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Новости Агрессия России против Украины Война
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При поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в Лимане Донецкой области, - Генштаб ВСУ

лиман,обстріл

На Лиманском направлении российские войска ведут активную разведку и пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман", - говорится в сообщении.

Также смотрите: За сутки россияне обстреляли в Донецкой области 13 населенных пунктов из "Искандеров", "Градов" и "Торнадо", - Нацполиция. ФОТО

Генштаб ВС (6177) Донецкая область (9482)


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Топ комментарии
+7
нема зброї для мобілізованих. Нема навіть для добровольців, які стоять в черзі в воєнкоматах. Нема навіть обмундировання, яке ...
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27.05.2022 08:45
+6
А где-то в святогорской лавре тихонько шепчут и заговорщицки перемигиваются «Наши! Скоро наши придут!" Любители «русского мира» и «святоруси» наконец перестанут скрывать свои чувства
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27.05.2022 08:29
+3
Может Украине надо увеличить армию ? Объявить мобилизацию , подтянуть свежие войска ? Или Зе хочет левый берег потерять ? Запорожье, Днепр ?
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27.05.2022 08:37
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А где-то в святогорской лавре тихонько шепчут и заговорщицки перемигиваются «Наши! Скоро наши придут!" Любители «русского мира» и «святоруси» наконец перестанут скрывать свои чувства
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27.05.2022 08:29 Ответить
Может Украине надо увеличить армию ? Объявить мобилизацию , подтянуть свежие войска ? Или Зе хочет левый берег потерять ? Запорожье, Днепр ?
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27.05.2022 08:37 Ответить
нема зброї для мобілізованих. Нема навіть для добровольців, які стоять в черзі в воєнкоматах. Нема навіть обмундировання, яке ...
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27.05.2022 08:45 Ответить
Це неправда. Мій племінник хотів також усе купляти, бо наслухався і начитався. Брат прямо сказав у військоматі, що сам нічого купляти не буде,також було попередження від Штабу ЗСУ про проблеми з забезпеченням звертатися до....і контакти. Просто війна і все виходить з ладу, тоді і волонтерів допомога актуальна. Скільки коштує якісний бронежилет? Від 1500 до...Я збиралась племіннику купляти, але не пригодилось.
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27.05.2022 09:08 Ответить
Ну хорошо, допустим мы проиграем. И что дальше? Они расстреляют весь цензор и еще миллион. Десять миллионов вышлют в сибирь. Мы забудем кто мы есть? У Сталина не получилось, у царя не получилось, у хана не получилось. Какая глобальная цель? Личная месть? Так это монета с двумя сторонами. А мстить мы умеем.
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27.05.2022 08:42 Ответить
Тут - як подивитись "програємо"...
США з найвірнішими союзниками, нарешті, прийняло до керівництва стратегію (на значний пероід часу) про ліквідацію московитської імперії по зразку розвалу сссср. І вони свою цю програму виконають, без сумніву... Так що окупувати касапи можуть багато чого - але вони знову, в осяжній перспективі розпадуться на друзки. Безвідносно до того, програємо ми, чи ні.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Только впечатление складывается, что они ждут, когда Орков максимально много погибнет и их техника.
Смысл понятен, но достигается это кровью наших людей.
С другой, идет серьезная подготовка, нужен мощный массированный удар, иначе можно дождаться момента, когда нам от орков из захваченных систем начнет прилетать. Свитчблейд 300 как то у этих тварей оказался. Хотя не факт, что с поля боя а не какой то урод саловатный им его переправил.
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27.05.2022 09:03 Ответить
а ви думали що нам поможуть безкоштовно?
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27.05.2022 09:22 Ответить
Может хватит панику создавать
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27.05.2022 08:50 Ответить
Убивайте орков - оккупантов! С умом. Эффективно. Смерть российским оккупантам! Слава Украине!
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27.05.2022 18:52 Ответить
 
 