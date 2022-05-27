Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов на Донетчине остались без воды из-за повреждения водопровода, - Кириленко

Дружковка, Константиновка и еще 9 населенных пунктов остались без воды на Донетчине.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это – следствие повреждения Второго донецкого водопровода.

"Специалисты "Воды Донбасса" выехали, чтобы установить место и причину повреждения, но попали под обстрел и вынуждены укрыться в безопасном месте. Стараемся восстановить водоснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от оперативной военной обстановки", - отметил Кириленко.

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