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Белый дом ожидает минимального влияния дефолта РФ на американскую и мировую экономику, - Reuters

дефолт,рубль

Белый дом ожидает минимального влияния на США и мировую экономику от потенциального дефолта РФ после того, как Вашингтон решил не продлевать действие генеральной лицензии, позволяющей России обслуживать внешний долг.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы ожидаем, что влияние на США и мировую экономику будет минимальным, учитывая, что Россия уже была финансово изолирована", - сказала представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также она отметила, что министерство финансов продолжает мониторинг и ведет переговоры с мировым финансовым сообществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин США решил лишить Россию возможности обслуживать ее суверенный долг

Соединенные Штаты подтолкнули Россию ближе к черте исторического дефолта в среду, не продлив ее лицензию на выплаты обладателям облигаций, поскольку Вашингтон усиливает давление после действий России в Украине. Отмечается, что западные санкции, введенные после 24 февраля, и контрмеры со стороны Москвы усложнили перемещение денег через границы, однако РФ пыталась продолжать платить держателям облигаций.

дефолт (435) россия (95326) США (26336) экономика (3875)


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Да и сама Параша уже никак не влияет на мировую экономику. Всё её влияние на планету заключается только в вони от большой кучи дерьма посреди чистого сада.
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27.05.2022 09:38 Ответить
Шось довго той дефолт до кацапів йде. Вже й квітень пройшов і травень закінчуєтся, а кацапи й досі по декілька мільярдів євро кожен день отримують за свій вонючий газ та нафту від партЬНЬОрів з Європи... Тай курс кацапсячого срубля укріпився в два рази. Прикро, але це є правда... На жаль...
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27.05.2022 09:50 Ответить
Європа повинна підготуватися. Буде також ембарго, але ЄС хоче мінімальних збитків.
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27.05.2022 10:08 Ответить
Белому Дому лучше сто раз пересчитывать влияние Рашки на економику, чем один раз дать нам нормальное вооружение (если сами боятся) чтобы мы Пидоросию добили и больше она не кошмарила весь мир
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27.05.2022 09:50 Ответить
ніт, расісюшка мосщная міравая діржава!
ана кааааак разваліца - так будіті знать!
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27.05.2022 09:57 Ответить
Нарешті!!!Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России и альтернативный ЕС, сообщает итальянское издание Corriere Della Sera
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27.05.2022 09:58 Ответить
 
 