных зерном. Номера на грузовиках были закрыты", – говорится в сообщении ОВА.