Выдача паспортов РФ жителям Херсона и Запорожской области будет осуществляться с "учетом опыта" Крыма, - росСМИ
Российские СМИ сообщают, что выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет производиться с "учётом опыта" Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "постоянный представитель Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": США осудили раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях
Топ комментарии
+25 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий27.05.2022 08:53
+9 natali goncharova #436730
показать весь комментарий27.05.2022 08:54
+8 Kitti Kitti
показать весь комментарий27.05.2022 08:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@yuricom_25
·
13 год
"Радіо НВ" - йдіть за руським кораблем, в ефірі Віталій Сич і Сергій Фурса, заявляють, що 99% українці вже ментально відпустили ЛНР та ДНР.
@tweetsNV
ви там що, уху їли
ПОТОМУ спецоперация про Чонгар была у них самой главной.
развели украинцев как котят , к сожалению, с идеей о мирных ШАТЛАХ на Чонгар
когото наконец арестуют за такой провал безопасности в стране ?!
DW на русском
@dw_russian
·
https://twitter.com/dw_russian/status/1530048889545424896 1 ч
Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", объединяющий страны, недовольные политикой ЕС и действиями ФРГ в ответ на агрессию РФ против Украины, пишет Corriere Della Sera. Фото: апрель 2022
По паспорту РФ ты не получишь не только НОРМАЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, но и автоматически будешь отрезан от платежных VISA и МАSTERCARD...
Потому что открытие счета в банках происходит только по паспортных данных, а в русских банках действует только платежная система "МИР", их тупо выкинули из VISA&MASTERCARD
Только кажись Китай работает с русскими "МИР" и "Qiwi" (и то не все торговые площадки и китайские банки)... А вот ТУРЦИЯ отказалась и от "МИР" и от "Qiwi"..когда пошли махинации мосбиржи с ДУТЫМ КУРСОМ РУБЛЯ... Чета типо сейчас у них курс 59 рублей за доллар, хотя реальный курс, больше 200 фублей