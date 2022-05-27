При поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в Лимане Донецкой области, - Генштаб ВСУ
На Лиманском направлении российские войска ведут активную разведку и пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.
На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман", - говорится в сообщении.
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США з найвірнішими союзниками, нарешті, прийняло до керівництва стратегію (на значний пероід часу) про ліквідацію московитської імперії по зразку розвалу сссср. І вони свою цю програму виконають, без сумніву... Так що окупувати касапи можуть багато чого - але вони знову, в осяжній перспективі розпадуться на друзки. Безвідносно до того, програємо ми, чи ні.
Смысл понятен, но достигается это кровью наших людей.
С другой, идет серьезная подготовка, нужен мощный массированный удар, иначе можно дождаться момента, когда нам от орков из захваченных систем начнет прилетать. Свитчблейд 300 как то у этих тварей оказался. Хотя не факт, что с поля боя а не какой то урод саловатный им его переправил.