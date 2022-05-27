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Если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не имеет смысла, - "слуга народа" Безуглая

безуглая

"Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не будет иметь смысла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безуглая написала на своей фейсбук-странице.

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла.

Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотических специалистов, страдающих в системе.

Иван Баканов, это позор", - говорится в сообщении.

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Автор: 

СБУ (19843) Бутусов Юрий (4343) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+132
Потвора зелена, ти вже розібралась хто злив вагнерівців?
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27.05.2022 10:03
+103
Ты на кого рот раскрыла. хабалка?????
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27.05.2022 10:03
+97
***** крашена.
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27.05.2022 10:02
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Страница 4 из 4
с такими лживыми тварями во власти как она УКРАИНА может проиграть войну!
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27.05.2022 15:24 Ответить
РУКИ ПРОЧЬ ОТ БУТУСОВА!!!! а эту мразь выслать её хозяквам в рашку к ***** и фсб!
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27.05.2022 15:28 Ответить
Іван Баканов, це ганьба

У цієй тезі повність підтримую .. Баканов це ганьба СБУ
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27.05.2022 15:40 Ответить
РУКИ ГЕТЬ ВІД БУТУСОВА !!!
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27.05.2022 15:59 Ответить
Я поняла, почему партию "слуга народа" ненавидят в народе, и, чем дальше, тем хуже,
Это всё из-за таких вот дурных членов. Ей бы кожанку, наган и в ЧЕКА. На расстрел водить!
Позакрывали другие оппозиционные каналы, а теперь взялись за Цензор.
Как говорил лавров "Дыбилы, бл...!" Это происки власти, они решили, что, если народу, как
обезьяне, закрыть глаза, рот и уши, то делай с ним, что хошь. То военных прорежали, а теперь
за журналистов взялись. Не стоит! Бутусов - воин, а вы дармоеды!
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27.05.2022 16:03 Ответить
Безумной хочется на фронт?
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27.05.2022 16:18 Ответить
бездумна безугла - дура зеленая. Кто вагнеровцев слил?
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27.05.2022 18:56 Ответить
І ввійде ця почвара в новітню українську історію, як "Мар'яна Безмозгла"
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27.05.2022 19:35 Ответить
Эта тупая безголовая зеленая тварь еще рот открывает,у неё призывной возраст,вот и кандидат на фронт - тупица!
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27.05.2022 21:04 Ответить
На фронт её срочно. Там её научат как себя вести не причиняя вреда ВСУ и УКРАИНЕ. СЛАВА ВСУ!
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27.05.2022 21:19 Ответить
Потроху вилазять зелепухи. А Мар'янка, вона *******.
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27.05.2022 21:41 Ответить
Если Украина в ближайшее время не избавиться от малоПИД. ..роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда быть беде...
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27.05.2022 23:30 Ответить
Що за тварина ця безугла де живе .уроддіна
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28.05.2022 00:03 Ответить
напевно десь там Шуфріч підтерає руки
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29.05.2022 09:51 Ответить
а: 1) почему до сих пор эта патриотка не на передовой !!??? 2) почему до сих пор с нее не снята депутатская неприкосновенность и не открыто расследование по факту оказания незаконного давления на деятельность государственного правоохранительного органа спец.назначения! кстати этот орган подчинен Президенту Украины и только подотчетен ВРУ, а не конкретному депутату, группе, фракции !!
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30.05.2022 09:52 Ответить
Так так((То Бутусов розгойдує човен,що на шашлик на пєрвамай їхав.
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31.05.2022 21:54 Ответить
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