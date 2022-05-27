Если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не имеет смысла, - "слуга народа" Безуглая

"Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не будет иметь смысла.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безуглая написала на своей фейсбук-странице.

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла.

Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотических специалистов, страдающих в системе.

Иван Баканов, это позор", - говорится в сообщении.

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