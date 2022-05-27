"Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдаты бегут из армии РФ, - перехват СБУ. АУДИО
Солдаты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, свидетельствуют многочисленные переговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.
"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по окончании срока контракта… уволятся сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант своей жене.
Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз после завершения 90 дней, на которые якобы рассчитана спецоперация.
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