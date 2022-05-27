Бутусов о Безуглой: Нардеп откровенно вмешивается в работу СБУ. Надеюсь, что партия "Слуга народа" не промолчит и даст оценку

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал слова "слуги народа" Марьяны Безуглой, которая обвинила его в "подыгрывании России" и призвала СБУ "что-то с этим сделать".

Об этом журналист сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Депутат, требовавший расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов, теперь требует от СБУ что-нибудь сделать со мной, иначе будет требовать "перезапуска гнилой системы".

Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марьяны Безуглой, в котором она требовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке. Фактически это "Ни шагу назад!" и сталинский приказ 227 в исполнении "слуги народа". В ответ депутат Безуглая требует от Службы безопасности что-нибудь сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безуглая требует "перезапуска" СБУ.

То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" Служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом", - пояснил он.

Бутусов напомнил, что Безуглая является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом, она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против него.

"Если у "слуги народа" Безуглой есть основания для обвинений, она обязана подать заявление о преступлении в СБУ, а не требовать незаконных действий от чиновников, которых она контролирует. Конечно, Безуглая написала этот позорный пост потому, что пытается избежать ответственности за свои действия и бездействие накануне вторжения, о которых я и писал все время как до войны, так и сейчас", - подчеркнул журналист.

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"Это заявление Безуглой - свидетельство, что если со мной что-нибудь случится, то заказчик уже определен. Нашу переписку в мессенджере госпожа Безуглая заблокировала. Но в последнем сообщении Безуглая написала, что "после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать".

Обращаюсь к руководству Офиса президента с просьбой дать объяснение, согласовано ли заявление Безуглой относительно меня с ОП, разделяет ли руководство партии "Слуга народа" обвинения своего депутата и является ли требования "что-то сделать" со мной в обмен на перезагрузку СБУ позицией руководства страны. Возможно, слова Безуглой об Ермаке - это провокация и дезинформация, нужно разобраться. Чтобы общество осознавало ответственность, в случае чего.

Также прошу журналистов обратиться к госпоже Безуглой с просьбой разблокировать переписку в мессенджере и показать последнее уведомление, которое она мне послала, в котором упоминает о своих совместных планах с господином Ермаком. Считаю, что скрывать это депутату Безуглой не стоит, страна должна знать.

Жду ответа от Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат. Надеюсь, что партия "Слуга народа" не промолчит и даст оценку. Я на фронте, меня несложно найти", - подытожил Бутусов.

Ранее сообщалось, что "слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не будет иметь смысла.

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