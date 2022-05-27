В Мариуполе на территории школы в результате детонации российского снаряда "Град" погиб ребенок, - Андрющенко
26 мая в Мариуполе на территории школы №30 в результате детонации вражеского снаряда погиб 12-летний мальчик.
Об этом сообщает советник городского головы Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул.Днестровской в результате детонации российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик. Российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий", - говорится в сообщении.
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"Будьте осторожны. Каждый день говорите детям - не касаться подозрительных, незнакомых предметов. Особенно похожих на снаряды, ракеты и другое оружие", - добавил Петр Андрющенко.
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