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Выдача паспортов РФ жителям Херсона и Запорожской области будет осуществляться с "учетом опыта" Крыма, - росСМИ

паспорт

Российские СМИ сообщают, что выдача паспортов РФ жителям Херсонской и Запорожской областей будет производиться с "учётом опыта" Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил "постоянный представитель Крыма" при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Выдача российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей будет проводиться при содействии Крыма и с учетом опыта, полученного регионом в 2014 году после воссоединения с Россией", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осудили раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях

паспорт (1178) россия (95326) Запорожская область (3035) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+25
Я відпустив. І динирівців і линирівців. Самі області ні, не відпускав. Саму землю не відпускав. А ось всю ту пі з доту вже давно.
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27.05.2022 08:53
+9
Но если в Крыму честно говоря была значительная часть сторонников раши, то в Херсоне таких единицы. Весь юг хочет жить в составе Украины.
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27.05.2022 08:54
+8
Курица-мутант должна сдохнуть.
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27.05.2022 08:55
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yuricom
@yuricom_25
·
13 год
"Радіо НВ" - йдіть за руським кораблем, в ефірі Віталій Сич і Сергій Фурса, заявляють, що 99% українці вже ментально відпустили ЛНР та ДНР.
@tweetsNV
ви там що, уху їли
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27.05.2022 08:49 Ответить
Я відпустив. І динирівців і линирівців. Самі області ні, не відпускав. Саму землю не відпускав. А ось всю ту пі з доту вже давно.
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27.05.2022 08:53 Ответить
Саме так. То не люди. Їх треба депортувати в Московію потім.
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27.05.2022 09:22 Ответить
вони казали, що майже всі проукраїнські громадяни виїхали з даунбасу і зараз треба боротися за Південь, щоб там не було даунбасу через 5 років.
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27.05.2022 09:03 Ответить
Кримський досвід це наперед виготовлені паспорти з датами видачі всім протягом 14 року незважаючи на те в якому році людина потім його одержить.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Пасспорт не русское слово. Германцы выдавали аусвайс. Это, впрочем, тоже не помогло
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27.05.2022 08:52 Ответить
Но если в Крыму честно говоря была значительная часть сторонников раши, то в Херсоне таких единицы. Весь юг хочет жить в составе Украины.
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27.05.2022 08:54 Ответить
Где то 50 на 50 было. Ситуацию знал в то время изнутри.
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27.05.2022 09:09 Ответить
Скільки ще буде тривати цей треш і абсурд на очах у всього світу?🤦
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27.05.2022 08:55 Ответить
Поки ***** не вдарить по НАТІ.
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27.05.2022 09:16 Ответить
Курица-мутант должна сдохнуть.
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27.05.2022 08:55 Ответить
Оці усі рухи по паспортам, референдумам годування зрадників не несе грошових витрат, самі голі і босі,зате до других зі своїм статутом.
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27.05.2022 08:58 Ответить
кацапський паспорт після 24.02 має таку саму цінність як і туалетний папір.
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27.05.2022 09:00 Ответить
для мене кацапський паспорт-це шмат лайна,якщо постать радіє від цього шматка,то і так все зрозуміло!
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27.05.2022 09:04 Ответить
К войне раша готовилась
ПОТОМУ спецоперация про Чонгар была у них самой главной.

развели украинцев как котят , к сожалению, с идеей о мирных ШАТЛАХ на Чонгар

когото наконец арестуют за такой провал безопасности в стране ?!
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27.05.2022 09:06 Ответить
А вот забрать азовцев в плен - очередная « мирная» спецоперация раши. Почему не отдали туркам ребят ? Где этот сраный ГУТТЕРЕШ ? Хай іде і вивозить хлопців із раши ‼️‼️
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27.05.2022 09:07 Ответить
було б чудово, АЛЕ Зе-Єрмак будуть проти👇

DW на русском

@dw_russian

·
https://twitter.com/dw_russian/status/1530048889545424896 1 ч

Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый "политический, экономический и военный союз", объединяющий страны, недовольные политикой ЕС и действиями ФРГ в ответ на агрессию РФ против Украины, пишет Corriere Della Sera. Фото: апрель 2022

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27.05.2022 09:06 Ответить
Це шош, клоун залишиться без Єрмака?
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27.05.2022 09:18 Ответить
Очень правильное предложение.!!! Поддерживаю 100%!!!
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27.05.2022 12:02 Ответить
***** уничтожает Украину убивает людей разрушает дома инраструктуру дошло до принудительного принятия гражданства орков несогласных в тайгу.Как это назвать?
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27.05.2022 09:09 Ответить
получил бумажку с курицей мутантом сразу под ружо и на фарш а что бы сомнения не было самку в кандалы и на кичу пока муженька ВСУ перемалывают
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27.05.2022 09:10 Ответить
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27.05.2022 10:46 Ответить
Сверните в трубочку и засунте себе их в зад. (с) говномет соловьев
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27.05.2022 09:12 Ответить
На це в них гроші є. На пострілять по мирних хатах тоже є. І годувать тіктокову кодлу хватає. А от не то шо газ, струм в кожне своє село завести --- дєнєг нєт, но ви сосітє. Гуманісти х@єви.
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27.05.2022 09:14 Ответить
Обозначиться вата яку пошлють на фронт, а хто залишиться в живих, тих повезуть за місцем прописки десь на Магадан.
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27.05.2022 09:24 Ответить
Это не паспорт. Это КЛЕЙМО.
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27.05.2022 09:26 Ответить
Україна також повинна "врахувати досвід". Отримав книжку з куркою - не громадянин України - КРАПКА!!! Жодних виключень та "порозумінь"!
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27.05.2022 10:11 Ответить
Так це буде на користь рашафашистів?!
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27.05.2022 12:05 Ответить
Наверное самый бесполезный и конченный паспорт не только Европы, но и Мира 😀

По паспорту РФ ты не получишь не только НОРМАЛЬНЫЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ, но и автоматически будешь отрезан от платежных VISA и МАSTERCARD...
Потому что открытие счета в банках происходит только по паспортных данных, а в русских банках действует только платежная система "МИР", их тупо выкинули из VISA&MASTERCARD

Только кажись Китай работает с русскими "МИР" и "Qiwi" (и то не все торговые площадки и китайские банки)... А вот ТУРЦИЯ отказалась и от "МИР" и от "Qiwi"..когда пошли махинации мосбиржи с ДУТЫМ КУРСОМ РУБЛЯ... Чета типо сейчас у них курс 59 рублей за доллар, хотя реальный курс, больше 200 фублей
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27.05.2022 10:55 Ответить
Надо дать громкую огласку жителям оккупированных районов- кто примет рашистское гражданство, автоматически теряет украинское и становится персоной нон грата в Украине.
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27.05.2022 13:23 Ответить
 
 