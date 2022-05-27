Если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не имеет смысла, - "слуга народа" Безуглая
"Слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не будет иметь смысла.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безуглая написала на своей фейсбук-странице.
"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла.
Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотических специалистов, страдающих в системе.
Иван Баканов, это позор", - говорится в сообщении.
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У цієй тезі повність підтримую .. Баканов це ганьба СБУ
Это всё из-за таких вот дурных членов. Ей бы кожанку, наган и в ЧЕКА. На расстрел водить!
Позакрывали другие оппозиционные каналы, а теперь взялись за Цензор.
Как говорил лавров "Дыбилы, бл...!" Это происки власти, они решили, что, если народу, как
обезьяне, закрыть глаза, рот и уши, то делай с ним, что хошь. То военных прорежали, а теперь
за журналистов взялись. Не стоит! Бутусов - воин, а вы дармоеды!