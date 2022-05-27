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Новости Война
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Причиной продовольственного кризиса является вторжение России в Украину, а не санкции, – посол Канады Галадза

зерно,экспорт

Мир сможет более эффективно влиять на решение РФ об открытии коридоров для вывоза украинского зерна, когда четко поймет, что причиной продовольственного кризиса является развязанная Россией война, а не санкции.

Такое мнение высказала посол Канады в Украине Лариса Галадза в интервью "Эспресо", сообщает Цензор.НЕТ.

Она рассказала, что вчера разговаривала с министром сельского хозяйства Николаем Сольским, в ходе разговора обсуждались технические вопросы канадской помощи для разблокирования экспорта украинского зерна. Кроме того, Канада может на международном дипломатическом уровне помочь всему миру точно понять истоки продовольственного кризиса.

"Россия очень хочет, чтобы мир думал, что это из-за санкций, или из-за того, что Запад руководит Украиной, а это вовсе не так. Этот кризис идет потому, что Россия напала на Украину, из-за вторжения России в Украину. И когда это поймут, то мы надеемся, что эти страны смогут влиять на решения Российской Федерации об открытии коридоров для вывоза этого зерна", - сказала Галадза.

В этом контексте она акцентировала, что только через Одессу, через морские коридоры Украина сможет вывезти тот объем зерна, который нужен на международном рынке.

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"400 миллионов человек в год едят то, что Украина выращивает. А теперь это продовольствие застряло в Одессе. Канада принимает участие в международных заседаниях, в том числе G7, и мы ищем, как можем помочь", - отметила дипломат.

Автор: 

зерно (1067) Канада (2073) посол (1793) санкции (11251) Сольский Николай (55)


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Може вже час викинути ПаРашу з Радбезу ООН?
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27.05.2022 10:21 Ответить
Tatamurcia

@Tatademurcia

https://twitter.com/Tatademurcia/status/1529534960532701184

Война вскрыла гнойники и хронические болезни многих обществ. Такое ощущение, что во время пандемии там потеряли не только иммунитет, но и совесть. Запасов пшеницы осталось на 10 недель? Что вы говорите? Вы хотите жрать? Поздравляю. А Украина хочет жить!
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27.05.2022 10:46 Ответить
when Russia tells Africans that Ukraine must not resist. to remind Africans of the experience of colonialism.
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27.05.2022 10:47 Ответить
 
 