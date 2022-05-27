РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11767 посетителей онлайн
Новости Война
30 293 121

Бутусов о Безуглой: Нардеп откровенно вмешивается в работу СБУ. Надеюсь, что партия "Слуга народа" не промолчит и даст оценку

бутусов,білогорівка

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал слова "слуги народа" Марьяны Безуглой, которая обвинила его в "подыгрывании России" и призвала СБУ "что-то с этим сделать".

Об этом журналист сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Депутат, требовавший расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов, теперь требует от СБУ что-нибудь сделать со мной, иначе будет требовать "перезапуска гнилой системы".

Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марьяны Безуглой, в котором она требовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке. Фактически это "Ни шагу назад!" и сталинский приказ 227 в исполнении "слуги народа". В ответ депутат Безуглая требует от Службы безопасности что-нибудь сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безуглая требует "перезапуска" СБУ.

То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" Служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом", - пояснил он.

Бутусов напомнил, что Безуглая является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом, она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против него.

"Если у "слуги народа" Безуглой есть основания для обвинений, она обязана подать заявление о преступлении в СБУ, а не требовать незаконных действий от чиновников, которых она контролирует. Конечно, Безуглая написала этот позорный пост потому, что пытается избежать ответственности за свои действия и бездействие накануне вторжения, о которых я и писал все время как до войны, так и сейчас", - подчеркнул журналист.

Читайте также: Если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не имеет смысла, - "слуга народа" Безуглая

"Это заявление Безуглой - свидетельство, что если со мной что-нибудь случится, то заказчик уже определен. Нашу переписку в мессенджере госпожа Безуглая заблокировала. Но в последнем сообщении Безуглая написала, что "после войны мы с Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать".

Обращаюсь к руководству Офиса президента с просьбой дать объяснение, согласовано ли заявление Безуглой относительно меня с ОП, разделяет ли руководство партии "Слуга народа" обвинения своего депутата и является ли требования "что-то сделать" со мной в обмен на перезагрузку СБУ позицией руководства страны. Возможно, слова Безуглой об Ермаке - это провокация и дезинформация, нужно разобраться. Чтобы общество осознавало ответственность, в случае чего.

Также прошу журналистов обратиться к госпоже Безуглой с просьбой разблокировать переписку в мессенджере и показать последнее уведомление, которое она мне послала, в котором упоминает о своих совместных планах с господином Ермаком. Считаю, что скрывать это депутату Безуглой не стоит, страна должна знать.

Жду ответа от Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат. Надеюсь, что партия "Слуга народа" не промолчит и даст оценку. Я на фронте, меня несложно найти", - подытожил Бутусов.

Ранее сообщалось, что "слуга народа" Марьяна Безуглая считает, что если СБУ ничего не сделает в отношении Бутусова, никакая постепенная реформа ведомства уже не будет иметь смысла.

Читайте также: Депутаты хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей. ДОКУМЕНТ

Автор: 

СБУ (19843) Бутусов Юрий (4343) Безуглая (290)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+58
Поки ЗСУ відстоюють Державу і гинуть, зелене лайно, знищує її із середени. Разом із своїм лідором, який задидав своїми сраними відосиками вже все і всіх навколо. Остогидло
показать весь комментарий
27.05.2022 10:44
+58
Я просто не уявляю ситуації, що б десь на Заході депутат давав вказівку силовикам розібратися з неугодним журналістом..
показать весь комментарий
27.05.2022 10:45
+47
Дай їм волю,ця влада була б хуже Піночета
показать весь комментарий
27.05.2022 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Самое страшное, что дело вовсе не в Безуглой. Страшно то, что там ВСЕ такие вот "Безуглые". И эта шобла продолжает сидеть на своих местах, вести экономику Украины к катастрофе и создавать проблемы на фронте.
показать весь комментарий
27.05.2022 12:25 Ответить
Дивлячись на поведінку дебілів зі Слуг народу і їхнього блазня, розумієш як нам не хватає хунти, я готовий навіть замовити мундир для майбутнього українського Піночета.

показать весь комментарий
27.05.2022 12:25 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2022 12:27 Ответить
«розділений дім не витримує». Треба утримуватися від бійок і сварки один з одним до закінчення війни. Спочатку перемогти Росію, і для цього потрібно працювати разом.
показать весь комментарий
27.05.2022 12:37 Ответить
Ні, зрадників, а Боневтік зрадник, треба вимітати вже, з ними перемоги не буде.
показать весь комментарий
27.05.2022 12:49 Ответить
Дааа...хто б міг подумати...коли вся країна,наші воїни,волонтери,підприємці включилися в боротьбу з ворогом,наші деякі придурошні слуги наріду займаються відвертою дурнею...
Мало того ще й шкодять...сумно...
Проте висновки буде зроблено...після нашої Перемоги...хтось просто піде ...комусь "допоможуть"...
показать весь комментарий
27.05.2022 12:38 Ответить
Пане Юрію, чекайте скоро свідчення Медведчука про Вас)))
показать весь комментарий
27.05.2022 12:55 Ответить
Промовчать це 100%, а ще можуть завести на Бутусова кр.справу, за що ? А немає значення....
показать весь комментарий
27.05.2022 13:00 Ответить
оставлю здесь. Может надо кому

показать весь комментарий
27.05.2022 13:10 Ответить
Консерва рот відкрила. І раптово спалилася.
показать весь комментарий
27.05.2022 22:54 Ответить
мабуть закон не стосується журналістів, які хочуть заробити побільше переглядів для свого сайту
показать весь комментарий
27.05.2022 13:30 Ответить
Цей закон не стосується віруючих у шашлики травня зелених мух, та транквілізаторів від ОП "щоб не було заторів біженців, яких танками прийшлося б..." А саме цікаве, що серед Слуг дуже багато військових експертів, які ніколи не були у війську. Особливо багато серед них "спецназівців", "розвідників" та "службовців безпеки".
показать весь комментарий
27.05.2022 14:43 Ответить
коли людина пропонує комусь- ( Пропоную вгамувати емоції і взагалі абстрагуватись від особистості цієї колоритної панночки.),а дальше строчить на емоціях факти, то тим самим вона себе видає. Вгамуй свої емоції і пошукай факти ,про які свідчив Бурба ,Вже очевидно для чого панночка безугла і хто її напоумлював в справі з "вагнерівцями" це одні і тівж "ліца" котрі збираються відновлювати Україну(не виключено з рашистською окупацією )
показать весь комментарий
27.05.2022 13:37 Ответить
И как такие дуры . как Безугла, ещё находятся в ВР!! Ведь мы помним как эта дура практически за уши спасла президента Зеленского и его брехливую команду от скандала с бандитами-Вагнеровцами в Минске!!
показать весь комментарий
27.05.2022 13:27 Ответить
Вона не безугла, вона безмозгла.
показать весь комментарий
27.05.2022 13:33 Ответить
Безугла своєю поведінкою в комісії по вагнерівцям показала високу здатність догождати ОП і Самому, тому вона може зараз посилатися на "дружбу" з Єрмаком. Це підтверджує її розумові вади, проте вона цього не розуміє.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:43 Ответить
все так
але відео з мостом було зайве на мою думку
показать весь комментарий
27.05.2022 14:53 Ответить
Юрію! Ви там пообережніше на передовій, не геройствуйте!
Нам потрібно, щоб такі люди, як Ви займалися після перемоги відновленням держави та її інституцій, а не те Безумне нещастячко, яке не може зліпити логічно кілька речень.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:16 Ответить
Незадовго до нападу росії було опубліковано стенограму виступу безуглої на якомусь енергетичному форумі. Неохота зараз шукати... З того словесного випорожнення не можна зрозуміти взагалі нічого. Якісь шматки фраз, абсолютно нема логіки, словом - марення... Можливо, вона щось тоді покурила, але, якщо це постійний стан, то медбратикам з психушки пора хапати ноші і поспішати... До речі, після того виступу її надовго " прибрали" з ефіру. Хто голосує за таке, гм, ніщо ? Ну, і так, так, саме з єрмаком вони щось там відновлюватимуть.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 