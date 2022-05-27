При поддержке артиллерии враг пытается закрепиться в Лимане Донецкой области, - Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении российские войска ведут активную разведку и пытаются закрепиться в населенном пункте Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

На Лиманском направлении враг ведет разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман", - говорится в сообщении.

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