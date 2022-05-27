Выдача паспортов РФ жителям Херсона и Запорожской области будет осуществляться с "учетом опыта" Крыма, - росСМИ

Российские СМИ сообщают, что выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет производиться с "учётом опыта" Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "постоянный представитель Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осудили раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях