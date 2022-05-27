Белый дом ожидает минимального влияния дефолта РФ на американскую и мировую экономику, - Reuters

Белый дом ожидает минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта РФ после того, как Вашингтон решил не продлевать действие генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем, что влияние на США и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже была финансово изолирована", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также она отметила, что министерство финансов продолжает мониторинг и ведет переговоры с мировым финансовым сообществом.

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Соединенные Штаты подтолкнули Россию ближе к черте исторического дефолта в среду, не продлив ее лицензию на выплаты обладателям облигаций, поскольку Вашингтон усиливает давление после действий России в Украине. Отмечается, что западные санкции, введенные после 24 февраля, и контрмеры со стороны Москвы усложнили перемещение денег через границы, однако РФ пыталась продолжать платить держателям облигаций.