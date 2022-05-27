РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11226 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 166 17

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Вот уезжает, например, один человек по истечении срока контракта, прыгает в "Камаз", а за ним еще 8": солдаты бегут из армии РФ, - перехват СБУ. АУДИО

Солдаты бегут из армии РФ, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ, свидетельствуют многочисленные переговоры российских захватчиков, которые перехватывает СБУ.

"Пацаны просто берут и уезжают уже. Нашу бригаду по-любому будут расформировывать, потому что много людей уволилось. Вот уезжает, например, один человек по окончании срока контракта… уволятся сами по несоблюдению. И они просто едут, короче, и увольняются. И вот так вот, постоянно", – рассказывает оккупант своей жене.

Он надеется, что ему также разрешат вернуться домой в конце мая – как раз после завершения 90 дней, на которые якобы рассчитана спецоперация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У него в роте ни одного человека живого нет": ВСУ продолжают уничтожать элитные подразделения РФ, - перехват СБУ. АУДИО

армия РФ (19011) СБУ (19843) перехват (342)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Ага, вас как послушаешь то кацапы с первого дня всё бегут, только мы почему-то теряем людей и територии...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:47
+6
Якщо вірити плівкам СБУ, російська армія вже 5 разів розбіглась. А хто тоді зараз Лисичанськ і Сєвєродонецьк захоплює? Марсіанє?
показать весь комментарий
27.05.2022 12:18
+4
Кремлебот рассказывает про "котоламповые истории"...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
27.05.2022 10:35 Ответить
Далеко не втечуть- Сонячний Магадан чекає на них.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:36 Ответить
Кремлебот рассказывает про "котоламповые истории"...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:40 Ответить
Пір"їну в сраку і попутного вітру.
показать весь комментарий
27.05.2022 10:38 Ответить
Кацапи, ви зрозуміли,що вам тут не раді?
показать весь комментарий
27.05.2022 10:40 Ответить
«Ось такая ось херня, малята»(с) Дід Панас .
показать весь комментарий
27.05.2022 10:41 Ответить
Ага, вас как послушаешь то кацапы с первого дня всё бегут, только мы почему-то теряем людей и територии...
показать весь комментарий
27.05.2022 10:47 Ответить
Ага, і втрат у них немає, і Київ вони вже взяли. Тоді теж були втрати наших людей і території, а що в результаті? І ще 9 "всьопропальщиків" підтримують тебе.
показать весь комментарий
27.05.2022 11:53 Ответить
Если и бежит, то 1 из 1000, а у кацапов мяса навалом.
показать весь комментарий
27.05.2022 12:11 Ответить
п!здуйте нах, всім тільки краще
показать весь комментарий
27.05.2022 11:37 Ответить
Погано що сбушники вже не служать в армії для початку, інакше таку муйню не друкували. Сів в камаз і поїхав з вйни, геніально бл.., а всі блокпости дивляться в інший бік.
показать весь комментарий
27.05.2022 11:37 Ответить
Якщо вірити плівкам СБУ, російська армія вже 5 разів розбіглась. А хто тоді зараз Лисичанськ і Сєвєродонецьк захоплює? Марсіанє?
показать весь комментарий
27.05.2022 12:18 Ответить
Так,а хто тоді воює на сході і півдні?Хто штурмує Сєвєродонецьк і захоплює на даний час Лиман?
показать весь комментарий
27.05.2022 13:36 Ответить
и я тоже хотел сказать, все бегут и бегут, а Североденецк скоро отожмут
показать весь комментарий
27.05.2022 14:50 Ответить
 
 