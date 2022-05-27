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Новости Война
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В результате агрессии РФ в Украине погиб 241 ребенок, более 438 - ранены, - Офис генпрокурора

діти

По состоянию на утро 27 мая 2022 года более 679 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 241 ребенок погиб и более 438 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего детей пострадало в Донецкой области – 151, Киевской – 116, Харьковской – 108, Черниговской – 68, Луганской – 50, Херсонской – 49, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской - 15", - говорится в сообщении.

26 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Харьков из артиллерии. Погибли 8 мирных жителей. Среди пострадавших - семья: 5-месячный мальчик с отцом погибли, а мать в больнице. Ранены 17 человек, в их числе 9-летняя девочка.

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Также сообщается, что 25 мая в результате обстрела врагом пгт.Боровское Северодонецкого района Луганской области получил ранение 15-летний парень.

Из-за постоянных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1887 учебных заведений. При этом 180 из них полностью разрушены.

армия РФ (19011) дети (6465) смерть (9211) Офис Генпрокурора (2453)


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Царство Небесне загиблим...
Одужання параненим.
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27.05.2022 10:13 Ответить
Такое вранье, в марте цифра была 219,потом уменьшилась, стала 198 и вы хотите сказать, что погибло 250 детей за три месяца? Я осознаю для чего замалчивание военные потери. Не понимаю зачем с гражданскими манипулировать цифрами? Смерть детей, жён ,матерей, стариков должно не только мотивировать на уничтожение кацабских орков, а и вдохновлять, как бы кощунственно это не звучало ,на полное уничтожение масковии и всего того грёбанного племени. Царство небесное погибшим, пусть земля им будет пухом.
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27.05.2022 11:40 Ответить
 
 